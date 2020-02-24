 Нардеп от "СН" Юнаков заявил, что у экс-главы ГАСИ Кудрявцева есть коррупционный "козырь". Тот опровергает

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Иван Юнаков в интервью Экономической правде.
"У коррупционной системы есть козыри. Один из них — цифровой реестр ГАСИ. Он был создан в 2015 году, когда пришел Кудрявцев (Алексей Кудрявцев возглавлял ГАСИ в 2015-2018 годах. – ЭП). Но непонятно, где этот реестр находится, на каких серверах. Также непонятно, кто туда вносит данные", – заявил Юнаков.
По словам нардепа, сейчас массово вносятся документы в этот реестр "задним числом".
"Вот смотрите (показывает на смартфоне бланк). Документы ГАСИ, в которых есть название объекта, но нет номера и даты. Дата ставится задним числом потом. Вы понимаете, какой метод сейчас работает? Мы боимся, что сейчас в реестр будут задним числом вноситься тысячи документов", – говорит Юнаков.
Юнаков считает, что этот реестр находится у Кудрявцева.
"Мы считаем, что он шантажирует этим реестром всю отрасль. Если сейчас ляжет реестр, не будет никакой информации, у кого какие разрешительные документы", – заявил народный депутат.
Сам Кудрявцев в комментарии Экономической правде опроверг слова Юнакова.
"Реестр был создан Сергиенко – начальником разрешительного департамента ГАСИ, во времена Сергея Кучера в 2011-2012 годах. Сергиенко не только создал реестр, но и оформил на него авторские права, а впоследствии, после увольнения, вообще пытался продать ключи доступа к нему", – заявил Кудрявцев.
По его словам, все это время деятельность реестра обслуживала компания "Ай ти Логика".
"Когда я попытался изменить этот процесс в 2018 году и подписал Меморандум с проектом ТAPAS о сотрудничестве по созданию электронных сервисов и модернизации реестра, вся суть деятельности реестра начала подниматься на поверхность, это стало также одним из рычагов влияния на мое увольнение", – сообщил Кудрявцев в комментарии ЭП.
Он добавил, что в октябре 2019 года, во время исполнения обязанностей главы ГАСИ Строкачем (Александр Строкач возглавлял ГАСИ в 2018 – в начале 2019 и осенью 2019 года. – ЭП), реестр был передан из "частных" рук государству.
"На сегодня ни о каких вмешательства в его работу и "ручном управлении" не может быть и речи", – заявил экс-руководитель ГАСИ.
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Напоминаем: Юнаков также заявил, что экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр".
По словам нардепа, последние пять лет внутри ГАСИ происходила борьба между двумя группами: братьев Горовых (по информации СМИ, Юрий Горовой был "смотрящим" за ГАСИ и Госгеокадастром при премьер-министре Владимире Гройсмане. – ЭП) и Алексея Кудрявцева.
"Они друг с другом воевали. Если кого-то снимали, значит, вторая группа побеждала", – заявил Юнаков.
Он отметил, что и Кудрявцев, и братья Горовые – "это всего лишь люди, которые занимаются операционной деятельностью, кассиры".
Бенефициарами схемы, по словам Юнакова, было высшее руководство страны
Анатолий Штирлиц
Роман Донік пише про знищення розрахунку АГС російських окупантів який порушував Мінські угоди та провокував воїнів ОС.
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А если не перестанет, пригрозите пожизненным, за нанесение ущерба!
Безнаказанность - порождает беспредел!