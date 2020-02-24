EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  470  35
Материалы по теме:
Все про:вирус (356) Гончарук_Алексей (737) COVID-19 (260)

 Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук

В каждой области Украины разработан план на случай выявления инфицированных на коронавирус, и более 2 тыс. больниц готовы принять таких больных, заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В каждой области разработан план, доведен до ведома соответствующих больниц, определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы - больше 2 тыс. по Украине... В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных лишних волнений", - сказал он на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов.

"Даже в случае, если будет зафиксирован на территории Украины такой случай (заболевания на коронавирус - ИФ) ничего страшного от этого не произойдет. У нас подготовлено достаточное количество и инфекционных боксов, и бригад врачей-инфекционистов, есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. То есть никакого дефицита мы сейчас не чувствуем. Этот ажиотаж, который сейчас часто нагоняется в Интернете, он абсолютно безоснователен", - подчеркнул премьер.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в лабораторию Центра общественного здоровья Украины было доставлено тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Читайте: Разработана вакцина против коронавируса COVID-19, но нужны дальнейшие проверки и доработки, - посол КНР в РФ Ханьхуэй

Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3177593
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
принаймі що довели лікарям ситуацію, а то нахрапом пробували брати, як кампазітори біля пианіно скакали Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8661
 показать весь комментарий
 
Оголосіть прайс. Ватку і спирт брати?
 показать весь комментарий
 
 
А вот во Франции всего 70 клиник готовых к этому. Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8276Идиотизм продолжается
 показать весь комментарий
 
 
Экономика в полной жопе, а правительство только говорит о Корона-вирусе бо больше сказать нечего, скоро начнём с голоду дохнуть а не от вируса.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, і лікарі за 4-6 тис.гр. в місяць будуть жертвувати своїм життям. )))
 показать весь комментарий
 
25 років заробляли на пацієнтах, тепер прийшов час віддати данину Гіпократу.
 показать весь комментарий
 
Лікарі будуть. Вони хто б що не казав, цінують клятву Гіппократа. Та й діватися їм нікуди з підводного човна "Україна". Тут або ти переможе вірус, або вірус переможе тебе. А окрім лікарів з вірусом боротися нікому. Нє, ну справді, не Кашпіровському ж з екстрасенсами.
 показать весь комментарий
 
Подивіться, як воно - України - написало.
 показать весь комментарий
 
 
2018-06-30 15:21:00 Фокус В 2012 году их было 2,5 тыс, а в 2017 - уже 1,7 тыс
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.

Об этом в субботу, 30 июня, со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН.

Отмечается, что в прошлом году в Украине было 1,7 тыс. больничных учреждений,..... и тут Остапа понесло на более 2000.....
 показать весь комментарий
 
 
в их числе Феофания, Медиком, Борис (особый привет ), Ветрова 4, поликлиника МВД на Богоутовской....
 показать весь комментарий
 
 
Скажите нафига такое делать???
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц ни о чём с громким названием "Топ-100 достижений правительства"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен. (Просто в сраку выкинули 84 тыс грн, это годичная пенсия 3-х пенсионеров).
 показать весь комментарий
 
 
Иди в отставку, лучше Гройсмана вернуть тот хоть умный.
 показать весь комментарий
 
Так він же тільки вміє торгувати труселями, як тут верещали. Нє?
 показать весь комментарий
 


Сергей Ковалёк



А вот и наша китайская дама с собачкой, нашлись её фото годичной давности.

Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9594
 показать весь комментарий
 
А чому мовчим як Юлька зараз розносить зелену владу на Слабоді слова?
 показать весь комментарий
 
 
Ложь и лицемерие, лицемерие и ложь, вот это и все что есть от этой власти . Не дай Боже вирус в Украине, и тогда будет даже не пипец .
 показать весь комментарий
 
Бреше! Нічого не готове. Апаратів для штучної вентиляції легень вкрай мало. Лікарі та середній медперсонал не проінструатовані, не вистачає засобів індивідуального захисту, не обладнано бокси для ізоляції інфікованих і т. д, і т.п. А міністерка МОЗ бере участь у реаліті-шоу "Полюби приїжджих із Уханя". Про можливу катастрофу криком кричать у Фейсбуці два дипломовані лікарі Комаровський і Пальчевський, які на відміну від юриста Скалєцкої і фельдшера за освітою Раьуцького знають, що таке короновірус і які наслідки дає епідемія. Хочу зауважити, що не далі, як 10 місяців тому і Комаровський, і Пальчевський не просто палко підтримували Зєлєнского, а й були його довіреними особами.
 показать весь комментарий
 
 
Во дебіл! Китай зі своєю медициною збирає хворих у одну лікарню, а ця, зебл...ть, збирається по всій Україні розвозити!
 показать весь комментарий
 
 
при этом им надо еще выселить тех, кто лечится уже Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6696 и таким образом засрать все стационары
 показать весь комментарий
 
Начинается второй этап ОККУПАЦИИ Украины

https://www.youtube.com/watch?v=4U-ng1LqebQ&feature=share
 показать весь комментарий
 
шо-то ни в моей больнице, ни в других никаких боксов не видать, никаких планов на случай поступления инфицированных не оглашалось.
Позволю сделать следующий вывод - ****** Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1822
 показать весь комментарий
 
 
Тех, кто приезжает из зараженных районов, нужно сразу помещать на карантин, а их выпускают по улицам бегать! Барыжники, которые давно нас похерили, вдруг вспомнили что они с Украины!... - Вдруг вспомнили, так пусть сидят на карантине, а не хотят на карантин - пусть сидят в Италии!!! Они сделали свой выбор не в пользу Украины! Почему мы теперь должны из-за них рисковать??!!!
 показать весь комментарий
 
Принять то могут и морги а толку ? ... Кста - 70% больных коронавирусом в Китае как раз то и заразились в больницах...
 показать весь комментарий
 
Дорогие украинцы !

Вы проголосовали за реванш, за тех кто не наведет героев Небесной Сотни.

Тем самым вы предали память павших героев .

А Бог не фраер.

Будете кровью платит за предательство, это только дело времени.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх