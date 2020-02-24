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Все про:мост (592) непогода (466) Николаев (1246)

 Ветер сломал понтонный мост через Ингул в Николаеве. ВИДЕО

В Николаеве сильный ветер снес понтонный пешеходный мост через реку Ингул.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Николаева Дмитрий Канарский.

Он опубликовал видео момента обрушения части моста. Пользоваться переходом временно запретили.

Впоследствии Канарский опубликовал еще одно видео, на котором видно, что люди продолжают ходить мостом.

"Уважаемые николаевцы. Не пытайтесь повторить то, что делают молодые люди на видео ", - написал он.

Чиновник добавил, что несмотря на занятость вызовами о поврежденные машины, патрульная полиция приезжает к мосту и объясняет людям, что такие действия опасны

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Источник: https://censor.net.ua/n3177575
 
 
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гончарук субсидии на крылья выделит...нафига вам пешеходный мост?
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Давно у нас в Миколаєві не було такої біди...
Не тільки міст пішов по звізді...
Негода і по місту погуляла дуже сильно...
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говорят ели возле Судостроителя повалило
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вообще то разговор о снесенном мосте,кацарылый Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві - Цензор.НЕТ 3047.а тебе все порох палки в одно место вставляет...в колесо,если чо
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А чого це ваш нік вправо понесло?
Дуже сильний вітер? Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві - Цензор.НЕТ 9368
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Кто там пищал что 45, 50 ветер метров в секунду это херня ? Поломало конкретно. Шифер улитал заборы.. Одесская область. Сейчас всё устаканилось.
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у нас говорят 38
полный армагедец
по проспекту тополя лежат штабелями
с балконов посрывало вагонку - кружится как листья в ноябре
во дворе три огромных тополя упали на трубы отопления - теперь и одни и другие валяются на земле
на Варваровском мосту повалило бигборды (хорошо хоть мост не завалило)
не только понтонный мост оторвало от берега,и Аляудский рухнул
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За аляудський не чув, але не здивований...
Додому їхав траліком шостим, по ПГУ начебто не було пробок...
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Идите вместе с ЗЕ в Станицу луганскую, там мост новый и хороший. А еще ЗЕ обещаль построить на линии фронта с окупированным крымом город-сад.
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Даю гарантию, что у мера Николаева , Олександра Федоровича Сєнкевича не одна его постройка не сломана от урагана, потому, что он на них денег не жалел, ибо они не были заработаны честным трудом, а были украдены у жителей Николаева.
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Что там вообще пантонный мост делает, это же не театр военных действий?!
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стоит
пешеходный мост из центра в парк
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Порада для зекОМАНди - заборонити несанкціонований вітер у таких місцях!
Навряд чи буде діяти... Зате рофл буде (і так, в Америці та інших країнах є ґабсурдні закони про регламентування квакання жаб тощо... то чому б ніт?)
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туди треба Клічка з Микитасем вони їм за два роки за мільярд гривень построять новий мост...на пантах))
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Обычно понтоны строят в Войну , наверное забыли , природа сделала свои корректировки.
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