 Ветер сломал понтонный мост через Ингул в Николаеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Николаева Дмитрий Канарский.

Он опубликовал видео момента обрушения части моста. Пользоваться переходом временно запретили.

Впоследствии Канарский опубликовал еще одно видео, на котором видно, что люди продолжают ходить мостом.

"Уважаемые николаевцы. Не пытайтесь повторить то, что делают молодые люди на видео ", - написал он.

Чиновник добавил, что несмотря на занятость вызовами о поврежденные машины, патрульная полиция приезжает к мосту и объясняет людям, что такие действия опасны

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