 Украинцы с лайнера Diamond Princess пока не планируют эвакуироваться в Украину, - МИД

Об этом Громадському радио сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним Украинский устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

По словам чиновника, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В таком случае будут принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.

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Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19.

На судне находились 25 украинцев - все члены экипажа. Двое из них - мужчина и женщина - заразились коронавирусом.

С 19 февраля пассажиры начали покидать лайнер после двухнедельного карантина. У многих по возвращении на родину обнаружили коронавирус. По меньшей мере трое пассажиров Diamond Princess умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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