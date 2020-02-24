EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  1139  42
Материалы по теме:
Все про:аэропорт (1282) Госпогранслужба (3640) Закарпатье (1722) Дейнеко Сергей (20) COVID-19 (260)

 С 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скринингу прибывших по основным аэропортам, завтра запускаем на Закарпатье, - Дейнеко

В пределах своей компетенции с 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скрининга по основным аэропортам.

Об этом сообщил глава пограничного ведомства Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"А уже завтра, с 8:00 утра мы переходим к температурному скринингу в пункте пропуска "Тиса". Я с группой офицеров выезжаем туда везем необходимое оборудование. Мы планируем охватить все пункты пропуска. Могу заверить, что ни один пассажир, который будет иметь признаки заболевания на территорию Украины не попадет", - заявил Дейнеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3177585
 
 
 Топ комментарии
 
«Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен» - министр здравоохранения Израиля Февраль 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня….
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
Об этом заявлении израильского министра здравоохранения сообщил только что в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Конечно, это очень тревожные слова. Тем более, что их сказал министр здравоохранения страны, чья медицина считается одной из лучших в мире…
 показать весь комментарий
 
як вимірювання температури може зупинити вірус з інкубацією у 27 днів..?
 показать весь комментарий
 
Не знаю. Доктор Комаровскій каже що коронавірус не страшніший вітрянки, Ліза Богуцкая каже що то взагалі брехня.
І не варто забувати що тепер МОЗ у нас очолює справжній, від Бога Лікар, а не Супрун!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен» - министр здравоохранения Израиля Февраль 24, 2020Без рубрикиКомментарии

Мы скорее всего столкнемся с мировой пандемией нового уровня….
Моше Бар Симан Тов, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, заявил:
«Мы готовимся к большому распространению коронавируса среди израильского и палестинского населения.
Мне страшно об этом думать, но мы видим только вершину айсберга.
Момент, когда можно было остановить коронавирус, упущен.
Возможно еще есть шанс, но я вижу, что у нас ничего не выходит, мы совершаем ошибку за ошибкой.
Я признаюсь, я настроен крайне пессимистично».
Об этом заявлении израильского министра здравоохранения сообщил только что в Фейсбуке известный журналист, главред издания «ОРД» Станислав Речинский.
Конечно, это очень тревожные слова. Тем более, что их сказал министр здравоохранения страны, чья медицина считается одной из лучших в мире…
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю. Доктор Комаровскій каже що коронавірус не страшніший вітрянки, Ліза Богуцкая каже що то взагалі брехня.
І не варто забувати що тепер МОЗ у нас очолює справжній, від Бога Лікар, а не Супрун!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что по этому поводу сообщают "русскіе в лонданє, епта"?
 показать весь комментарий
 
 
Кажуть що нема більших Патріотів як Шарій та Дубінскій і треба просто пєрєстать стрєлять.
 показать весь комментарий
 
 
_Он полностью прав. Не остановить, это очевидно (кроме умственно отсталых вроде Богуцкой).
 показать весь комментарий
 
 
так там 80 % шариковых в Сн а чем больше находятся в партии народа тем больше становятся пациентами палаты № 6 З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 5069
 показать весь комментарий
 
дейнеко и скрининг...совсем мозг сломали.
 показать весь комментарий
 
посмотрел вот этот брифинг Гочарука , Ляшка и Дейнеко с включением посла в Италии, самый интересный момент от Гончарука который меня успокоил и вселил надежду , оказывается что у нас по стране более 2 тысяч больниц готовы к вне штатной ситуации , не поленился залез в интернет посмотрел ...
В 2012 году их было 2,5 тыс, а в 2017 - уже 1,7 тыс
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.

со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН. успокоил
 показать весь комментарий
 
 
бо при Петрі люди почали значно менше хворіти )))
 показать весь комментарий
 
так больниц у нас нет 2000 по данным Госстата приведенные УНН , что оно несет с экрана, З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 1444
 показать весь комментарий
 
что, будете их расстреливать на месте С 20 часов Госпогранслужба перешла к температурному скринингу прибывших по основным аэропортам, завтра запускаем на Закарпатье, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 2298 - или сразу "кремировать"...- от идиот не пуганый это зЭ...
 показать весь комментарий
 
 
як вимірювання температури може зупинити вірус з інкубацією у 27 днів..?
 показать весь комментарий
 
 
Ніяк. Виявляти будуть тільки людей з явними симптомами (температура, кашель, слабкість, затруднене дихання)
 показать весь комментарий
 
А шо повезли? Термометры? Так скоко там народу будут сидеть мерять температуру,одновременно?
 показать весь комментарий
 
 
быстро ,если толпе дадут градусник заставят встать в круг и взяться за руки З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 7162
 показать весь комментарий
 
 
А Германия демонстрирует любовь к Мордору,провели КАРНАВАЛ "КАЛИНКА"
https://www.youtube.com/watch?v=hMVlTn-jn70
 показать весь комментарий
 
Они уже давно не в ладах с совестью и умишком.
 показать весь комментарий
 
 
Гггггг ха-ха-ха температуру міряти будуть ох і казкові долбо.оби ,це знущання над нами, інкубаційний період є таке поняття...
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, вы 27 дней будете за ними бегать и температуру мерять? Померяйте её у себя для начала. З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3915
 показать весь комментарий
 
 
Или посадят бабок-пенсионерок, они ладонью будут мерять температуру? И платочек - а ну сморкни...
 показать весь комментарий
 
 
і який сенс з того скрінінгу... людина може розхворітись через тиждень.
 показать весь комментарий
 
 



Serendipity.ua

@Blonde75819970


Это полный звездец! Костюмы,которые Аваков презентовал как защитно-инфекционные, в США используют клининговые уборщицы! Это падло просто издевается над украинцами! Как и соучастник Зеленский! Гнать и под суд!!! Вот такая защита от коронавируса предлагается властью!

З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3163

З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 2775
 показать весь комментарий
 
 
С Италии на бусиках завезут, если не будите всех сканировать. Дебилы, каждого сканировать на краковец и.т.п про Китай можно забыть
 показать весь комментарий
 
Нужно просто не пускать никого в страну никакими видами транспорта.
 показать весь комментарий
 
Да оманский осел поссыт божьей росой в морды зебилам...и все пройдет.... З 20 години Держприкордонслужба перейшла до температурного скринінгу прибулих в основних аеропортах, завтра запускаємо на Закарпатті, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 6006
 показать весь комментарий
 
 
кто мне может объяснить: какой смысл мерить температуру, если у человека еще нет симптомов, но он уже может быть носителем и распространителем коронавируса??? ЧТО ЭТО ЗА ДЕБИЛИЗМ?
 показать весь комментарий
 
во подъём у таможенников будет, оно же у каждого проезжающего температура...
 показать весь комментарий
 
 
Да. Я думаю, эти деньги тем таможенникам уже не нужны будут.
 показать весь комментарий
 
Якщо ситуація піде по гіршому сценарію і світова медицина ляже (не кажучи вже про українську), в зоні смертельного ризику опиняться приблизно 25% населення у яких (за існуючими данними) хвороба протікає в важкій формі, і які без медичної допомоги очевидно не виживуть. Решті нічого не загрожує.
 показать весь комментарий
 
Так мало? Я думав 90 % здохне. Яка жалість.
 показать весь комментарий
 
Класна штука той вірус. Круче ніж тероризм. Можна що хочеш з людиною зробити. На 14 днів на 24 дня. Хоч пожиттєво садиш людину і немає проблем.
 показать весь комментарий
 
А че пожиттево? У смысле - до смерти, пока не помрет от заразы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх