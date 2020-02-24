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 Украинцы выиграли золото, серебро и 2 бронзы на этапе Гран-при по прыжкам в воду

В Ростоке (Германия) завершился второй этап Гран-при по прыжкам в воду.

В активе украинцев четыре призовых места - одно первое, одно второе и два третьих, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли золото в миксте на 3-метровом трамплине. Виктория Кесарь и Анна Письменская завоевали серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Олег Сербин и Евгений Науменко стали бронзовыми призерами в "синхроне" с 10-метровой вышки. В индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина еще одну бронзу в копилку сборной Украины принесла Анна Письменская.

Третий этап Гран-при по прыжкам в воду пройдет 14-17 мая в Уинсоре (Канада).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177597
 
   
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надо цыган привлекать в спорт
одно золото брали бы
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