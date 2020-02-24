 С 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скринингу прибывших по основным аэропортам, завтра запускаем на Закарпатье, - Дейнеко

Об этом сообщил глава пограничного ведомства Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"А уже завтра, с 8:00 утра мы переходим к температурному скринингу в пункте пропуска "Тиса". Я с группой офицеров выезжаем туда везем необходимое оборудование. Мы планируем охватить все пункты пропуска. Могу заверить, что ни один пассажир, который будет иметь признаки заболевания на территорию Украины не попадет", - заявил Дейнеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко