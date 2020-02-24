 ЦОЗ предлагает пройти онлайн-курс по лечению ОРВИ

"Курс содержит информацию по клиническому ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией, в том числе - коронавируса COVID-19", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу ЦОЗ.

Отмечается, что курс создан на основе материалов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training".

На платформе дистанционного обучения ЦОЗ доступны такие курсы: "Вирусные гепатиты В и С"; "Мультирезистентный туберкулез"; "ВИЧ: толерантность и надежда"; "Выявление латентной туберкулезной инфекции среди контактных лиц"; "Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку"; "Лечение опиоидной зависимости"; "Оппортунистические инфекции, сопутствующие состояния и заболевания"; "Психосоциальное сопровождение больных с опиоидной зависимостью"; "Интегрированная помощь лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов"; "Выявление туберкулеза среди сельского населения"; "Интегрированное ведение случаев гипертензии и диабета"; "Индексное тестирование на ВИЧ" и другие. Обучение бесплатное.

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