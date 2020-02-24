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Все про:Еврокомиссия (884) Европарламент (1459) АТР (10)

 Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью

Руковдство крымскотатарского телеканала АТР обратилось в Европейский парламент и Европейскую комиссию для получения финансирования, которое было прекращено из украинского бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канала ATR

"В конце 2019 года, по независящим от нас причинам, частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканалу ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти", — идет речь в обращении.

В обращении указано, что Европейский парламент в Резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.

"Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказаниу необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе", — указано в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3177587
 
 
 Топ комментарии
 
А почему бы Пете Порошенко не выделить личных денег на этот канал?
Тогда он будет заниматься тем же, что и раньше - агитировать за Петю и против его конкурентов.
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сивохе расскажи про бюджеты!украинские каналы закодировали,зато раша валит без кодировки
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пааааазорище!!! Правда, зе-билоиды!?
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Это же как нужно любить порошенка, что так хаять всех остальных украинцев....
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это когда вислюк оманський насмехался над погибшими на Майдане и сравнивал Украину - с проституткой, верно, зебил?
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Українці купують купу москальських товарів. Їздять на заробітки в Москву. Не хочуть йти до армії. Це не проституція?
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Ты с такими вопросами и таким тоном к своему папе иди, клоун! Иди и у него спроси, остальные тут при чем?! Надо было не продавать страну и наводить порядки, и ни кто бы не сравнивал!
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Президент Петро Порошенко витратив на українську армію 500 мільйонів гривень власних коштів. Таку статистику наводить інтернет-портал Ukrainian military pages, ідеться в сюжеті ТСН.19:30. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/poroshenko-vitrativ-na-zsu-pivmilyarda-vlasnih-groshey-zmi-984425.html

А что выделил на оборону Зеленский?
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Та Пєтя всі свої гроші на Українську армію віддав. Ходить зараз по вокзалах побирається.
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Журнал "Форбс" в помощь. Там всё есть о деньгах Порошенко.
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ты тоже клоун попугай?! Дай еще какие то факты, а то не убедительно!
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Малорос? Голосовал за человека который сдавал позиции украинских военных?
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Ну ладно,не ной.Тебя всю жизнь *****...ли,А тут ты прозрел.Гой?
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А почему бы Пете Порошенко не выделить личных денег на этот канал?
Тогда он будет заниматься тем же, что и раньше - агитировать за Петю и против его конкурентов.
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Порошенко? Выделит ЛИЧНЫХ денег? Это анекдот?
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З початку російської агресії в Україні президент Петро Порошенко витратив на допомогу Збройним силам України понад 500 млн грн. Про це повідомляють на сайті Ukrainian Military Pages.
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Представляю сколько бабок он одновременно греб оттуда себе в карман, раз испугался что посредник - генерал Марченко заговорит, и даже внес за него залог.
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и не говори - в лахте вам легко представить Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 3855
Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 2656
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За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам.

И заметь, брехло, ни одного уголовного дела за коррупцию против Порошенко НЕТ!!!
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А-ха-ха! А скока за 5 лет в карман себе положил из бюджета? Думаю, что РЕАЛЬНЫЕ цифры впечатлят нас всех. Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 4750 "Люблю" я Пецину "благотвАрительность"! Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 965
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"Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен". А що зробив Оманський?
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"Минобороны подтвердило" скільки на цьому грошей він розпиляв в свій карман?
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так ты утверждаешь, что сейчас крадет вислюк оманський и его ЗеКо-*****?)) браво!))
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Ось коли ви, фейкомети, почнете приводити факти, ось тоді і поговоримо. Ну, то скільки ж він заробив?
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Стоп!!!
За счёт Рошен и за счёт Пети лично, это совсем разные вещи!!!
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зебил, может вам в лахте очки купить всем?))
СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИТРАТИВ НА ПОТРЕБИ ЗСУ
Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html
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Ще раз!!!
Власні кошти і кошти фонду - це дуже різні гроші!
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Вдобавок, в отчете Фонда Петра Порошенко за 2014-2016 годы утверждается, что семья президента пожертвовала свыше 700 миллионов гривен на благотворительность, из них половину потратили на нужды армии, а еще 350 миллионов на социальные и инфраструктурные проекты для военных. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/poroshenko-potratil-na-vsu-polmilliarda-sobstvennyh-deneg-smi-922547.html
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Там есть маленькое уточнение - вокруг дома Порошенка в Козине! На Донбассе же про ПВО никто не слышал!
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ну, тебе из Дамбаса виднее конечно)) не то что этим киевлянам)
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Да оно может подтвердить что и на Луну американцы за счёт "Рошен" летали...
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в дополнение к пожертвованым гонорарам за сватов и слугу народа...
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Правильно. Хватит тянуть из украинского бюджета. Тем более, что канал зарегистрирован как частный бизнес. Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 2832
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Ну нада же!? Какая забота "об нашем" бюджете!
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сивохе расскажи про бюджеты!украинские каналы закодировали,зато раша валит без кодировки
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Для тех, кто в танке - платишь абон плату и смотришь сколько хошь...
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а раньше как без этого обходились?как вообще жили без этого?что изменилось?для тех кто на бронепоезде!
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Да! Порошено разорить и посадить, народные деньги , кроме себя любимых, никому не давать. И вообще пора Украину присоединить к Крыму или к ДНР.
Да, Боб и Кролик?
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правильно, а то вдруг не хватит бюджетных денег на поездки вислюка оманського и его зеКо-манды - на отдых по Оманам т тп, на встречи с патрушевым и фуйлом Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 4970
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Ось о це реально сором,пробачте нас за нашу "владу",маю надію ,що це тимчасове явище.
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а пінчук чи ахмєтка тоже гроші на свої канали просють?
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Ну почему!? Вона, зе-била сверху - очень откровенны! По ермаковским методичк4ам !
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зедрисня хоче міняти закон про мову бо "піклується про нацменшини"
еге ж, а как жиж!
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Одна нацбольшина из Лондона уже показала свое знание украинского языка. Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 6859
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С их рейтингами впору в "Спортлото" обращаться...
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вот к чему приводят, когда все в стране президенты - разве не так заявлял вяликии гном зелёного цвета!
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АТР вещал и на Крым!сивоха налаживает вещание на Донбасс,бо там "наши люди,Украинцы!"а в Крыму значит уже не Украинцы!?а воду в Крым надо дать,бо там "наши люди,Украинцы!" вот вся логика зеленского и его "слуг"!
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
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АТR. Канал-24 и АЙ-Си-Ти-Ви это в Украине остались единственные не прокацапские телеканалы после страшного 20 мая 2019 года.

Альо,трамвайно-тролейбусная молодежь с китайскими смарфонами в своих безтолковках вместо мозгов, вы сейчас хоть немного начали понимать, что вы натворили 20 мая 2019 года ???

Или с вас шо с гуся вода "анамкакаяразница" идиоты ???
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Слив Украины в угоду России идёт полным ходом.
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Ніхто тобі Айдерка грошей не дасть. Бо ти закликав людей вбивати за ознакою їх волевиявлення.
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А шо, Пеця "СВОИ" бабки отстёгивать не хо-хо? Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 1815 А как старались! Как тявкали во время президентской кампании "во славу Пеци"! И всё напрасно! Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью - Цензор.НЕТ 1815
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Это не тот канал, где працуе шоко-ватный Муджабаев, который предлагал расстреливать украинцев во имя парашена? Тот? Да и куй с ним!
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