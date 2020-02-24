 Делегация Венецианской комиссии обсудила с членами ЦИК изменения в Избирательный кодекс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦИК.

Отмечается, что по словам Диденко, в аспекте предстоящих местных выборов следует сказать о новой избирательной системе, которая может оказаться довольно сложной как для членов избирательных комиссий - при организации выборов, так и для избирателей - в смысле ее понимания. Следовательно, чтобы нивелировать возможные сложности, необходимо организовать широкую информационно-разъяснительную работу. Первые важные шаги в этом направлении Комиссия при поддержке международных партнеров уже делает.

"ЦИК планирует предложить целый ряд положений, связанных с внедрением в избирательном процессе электронных сервисов. В частности, - предусмотреть альтернативную возможность подачи документов (в режиме онлайн) для регистрации кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей, членов избирательных комиссий. Кроме того, хотим закрепить на законодательном уровне возможность использования инновационных технологий, например, для подсчета голосов избирателей. Также предложим законодательно детализировать полномочия региональных и территориальных пре дставництв Комиссии, возможность образования которых предусмотрена Кодексом. В целом комплекс запланированных Комиссией изменений в Избирательный кодекс главным образом направлен на упрощение участия в выборах всех субъектов избирательного процесса ", - отметил председатель ЦИК, отвечая на вопрос представителя Конгресса местных и региональных советов Совета Европы госпожа Ренате Зикмунд по основным предложениям по совершенствованию Избирательного кодекса.

Во время встречи также речь шла о взаимосвязи между реформой децентрализации и местными выборами.

Так, сегодня активно обсуждаются изменения в Конституцию Украины в аспекте децентрализации. В этой связи Диденко отметил, что несмотря на возможные изменения в административно-территориальном устройстве, ЦИК в любом случае сделает все возможное, чтобы очередные местные выборы прошли в соответствии с действующим законодательством, но надеется, что такие изменения будут преждевременными.

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