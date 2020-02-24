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Все про:контрабанда (1924) Ливия (647) Одесса (5922) таможня (1588) Мальта (47) Нефьодов (174)

 Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов

Украинские таможенники содействовали контрабанде водки из Одессы в Ливию, спрятав ее в гипсе.

На это указал глава Таможенной службы Украины Максим Нефьодов на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Незаконный груз водки нашли в Мальте, через которую он шел транзитом в Ливию.

"Собственно, это для Мальты контрабанда, у украинских органов к экспортной операции нет претензий. Но это кейс, на котором хочу вам показать, как выглядит обратная сторона того, что мы задерживаем на границах. Итак, таможня Мальты в порту изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Хомс (Ливия) с остановкой на Мальте. Ориентировочные неоплаченные платежи там составляли 61 тыс евро", - отмечает чиновник.

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По его информации, 21 января в Черкассах были представлены экспортные декларации на эту водку, производитель и бренд, а также страна получения. Оформлено все было правильно. В тот же день в Херсоне подали декларацию на гипс - тот же самый получатель и контейнер. А 30 января товар вышел из порта Одессы по назначению.

"Очевидно, что на Мальте одну декларацию подали, а другие "забыли". Примерно так выглядит существенное количество контрабанды, которые попадает и в нашу страну. Заниженный вес, изменена номенклатура, стоимость, состояние товара и тому подобное. И легкой сверки с другой стороной, которую иногда любят советовать корреспонденты с фейсбуке, здесь не сделаешь. Даже если нам бы открыли совершенно всю базу деклараций, надо же дальше объединить или разделить их по машинам и контейнерам, прикинуть логичность маршрутов и перегрузок и тому подобное. Короче говоря, война продолжается", - подытожил Нефьодов.

Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов 01

Также смотрите: "Типичный схематоз": в Одессу пытались ввезти на полмиллиона батареек больше, чем задекларировали, - Нефьодов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177576
 
 
 Топ комментарии
 
Чомусь відразу мені згадався фільм "Дежавью" 😁
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Ура! Перша перемога митників з 1 січня.
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Треба вже бюджет наповнювати, а не показувати, що хто прогавив.
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Как сам танцевать с голыми ничего, а как выпить не которым за рубежом, так нет. ШКУРНОЕ В ТЕБЯ ПОНЯТИЕ. Пожалел для соотечиствеников, мусульмане не бухают.
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Чомусь відразу мені згадався фільм "Дежавью" 😁
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Треба вже бюджет наповнювати, а не показувати, що хто прогавив.
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Муть какая то - груз следует в Ливию,в одном контейнере два вида товара для ливийцев,причем тут Мальта,их таможенники тоже взятки хотят?
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Мальта, очевидно, порт перевалки. Не знаю мальтийской специфики, но, очевидно, там делается простенькая транзитная декларация море-море, которая не подразумевает платежей - только символический единый сбор. В порт перевалки по дороге из Одессы в Хомс заходить совсем не обязательно - полно прямых сервисов, не дальняк - всего-то средиземка. Но зашли туда, очевидно, специально, чтоб потерять там один из двух коносаментов - на водку, и задекларировать контейнер только поиконосу на гипс. Ни Мальте ни Украине никакого попадалова финансового типа нет, но любая таможня всё равно обязана бороться с любыми проявлениями контрабанды.
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Поиконосу = по коносу (коносаменту)
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ЗЕбіли вирішили не відставати від бубочки-моні і переправити горілку в оффшори.... Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4500
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Повністю згоден із Вами.
Зебіли це ганьба України!
Армія! Мова! Віра!
Зебіли, вам цього не зрозуміти!
https://youtu.be/G-e2CXgLKtw
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ливанцы знатные дегустаторы водки...а контейнер таки ехал...
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так вона так і називалась - "Гіпсовуха" )))
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Хорошие новости:

Хорошая новость из #Сирии.

Сообщают, что к вечеру муджахиды и повстанцы выбили асадитов, русских и иранцев из #Нейроба. Также сообщают, что в бою убиты много #русской солдатни

Русские от злобы бомбят городок без всякого разбора #идлиб
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Арабы так хотели побухать одесского чемургеса а тут на тебе, вилимо на Мальтийской таможне баблом не сошлись, А ведь по договарняку одесская таможня без проблем пропустила опиум для Ливийского народа.
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о бишь этот осел хвастается тем что из Украины все это выехало без проблем....да?
Лично мне абсолютно пох на те не уплаченные платежи на Мальте...мне гораздо более интересно были ли уплачены все платежи в Украине??
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с контробандой в Одессе русские цари не справились , КПСС не справилась ,не по Нефёдову эта шапка
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мож пошлину на бороды ввести?
казна распухнет от одних нефёдовых...
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И все по Закону , - претензии к отправителям водки Нет, криминала нет , а за сообразительность надо отдать Должное.
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Кацапським найманцям везли в мусульманську Лівію, бо місцевим пити там таке зась. То наших митників треба судити ще і за зраду Батьківщини. Таможня Мальты изъяла 9500 бутылок контрабандной водки из контейнера с гипсом, который ехал из Одессы в Ливию, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6136
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Украинские таможенники содействовали контрабанде водки из Одессы в Ливию, спрятав ее в гипсе. - цитата из статьи
представляю эту картину...таможенники... прячут водку в гипсе... ))))
т.е они не документами манипулировали... а именно зарывали водку в гипсе???? )))))
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