 Крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении канала ATR
"В конце 2019 года, по независящим от нас причинам, частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканалу ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти", — идет речь в обращении.
В обращении указано, что Европейский парламент в Резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Европейскую комиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.
"Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказаниу необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе", — указано в обращении.
А что выделил на оборону Зеленский?
Тогда он будет заниматься тем же, что и раньше - агитировать за Петю и против его конкурентов.
И заметь, брехло, ни одного уголовного дела за коррупцию против Порошенко НЕТ!!!
За счёт Рошен и за счёт Пети лично, это совсем разные вещи!!!
СТАЛО ВІДОМО, СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВИТРАТИВ НА ПОТРЕБИ ЗСУ
Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/stalo-vidomo-skilki-vlasnih-koshtiv-petro-poroshenko-vitrativ-na-potrebi-zsu.html
Власні кошти і кошти фонду - це дуже різні гроші!
Да, Боб и Кролик?
еге ж, а как жиж!
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
Альо,трамвайно-тролейбусная молодежь с китайскими смарфонами в своих безтолковках вместо мозгов, вы сейчас хоть немного начали понимать, что вы натворили 20 мая 2019 года ???
Или с вас шо с гуся вода "анамкакаяразница" идиоты ???