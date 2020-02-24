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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (2215) Ляшко Виктор (9)

 Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав

Кабинет Министров в ближайшее время восстановит должность Главного государственного санитарного врача и возложит его функции на заместителя министра здравоохранения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV..

"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения и я думаю, что система будет работать четко и качественно", - заявил Ляшко.

Какой именно заместитель главы МОЗ получит воссозданную должность, замглавы Минздрава не уточнил.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177599
 
 
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На запитання Юльки якого хрена Скалецька сховалась в карантині, так і не відповів. Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8062
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Ну так і "чесний опозиційний журналіст" з ************ про свою зарплату і премію мовчав як партизан.
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Зеленое стадо продолжает раздувать стадо чинуш...
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Сколько миллионов будет зарплата и в какой валюте?
Конкурс будет?
И будет ли, как обычно, не принципиально образование ?
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Главное, чтобы человек был хороший. Муж Вовиной одноклассницы, например. Или жена одноклассника.
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А я сразу подскажу главного поциента Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9496
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Конгеніально! Проблема відсутності еллементарних медичних і санепідеміологічних послуг вирішується на рівні однієї повернутої посадової одиниці.
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сан-рвачи, сан-станция.
Опять готовьте денюжки Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1642
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