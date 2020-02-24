 Маршрутка врезалась в грузовик в Киеве - пострадало 12 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы 103 около 17 часов.
"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - сообщают правоохранители.
На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
А дело было так.
Водитель маршрутки, конечно, зеванул (небось собирал выручку), но...
Все произошло на остановке общественного транспорта, останавливаться вблизи которой водитель фуры не имел права.
мол мосты гудят, куда спешим, на тот свет?
нет, на конечную к диспечеру, у меня график....
p.s. камер понатыкано на всём мосту, и всем пох...., большенству пасажиров тоже....