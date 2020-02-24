 Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус

Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По его словам, научная группа ВОЗ, которая побывала в китайских регионах, в частности в Ухани, эпицентре распространения вируса, пришла к выводу, что пиком эпидемии COVID-19 был период с 23 января по 2 февраля. С тех пор количество новых случаев неуклонно снижается, заявил Гебреесус.
Смертность от коронавируса в Ухани составляет 2-4%, тогда как за пределами города - 0,7%. Во время легкой формы заболевания человеку в среднем требуется около двух недель на выздоровление, если это тяжелая или критическая степень - 3-6 недель. Также эксперты установили, что ДНК вируса мало изменилась.
Группа экспертов считает, что меры, принятые властями Китая, позволили избежать большего количества жертв.
В то же время глава ВОЗ заявил, что озабоченность вызывает резкий всплеск заражения COVID-19 в Италии, Иране и Южной Корее. Несмотря на это, ВОЗ не считает нынешнюю ситуацию пандемией, хотя и признает, что потенциально может такой стать.
"Имеет ли вирус пандемический потенциал? Абсолютно. Мы уже на этом этапе? По нашим оценкам, нет", - сказал Гебрейесус.
Он пояснил, что нынешняя ситуация - эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода. Пандемия же, отметил глава ВОЗ, - это глобальное влияние на все общество и неконтролируемое распространение вируса, которое сопровождается масштабными тяжелыми заболеваниями и смертями людей. Гебрейесус подчеркнул, что такого сейчас нет, поэтому нет повода говорить о пандемии.
"Я последовательно говорю о необходимости фактов, а не страха", - резюмировал он.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.
Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
На сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом.
а то в Европе...такое впечатление, что только начинается (не дай Бог!)
vs
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля
И у кого же вы в аеропортах собрались температуру проверять?
людей много погибнет
https://www.youtube.com/watch?v=4U-ng1LqebQ&feature=share
Все только начинается. Рано еще делать выводы, еще неизвестно, любит ли вирус тепло или боится его, а впереди весна.
не припоминаю но чаще вспоминается - хорошую религию придумали индусы и ктото крикнул из
ветвей - жирафбольшойемувидней.......... даже на сегодня актуально......... а ещё те кто трошечки
петрят в вирусах говорят что они слишком красивые для естественных............ такие вот они
массоновирусы - красивые !!!