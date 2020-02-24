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 ЦОЗ предлагает пройти онлайн-курс по лечению ОРВИ

На платформе дистанционный курсов Центра общественного здоровья началось обучение по оказанию экстренной помощи при тяжелых острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ).

"Курс содержит информацию по клиническому ведению пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией, в том числе - коронавируса COVID-19", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу ЦОЗ.

Отмечается, что курс создан на основе материалов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training".

На платформе дистанционного обучения ЦОЗ доступны такие курсы: "Вирусные гепатиты В и С"; "Мультирезистентный туберкулез"; "ВИЧ: толерантность и надежда"; "Выявление латентной туберкулезной инфекции среди контактных лиц"; "Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку"; "Лечение опиоидной зависимости"; "Оппортунистические инфекции, сопутствующие состояния и заболевания"; "Психосоциальное сопровождение больных с опиоидной зависимостью"; "Интегрированная помощь лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов"; "Выявление туберкулеза среди сельского населения"; "Интегрированное ведение случаев гипертензии и диабета"; "Индексное тестирование на ВИЧ" и другие. Обучение бесплатное.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177594
 
 
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100-150 гр. с перцем. да под солёный огурчик, да с сальцем, да с бородинским хлебушком! И в жопу респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) Источник: https://censor.net.ua/n3177594
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Гарячий чай та гаряче молоко плюс мід - теж ефективно.
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Лечение или обучение? Это же пока еще не одно и то же? Или я что-то пропустил?
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