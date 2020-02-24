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 Украинцы с лайнера Diamond Princess пока не планируют эвакуироваться в Украину, - МИД

Украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на которым был обнаружен коронавирус, не собираются эвакуироваться в Украину.

Об этом Громадському радио сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним Украинский устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

По словам чиновника, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае будут принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выздоровление украинцев с лайнера Diamond Princess пока не подтверждено тестами, - МИД

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

На судне находились 25 украинцев - все члены экипажа. Двое из них - мужчина и женщина - заразились коронавирусом.

С 19 февраля пассажиры начали покидать лайнер после двухнедельного карантина. У многих по возвращении на родину обнаружили коронавирус. По меньшей мере трое пассажиров Diamond Princess умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также читайте: Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3177598
 
 
 Топ комментарии
 
и слава Богу! хоть у кого-то из сограждан есть мозг.
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Если чесно, то я готов эвакуироватся на тот корабль с Украины на {сколько тот карантин продлится недель}. Закроюсь в каюте и уйду в запой. Ну и еще и ништяков похаваю за казенный счет ))) Задолбался на работе, а еще только понедельник...
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Тю...Так безпрецендентні заходи ж і всім забезпечена медицина...
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У Японії. Але не в Україні. І українцям на лайнер це добре відомо, що у випадку інфікування вірусом шансів вижит в Україні у них в рази менше.
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Если чесно, то я готов эвакуироватся на тот корабль с Украины на {сколько тот карантин продлится недель}. Закроюсь в каюте и уйду в запой. Ну и еще и ништяков похаваю за казенный счет ))) Задолбался на работе, а еще только понедельник...
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дайте пост в фейсбуке. Меняю проживание на корабль.

На ваше место сюда только никого не берите Украинцы с лайнера Diamond Princess пока не планируют эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 2954
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и слава Богу! хоть у кого-то из сограждан есть мозг.
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Корабль - это их не только работа, но и второй дом...Уехав, они больше никогда на этот лайнер уже не попадут!
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Восставший из пепла - Насиров опять руководитель налогов...
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Во судьба как резанула! Вдали от родины, море вокруг бушует, вирус падло как кабан в кустах шуршит---а ружбайки и нету. И название лайнера *Бриллиантовая принцесса* роковое. Есть кстати и *Рубиновая Принцесса*. Одна радость осталась, как круиз заканчиваться будет, так обычно устраивают *Дьюти фри* распродажу спиртного. С горя *Бурбона* стебануть останется только! Занесло на край света наших. Эти лайнеры базируются на мысе Лодердейл. От Нового Орлеана не очень далеко----суровые места.
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Дурных нэма ..в больницы гончарука ехать...все что были уже в зеленом стаде...
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