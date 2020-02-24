 Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канала ATR

"В конце 2019 года, по независящим от нас причинам, частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканалу ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти", — идет речь в обращении.

В обращении указано, что Европейский парламент в Резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.

"Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказаниу необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе", — указано в обращении.

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