 До конца года на всех станциях метро в Киеве установят дефибрилляторы, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Отмечается, что первоначально планировалось оснастить устройствами запуска сердца 20 станций метро, однако, по рекомендации Департамента здавоохранения Киева, их количество будет увеличено до 52.
..есть такой слух, что матрос-китобой решил покончить жизнь самоубийством, как точно не знаю...и в когда его сердце вроде стало, капитан прописал ему лекарство в грудину...и тот ожил ))))
Теперь кому вдруг по плохеет, то тех будут добивать током не умелые, прохожие и пассажиры реаниматологи...
ни стырить красиво, ни покараулить...чему их учили в трускавецких академиях?
он умер от удара током
и от удара током встал
а от удара монтировкой
врачам спасти не удалось
Під час протистоянь на Майдані та Грушевського мій друг (підприємець) з одним відомим медійником купили два "дорослих" дефібрілятори для шпиталів Майдану. Ціна мене вразила (при тодішньому курсі). Один з них згорів у Будинку профспілок. . .
"человекам положено однажды умереть, а потом суд,
(Евр.9:27)"