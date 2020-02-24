 До конца года на всех станциях метро в Киеве установят дефибрилляторы, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что первоначально планировалось оснастить устройствами запуска сердца 20 станций метро, однако, по рекомендации Департамента здавоохранения Киева, их количество будет увеличено до 52.

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