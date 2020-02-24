 Ветер сломал понтонный мост через Ингул в Николаеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Николаева Дмитрий Канарский.
Он опубликовал видео момента обрушения части моста. Пользоваться переходом временно запретили.
Впоследствии Канарский опубликовал еще одно видео, на котором видно, что люди продолжают ходить мостом.
"Уважаемые николаевцы. Не пытайтесь повторить то, что делают молодые люди на видео ", - написал он.
Чиновник добавил, что несмотря на занятость вызовами о поврежденные машины, патрульная полиция приезжает к мосту и объясняет людям, что такие действия опасны
Не тільки міст пішов по звізді...
Негода і по місту погуляла дуже сильно...
Дуже сильний вітер?
Куда понесло?
полный армагедец
по проспекту тополя лежат штабелями
с балконов посрывало вагонку - кружится как листья в ноябре
во дворе три огромных тополя упали на трубы отопления - теперь и одни и другие валяются на земле
на Варваровском мосту повалило бигборды (хорошо хоть мост не завалило)
не только понтонный мост оторвало от берега,и Аляудский рухнул
Додому їхав траліком шостим, по ПГУ начебто не було пробок...
пешеходный мост из центра в парк
Навряд чи буде діяти... Зате рофл буде (і так, в Америці та інших країнах є ґабсурдні закони про регламентування квакання жаб тощо... то чому б ніт?)