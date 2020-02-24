 Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук

"В каждой области разработан план, доведен до ведома соответствующих больниц, определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы - больше 2 тыс. по Украине... В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных лишних волнений", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов.

"Даже в случае, если будет зафиксирован на территории Украины такой случай (заболевания на коронавирус - ИФ) ничего страшного от этого не произойдет. У нас подготовлено достаточное количество и инфекционных боксов, и бригад врачей-инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. То есть никакого дефицита мы сейчас не чувствуем. Этот ажиотаж, который сейчас часто нагоняется в Интернете, он абсолютно безоснователен", - подчеркнул премьер.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в лабораторию Центра общественного здоровья Украины было доставлено тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

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Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.