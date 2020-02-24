EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  1837  32
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (148) пандемия (19) эпидемия (737) Гебрейесус (9) COVID-19 (260)

 Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 пришелся на конец января - начало февраля, теперь количество новых случаев заражения сокращается.

Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, научная группа ВОЗ, которая побывала в китайских регионах, в частности в Ухани, эпицентре распространения вируса, пришла к выводу, что пиком эпидемии COVID-19 был период с 23 января по 2 февраля. С тех пор количество новых случаев неуклонно снижается, заявил Гебреесус.

Смертность от коронавируса в Ухани составляет 2-4%, тогда как за пределами города - 0,7%. Во время легкой формы заболевания человеку в среднем требуется около двух недель на выздоровление, если это тяжелая или критическая степень - 3-6 недель. Также эксперты установили, что ДНК вируса мало изменилась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе. ДОКУМЕНТ

Группа экспертов считает, что меры, принятые властями Китая, позволили избежать большего количества жертв.

В то же время глава ВОЗ заявил, что озабоченность вызывает резкий всплеск заражения COVID-19 в Италии, Иране и Южной Корее. Несмотря на это, ВОЗ не считает нынешнюю ситуацию пандемией, хотя и признает, что потенциально может такой стать.

"Имеет ли вирус пандемический потенциал? Абсолютно. Мы уже на этом этапе? По нашим оценкам, нет", - сказал Гебрейесус.

Он пояснил, что нынешняя ситуация - эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода. Пандемия же, отметил глава ВОЗ, - это глобальное влияние на все общество и неконтролируемое распространение вируса, которое сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и смертями людей. Гебрейесус подчеркнул, что такого сейчас нет, поэтому нет повода говорить о пандемии.

Также читайте: С 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скринингу прибывших по основным аэропортам, завтра запускаем на Закарпатье, - Дейнеко

"Я последовательно говорю о необходимости фактов, а не страха", - резюмировал он.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Читайте: Разработана вакцина против коронавируса COVID-19, но нужны дальнейшие проверки и доработки, - посол КНР в РФ Ханьхуэй

Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3177590
 
 
 Топ комментарии
 
Можливо в Китаї пік захворюваності вже і пройшов. Але ситуація починає загострюватися в Ірані та Італії. І хто знає що там буде далі в решті 30 країнах де вже зареєстровані випадки захворювання. Так що не варто ВОЗу бігти попереду коняки
 показать весь комментарий
 
Мне кажется что ета красномордая обезьяна в очках просто брешет, и хочет поскорее снять ограничения в передвижении людей и товаров дабы мировые олигофрены и нефтемагнаты не теряли прибыли
 показать весь комментарий
 
Всё приехали, выпускайте Скалецкую, до апреля нужно еще много закрыть и выгнать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сведения проверенные?
а то в Европе...такое впечатление, что только начинается (не дай Бог!)
 показать весь комментарий
 
 
Коморовский им разъяснит, что все это ерунда
 показать весь комментарий
 
 
таки разъяснит... а потом поедет рашу успокаивать
 показать весь комментарий
 
ПЗДЦ! Это потому, что китайцы убивают прямо на улице тех, кто нарушил карантин.
 показать весь комментарий
 
 
это всего лишь тренировка. Настоящие задержания они так документировать на видео не будут.
 показать весь комментарий
 
 
Они протсо расстреливают по инструкции, без всяких лишних движений.
 показать весь комментарий
 
а как по другому если только своих макак под полтора лярда ???
 показать весь комментарий
 
Всё приехали, выпускайте Скалецкую, до апреля нужно еще много закрыть и выгнать.
 показать весь комментарий
 
 
Отже сама небезпечна для України пандемія - це зєльоная пандемія. І лікує від неї лише час і страждання.
 показать весь комментарий
 
 
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения
vs
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля
 показать весь комментарий
 
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно
И у кого же вы в аеропортах собрались температуру проверять?
 показать весь комментарий
 
 
бреше як ... чеше Діамонд Принцес трохи про інше
 показать весь комментарий
 
еще 2 года будет возня...
людей много погибнет
 показать весь комментарий
 
 
Можливо в Китаї пік захворюваності вже і пройшов. Але ситуація починає загострюватися в Ірані та Італії. І хто знає що там буде далі в решті 30 країнах де вже зареєстровані випадки захворювання. Так що не варто ВОЗу бігти попереду коняки
 показать весь комментарий
 
 
Начинается второй этап ОККУПАЦИИ Украины

https://www.youtube.com/watch?v=4U-ng1LqebQ&feature=share
 показать весь комментарий
 
враки , ВОЗ пока не назвала это пандемией , хотя все признаки на лицо, по тому что по опеределению эпидемия это когда очаг заражения в одной стране , а пандемия когда очагов несколько в разных странах , на лицо пандемия но она пока не названа
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется что ета красномордая обезьяна в очках просто брешет, и хочет поскорее снять ограничения в передвижении людей и товаров дабы мировые олигофрены и нефтемагнаты не теряли прибыли
 показать весь комментарий
 
 
12 смертей в Иране, 8 - в Южной Корее, 6 - в Италии, 3 - на лайнере и еще десяток в разных странах мира. А на каждую смерть, при смертности 2-4%, приходится 25-40 заболевших, даже если их еще не выявили. В Иране, например, должно быть не менее 300 заболевших, хотя пишут о 60.
Все только начинается. Рано еще делать выводы, еще неизвестно, любит ли вирус тепло или боится его, а впереди весна.
 показать весь комментарий
 
Де й як розгонеться,де модифікується...
 показать весь комментарий
 
Гебрейесус налякав вірус й прирік на подальшу поведінку...Складається враження, що він - вірусолог з навичками всевишнього
 показать весь комментарий
 
 
Песня такая есть- Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...
 показать весь комментарий
 
 
Прошла зіма настало лето спасібо гебрейесусу за єто
 показать весь комментарий
 
 
Да задолбали уже всех своим вирусом, хватит о нем столько писать, у нас есть "вирусы" намного актуальней.
 показать весь комментарий
 
Дуже великий експерт й спціаліст - магистр (MSc) по иммунологии инфекционных заболеваний (Лондонский университет), тобто в вірусології повне зіроу
 показать весь комментарий
 
ты сам понял, что сморозил, вирусолог ты наш?
 показать весь комментарий
 
Жах ! Дикуни з Нуово-Санджаріано громлять китайські магазини і перукарні,звинувачуючи азіатів в поширенні вірусу ! Дикунство й середньовіччя !!! Невже сеньйору Авакіано не вдасться їх втихомирити ???
Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7596
 показать весь комментарий
 
Слово поліція на уніформі видає в вас троля...
 показать весь комментарий
 
ну были и спид и поросячий и гусячий чи там курячий......... вот слоновъего не было и жирафъего
не припоминаю но чаще вспоминается - хорошую религию придумали индусы и ктото крикнул из
ветвей - жирафбольшойемувидней.......... даже на сегодня актуально......... а ещё те кто трошечки
петрят в вирусах говорят что они слишком красивые для естественных............ такие вот они

массоновирусы - красивые !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх