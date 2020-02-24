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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Восточное партнерство (131) Молдова (1066) Польша (5093) Евросоюз (12785) Госевская Малгожата (3)

 Польша будет отстаивать позицию о необходимости вступления в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, - вице-маршалок Сейма Госевская

Польша будет настаивать на том, чтобы для участников проекта "Восточного партнерства" была предусмотрена перспектива евроинтеграции.

Об этом вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевска заявила в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Польша твердо придерживается позиции, что этот проект будет иметь смысл только тогда, когда он дает странам-участницам перспективу присоединения к европейским структурам", - отметила Госевская.

По ее словам, дискуссия о будущем "Восточного партнерства" продолжается как среди членов ЕС, так и в странах партнерства. "Чем это закончится, мы увидим через несколько месяцев", - заявила вице-маршал польского Сейма.

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В качестве примера она прокомментировала историю с вступлением в ЕС Северной Македонии, которое до сих пор так и не состоялось. Все потому, что переговоры заблокировали Франция, Дания и Нидерланды. Франция фактически заявила, что путь стран в Евросоюз закрыт.

"Они говорят: "Мы даем вам шанс, надежду, делайте реформы, меняйте название страны, а мы вам потом так ничего и не подтвердим". Это очень опасно, ведь никто не любит, когда его обманывают", - отметила Госевская.

Польский политик убеждена, что такие примеры создают аргументы для противников проевропейского направления развития стран бывшего советского блока, а также затрудняет для Евросоюза сотрудничество с ними.

В частности, отмечает Малгожата Госевская, такие перипетии только подпитывают действия России, которая пытается показать Евросоюз в негативном свете и оттолкнуть от него страны "Восточного партнерства".

"Польша на различных форумах будет решительно представлять позицию о необходимости расширения ЕС. Мы будем говорить об этом со странами Центрально-Восточной Европы, чтобы общим голосом бороться за шанс для Украины, Грузии и Молдовы присоединиться к европейским структурам", - резюмировала вице-маршал Сейма Польши.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177592
 
   
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сначала Балканы полностью, мы не спешим
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все вірно:
ну і шо, шо Зеленський - тупе мудило, в ЄС все одно іти треба
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