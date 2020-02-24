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 Киевские новости, Здоровье
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Все про:КГГА (2318) Киев (18613) Метрополитен (664)

 До конца года на всех станциях метро в Киеве установят дефибрилляторы, - КГГА

В 2020 году дефибрилляторы появятся на 52 станциях киевского метрополитена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что первоначально планировалось оснастить устройствами запуска сердца 20 станций метро, однако, по рекомендации Департамента здавоохранения Киева, их количество будет увеличено до 52.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на станции метро "Лукьяновская" пытались похитить 5-летнего мальчика, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177583
 
 
 Топ комментарии
 
Ну всё!
Теперь кому вдруг по плохеет, то тех будут добивать током не умелые, прохожие и пассажиры реаниматологи...
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а обучить работать с ними? а обучить понимать, когда надо их использовать? а охранять их?
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Самый лучший дефибрилятор это мусор наносящий удар в грудную клетку))))
..есть такой слух, что матрос-китобой решил покончить жизнь самоубийством, как точно не знаю...и в когда его сердце вроде стало, капитан прописал ему лекарство в грудину...и тот ожил ))))
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а обучить работать с ними? а обучить понимать, когда надо их использовать? а охранять их?
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Самый лучший дефибрилятор это мусор наносящий удар в грудную клетку))))
..есть такой слух, что матрос-китобой решил покончить жизнь самоубийством, как точно не знаю...и в когда его сердце вроде стало, капитан прописал ему лекарство в грудину...и тот ожил ))))
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Так есть и обратное - идиот-"дед" приканчивающий таким образом "духа" и потом делающий вот так: До кінця року на всіх станціях метро в Києві встановлять дефібрилятори, - КМДА - Цензор.НЕТ 6204 До кінця року на всіх станціях метро в Києві встановлять дефібрилятори, - КМДА - Цензор.НЕТ 6302 До кінця року на всіх станціях метро в Києві встановлять дефібрилятори, - КМДА - Цензор.НЕТ 6826
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Ну всё!
Теперь кому вдруг по плохеет, то тех будут добивать током не умелые, прохожие и пассажиры реаниматологи...
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а трамвайные остановки?
ни стырить красиво, ни покараулить...чему их учили в трускавецких академиях?
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хтось добре нагребе в свої кишені: цікаво, а хто з чиновників у долі?!
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За кордоном давно такое, и валом стоит. Там знать надо как пользоваться. Например у кого стоит кардиостимулятор, то какой? У кого сильно по сердцу, носят паспорт клапана, или какая модель кардиостимулятора стоит. Давно уже носят с собой такие индивидуальные приборчики для форсмажора вдруг. Но опять же, никто не знает чего, куда втыкать, и сколько раз. Так и глаза повылетают. Показуха. Не берёт нас прогресс.
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И хирургический скальпель на цепочке повесьте!
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Ахаха, да он же вроде помогает только в 5% случаев. Иначе мона только навредить. "неплохая" лотерея. Я как раз вчера подумал - ведь и за границей ставят, даже в автобусе, ну а когда добил таки, то что? - "пики точеные?". А если испугался, зная то шо тут я и выше написали, то что? - "оставление в опасности"?
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пєрвих два прєдложенія понятни, а потом... алкоголь?
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послє каждого разряда погібаєт 5% клєток міокарда. Поетому ігрушка ета опасна. Хто вправі використовувати цю тєхніку?
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Людям с фамилией Синицин, Лисицин и т.п. лучше в метро не спускаться. Теперь не только дети будут играться в больницу...
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***
он умер от удара током
и от удара током встал
а от удара монтировкой
врачам спасти не удалось
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Черговий дерибан бюджету. Яка ціна одного "метрополітенівського" гаджета?
Під час протистоянь на Майдані та Грушевського мій друг (підприємець) з одним відомим медійником купили два "дорослих" дефібрілятори для шпиталів Майдану. Ціна мене вразила (при тодішньому курсі). Один з них згорів у Будинку профспілок. . .
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Це якщо когось током довбане добре, щоб контрольний зробити))
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Цікаво, а якщо під час процедури людина помре, той хто пробував реанімувати буде нести якусь відповідальність?
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Колись на курсах з електробезпеки нас вчили робити непрямий масаж серця. На спеціальному манекені який називався "електрик Федя". Якщо натиснути сильно, робот говорив "Перелам ребер". Якщо неправильно робити масаж - "надто... пізно". А в разі успіху - рожеві лампочки під "щоками" і голос робота "дякую".
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надо приготовиться к смерти заранее, тогда и дифибрилятор не страшен
"человекам положено однажды умереть, а потом суд,
(Евр.9:27)"
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Краще б повітря вмикнули і вентилювали метро. а то як в свинарнику.
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