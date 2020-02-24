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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6310) Пашинский (698) техника (627) ГБР (984)

 Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ

Украинский политик, экс-нардеп Сергей Пашинский прокомментировал скандал, связанный с закупкой бронеавтомобилей Министерством обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пашинский отметил: "В марте 2019 согласно Закону о нацбезопасности, принятого ВР, Комитет по безопасности и обороне, который я на тот момент возглавлял, получил полномочия согласовывать оборонный заказ. В начале августа Комитет получил документы для согласования изменений и дополнений в государственный оборонный заказ. Внимательно изучив предложенный документ в присутствии представителей Министерства обороны и Генштаба, Комитет единогласно проголосовал за документ с замечаниями. Этим решением фактически блокировалась закупка 40 автомобилей "Козак" по цене 8 млн. 400 тыс. грн., Поскольку были сомнения в объективности их цены. Да и не считали, что на тот момент закупка этих машин была актуальной для поднятия обороноспособности нашего государства.

После того, как мне удалось выйти на свободу после сфальсифицированных обвинений, которые мне были предъявлены ГБР, я из журналистских расследований с удивлением узнал, что уже новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку 50 авто "Козак" уже по цене 9 млн. 400 тыс. грн. в декабре. Из того же журналистского расследования я узнал, что автомобили "Варта" закупались по цене 6 млн. 900 тыс. грн. Обращаю внимание, что разница на данном контракте составляет 125 (!) млн. грн. убыткам государственного бюджета.

Но, оказывается, это только начало.

Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами. Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес.

Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше чем 9 млн. 400 тыс. грн.

Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей Козак по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ 01

Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей Козак по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ 02

Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей Козак по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ 03

Таблица - блог Сергея Иванова 

Источник: https://censor.net.ua/n3177591
 
   
 Топ комментарии
 
Малоросы, есть что сказать? Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,6, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 9953
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Ти б ще про заяви Порошенка нам розповів. Тупін на те й Тупін, що вірять його патяканням лише тупі.
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Панство, зберегаємо спокій. Впевнений, шановні зебіли зараз все нам пояснять!
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Зеленая математика она такая....по ней 6 млн. 900 тыс. грн сделать больше чем 9 млн. 400 тыс. грн как два пальца об асфальт....
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По этой математике учителя сейчас получают 4000$...
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Виноват всё равно Пашинский. Потому что он гопника подстрелил, а не очередного слугу урода. Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,6, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 6962
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Их перестал финансировать парашостан вот и сдулись гниды. Главное не Порошенко, что они и сделали для прихода парашостанского Зеленского.
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Если бы согласовал, купили бы по 8,4
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Пашинский! бей в лоб зеленым дуракам!
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зелень сдр"снула не хлебная тема,они бюджет на соседней ветке берегут в теме закрытия канала АТР
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А что на это скажет Зеленский или снова промолчит.
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Он переживает о Мише в Китае и сквозь рыдания не может ничего сказать...
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Апетит уже у зелені розігрався не на жарт ...
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НЕ мое!но актуально
"через пiвроку визнати шо голосував за зелю буде рiвнозначно тому.шо i@ав козу.Через рiк.шо i@ав козла.Через пiвтора року.шо козел е@ав тебе...."
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Якось дорогувато взагалі. Можна роту джипів переобладнати за один такий автомобіль. Чи там якесь імпортне озброєння й інтелектуальна електроніка з супутниковим візором всередині?
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Вполне обычная цена для машин с противопульной и противоосколочной защитой. Если вылижут конструкцию и устранят недостатки, вполне можно выходить на внешние рынки, будут конкурентноспособны.
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Как большинство малороссов приспособленцов и предателей типа Кива дрочун, без гордости, чести и достоинства
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Так и сейчас - можно ли всем доверять, кто поливает Зелемойского, они не поняли - что сделал для Украины Порошенко и не понимая этого изберут на замену Зелемойскому очередного Пи-Ар-асса...
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У него нюх на изменения политической реальности...
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правильно, нічого баригам наживатися!
нехай свої, провірені люди, наживуться!
дайош по 10,4!
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А це якось підтверджено документально?
Бо вірити цьому прихвостню, якось не камільфо Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 2295
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Этот дурдом с закупкой уже два года длится, по этому поводу уже все высказались, обжевали и поплевались. Кому было интересно, те в теме, а праздношатающиеся ... проходят мимо ...
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Тут Бутусов пару дней назад на своей страничке в фейсбуке честно сказал,что не нужны ни казаки, ни варты.Ни по 9 ни,по 8.А нужны современные западные тепловизоры.С помощью которых пристрелили только что ночью сепара...С помощью единственного тепловизора.Волонтёрского.Без плюсов что пете,что зеле.Чё-то подсказывает мне,что этот коммент будет единственным по делу.
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То що, тепер ні БПМ, нічого більше не треба? Снайпер і тєпловізор, і хватіт?
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Нужно всё, сразу и много. А вот денег на всё не хватит. Поэтому резонно ставить приоритеты, что закупать в первую очередь, а что и подождет немного.
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Цитата Бутусова:"Сегодня, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого. "

Потом в комментариях выясняется,что тепловизор был единственным на батальон."А то было бы всё гораздо результативнее."Все традиционно охреневают,и Бутусов снова констатирует очевидный факт,что закупается не то,что нужно прямо сейчас и защитить наших воинов,а то,что подороже.Будете спорить?
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Типа ни кто не знает кто такой Пашинский. А цена может отличаться из за комплектации
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ну так, гайки ставлять позолочені Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 8964
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Правильно, поэтому давайте закупим самое дорогое предложение на рынке. Просто потому что изготовители - свои пацаны, друзья в доску. Или умеют мотивировать. Не это ли клеили в претензии самому Пашинскому? Получается, решение принимает уже давно не Пашинский, но коррупция никуда не исчезла? А как же предвыборные лозунги и презедент на лисапеде?
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Типа ніхто не знає членограя і його зграю
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Чергове намагання захистити себе, ні одного документального підтвердження, якісь фото з ТТХ техніки, яке дуже легко підробити в фотошопі. ТТХ думаю буде цікаве не тільки нам а і ворогові, для чого таке викладати в мережу. Пусті слова!!!
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ТТХ спецам давно известны, все эти машины давно таскались по всем выставкам и всё это было написано на стендах. И тут ты предлагаешь их засекретить, что ли? Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 7809
Ну сравни с тем, что про них в википедии написано, чтоли. Если на фотках что-то подделано, это тут же станет известно, какой смысл так палиться? Это же не ГлавКлоун в Омане...
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А 4-ри літаки пропонують авіаремонтному заводу ремонтувати за власні кошти! Ну і дебіли!
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Пашинский молодец. Сыплет миллионами, что жонглер. Вряд ли кто будет вчитываться и разбираться, а вот зраду поднять - милое дело. Хотя на картинке все отлично видно.
Сколько стоит Козак 2, Козак 2М1 и Варта. Так что проблем у следователей не будет, чтобы доказать, что Козак 2 стоит дороже Варты.
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