 Нардеп от "СН" Юнаков заявил, что у экс-главы ГАСИ Кудрявцева есть коррупционный "козырь". Тот опровергает

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Иван Юнаков в интервью Экономической правде.

"У коррупционной системы есть козыри. Один из них — цифровой реестр ГАСИ. Он был создан в 2015 году, когда пришел Кудрявцев (Алексей Кудрявцев возглавлял ГАСИ в 2015-2018 годах. – ЭП). Но непонятно, где этот реестр находится, на каких серверах. Также непонятно, кто туда вносит данные", – заявил Юнаков.

По словам нардепа, сейчас массово вносятся документы в этот реестр "задним числом".

"Вот смотрите (показывает на смартфоне бланк). Документы ГАСИ, в которых есть название объекта, но нет номера и даты. Дата ставится задним числом потом. Вы понимаете, какой метод сейчас работает? Мы боимся, что сейчас в реестр будут задним числом вноситься тысячи документов", – говорит Юнаков.

Юнаков считает, что этот реестр находится у Кудрявцева.

"Мы считаем, что он шантажирует этим реестром всю отрасль. Если сейчас ляжет реестр, не будет никакой информации, у кого какие разрешительные документы", – заявил народный депутат.

Сам Кудрявцев в комментарии Экономической правде опроверг слова Юнакова.

"Реестр был создан Сергиенко – начальником разрешительного департамента ГАСИ, во времена Сергея Кучера в 2011-2012 годах. Сергиенко не только создал реестр, но и оформил на него авторские права, а впоследствии, после увольнения, вообще пытался продать ключи доступа к нему", – заявил Кудрявцев.

По его словам, все это время деятельность реестра обслуживала компания "Ай ти Логика".

"Когда я попытался изменить этот процесс в 2018 году и подписал Меморандум с проектом ТAPAS о сотрудничестве по созданию электронных сервисов и модернизации реестра, вся суть деятельности реестра начала подниматься на поверхность, это стало также одним из рычагов влияния на мое увольнение", – сообщил Кудрявцев в комментарии ЭП.

Он добавил, что в октябре 2019 года, во время исполнения обязанностей главы ГАСИ Строкачем (Александр Строкач возглавлял ГАСИ в 2018 – в начале 2019 и осенью 2019 года. – ЭП), реестр был передан из "частных" рук государству.

"На сегодня ни о каких вмешательства в его работу и "ручном управлении" не может быть и речи", – заявил экс-руководитель ГАСИ.

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Напоминаем: Юнаков также заявил, что экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр".

По словам нардепа, последние пять лет внутри ГАСИ происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых (по информации СМИ, Юрий Горовой был "смотрящим" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане. – ЭП) и Алексея Кудрявцева.

"Они друг с другом воевали. Если кого-то снимали, значит, вторая группа побеждала", – заявил Юнаков.

Он отметил, что и Кудрявцев, и братья Горовые – "это всего лишь люди, которые занимаются операционной деятельностью, кассиры".

Бенефициарами схемы, по словам Юнакова, было высшее руководство страны