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 Маршрутка врезалась в грузовик в Киеве - пострадало 12 человек

В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик. В результате пострадали 12 человек – сам водитель и 11 пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы 103 около 17 часов.

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - сообщают правоохранители.

На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177577
 
 
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Добре ще хоч без летальних наслідків . Одужання постраждалим в аварії
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И, как обычно, фотографий с места события нет.
А дело было так.
Водитель маршрутки, конечно, зеванул (небось собирал выручку), но...
Все произошло на остановке общественного транспорта, останавливаться вблизи которой водитель фуры не имел права.
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Я не розумію цю байду - водітель не справілсі з управленім (???) WTF ?? Якщо ти курва нісправлшься з управленіем то якого біса ти сідаєшь на перевозку людей ?
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Більшість нещасних випадків починається з фрази "Дивись, як я вмію"
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давиче ехал в почти полной маршрутке богдан по мосту "патона" 110 км\ч ...... окликнул водилу лет 45 отроду
мол мосты гудят, куда спешим, на тот свет?
нет, на конечную к диспечеру, у меня график....

p.s. камер понатыкано на всём мосту, и всем пох...., большенству пасажиров тоже....
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А билетов у пострадавших нет. Страховки и компенсации им - фиг...
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