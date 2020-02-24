 Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Пашинский отметил: "В марте 2019 согласно Закону о нацбезопасности, принятого ВР, Комитет по безопасности и обороне, который я на тот момент возглавлял, получил полномочия согласовывать оборонный заказ. В начале августа Комитет получил документы для согласования изменений и дополнений в государственный оборонный заказ. Внимательно изучив предложенный документ в присутствии представителей Министерства обороны и Генштаба, Комитет единогласно проголосовал за документ с замечаниями. Этим решением фактически блокировалась закупка 40 автомобилей "Козак" по цене 8 млн. 400 тыс. грн., Поскольку были сомнения в объективности их цены. Да и не считали, что на тот момент закупка этих машин была актуальной для поднятия обороноспособности нашего государства.
После того, как мне удалось выйти на свободу после сфальсифицированных обвинений, которые мне были предъявлены ГБР, я из журналистских расследований с удивлением узнал, что уже новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку 50 авто "Козак" уже по цене 9 млн. 400 тыс. грн. в декабре. Из того же журналистского расследования я узнал, что автомобили "Варта" закупались по цене 6 млн. 900 тыс. грн. Обращаю внимание, что разница на данном контракте составляет 125 (!) млн. грн. убыткам государственного бюджета.
Но, оказывается, это только начало.
Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами. Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес.
Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше чем 9 млн. 400 тыс. грн.
Таблица - блог Сергея Иванова
"через пiвроку визнати шо голосував за зелю буде рiвнозначно тому.шо i@ав козу.Через рiк.шо i@ав козла.Через пiвтора року.шо козел е@ав тебе...."
нехай свої, провірені люди, наживуться!
дайош по 10,4!
Бо вірити цьому прихвостню, якось не камільфо
Потом в комментариях выясняется,что тепловизор был единственным на батальон."А то было бы всё гораздо результативнее."Все традиционно охреневают,и Бутусов снова констатирует очевидный факт,что закупается не то,что нужно прямо сейчас и защитить наших воинов,а то,что подороже.Будете спорить?
https://golos.ua/i/736033
https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=O_Lcf_ebP7s&feature=emb_logo
Ну сравни с тем, что про них в википедии написано, чтоли. Если на фотках что-то подделано, это тут же станет известно, какой смысл так палиться? Это же не ГлавКлоун в Омане...
https://censor.net.ua/blogs/3177426/yak_kozaki_za_tsnu_voyuvali_nov_detal_pro_postavki_bronemashin_do_vyiska
Сколько стоит Козак 2, Козак 2М1 и Варта. Так что проблем у следователей не будет, чтобы доказать, что Козак 2 стоит дороже Варты.