 Среди 229 инфицированных коронавирусом в Италии граждан Украины нет, - посол Перелыгин

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Среди всех 229 лиц, инфицированных коронавирусом в Италии, нет украинских граждан. В посольства или генеральные консульства украинские граждане не обращались", - сказал Перелыгин на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса.

Посол отметил, что посольство установило оперативную связь со штабами в двух провинциях, где введен карантин. При этом он уточнил, что карантин введен в 11 городах двух провинций - Падуя и Коллоди. Также по его словам, посольство работает с региональными властями регионов Ломбардия и Венето.

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Перелыгин подчеркнул, что в связи с предписанием префекта Милана в генеральном консульстве Украины в Милане прием граждан Украины будет проводиться только по первоочередным делам.

"Сегодня мы получили предписание префекта Милана с тем, чтобы временно ограничить прием граждан. Мы вводим оперативную работу по приему украинских граждан в генеральном консульстве в Милане только по первоочередным делам. Речь идет о потере документов, оформлении выезда на родину, если надо срочно оформить. Речь идет о других срочных делах, в случае которых консульские услуги будут предоставляться в полном объеме нашим гражданам", - сообщил дипломат.

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Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку. "Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он.

По состоянию на утро 24 февраля медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли.