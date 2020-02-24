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 Происшествия, За рубежом
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 На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав

Более 15 тысяч украинцев находятся на консульском учете в Италии, где по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, медики выявили новый китайский коронавирус Covid-19 у 152 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.

"Информации о заражении коронавируса Covid-19 граждан Украины в Италии не поступало. На консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 граждан Украины", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться, а пограничники отработали все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания - на пунктах пропуска есть временные изоляторы.

"Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", - сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку. "Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он.

По состоянию на утро 24 февраля медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. В воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177573
 
 
 Топ комментарии
 
Рядовой Ксения, занять круговую оборону! Камни к бою!
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Їх там в рази більше.
Почнуть повертаться..
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Рядовой Ксения, занять круговую оборону! Камни к бою!
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Зброя Ксенії - то її правда і віра і чиста совість і непохитрність і незламність
їй каміння ні до чого
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Боже, этом вам не танцовщицы и собачка.
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и хорошо не Испания , а то поперлись бы долой с ритуальными быками. На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3311
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На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс украинцев, - Минздрав

Ну, нашим беспокоится нечего. Если что, им есть куда отступать. Санжары и Скалецкая ждут с распростёртыми объятьями. + целебный градусник на границе.
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250 000 зарегистрированных!
Более полумиллиона ВООБЩЕ !
И только 15 000 зарегистрировалось?
Это говорит о доверии украинцев к консульству. Видимо оно на проблемы своих граждан регулярно забивает большой ...
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И правильно делает.Никого государство туда не посылало.Это выбор этих людей,государство не обязано за счет украинских налогоплательщиков для них ничего делать.
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Упс! Это примерно 5 тысяч рейсов! И поди половину экономят на медицинской страховке! Печалька!
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не факт , может у всех ума хватит и прикроют лавочку растаскивать эту дрянь по домам На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9260
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когда у нас эта хрень начнётся, тем и закончится .. больше никого ни от куда нам забирать будет не нужно ..
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остальные давно паспортами прибарахлились...
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а тим часом в Лондоні на сцені роасєйського реппера людина схожа на сина порошенка викрикувала гасла, схожі на "Армія! Мова! Віра!"
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а хтось брехало перед всією країною
Берем перелік передвиборчих претензій Зєлєнскага до Пороха:
1.Скільки можна наживатися на війні?
2.Чому така висока комуналка?
3.Чому не сидять бариги та всякі свинарчуки?
4.Навіщо оточив себе кумами та друзями?
5.Де результати по справам Майдану?
6.Чому Медведчук на свободі?
7.Чому гинуть наші хлопці?
8.Де реформа суду та прокуратури?
9.Чому провалена реформа поліції?
10.Чому зарплата міністрів КабМіну така висока?
11.Чому депутати ВР отримують зарплати в конвертах?
12.Не соромно під час війни відпочивати по курортах?
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і?
що не так? все правильно про баригу сказано
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ещё несколько лет и пройдёт сообщение, что на консульском учёте уже в Украине находятся те же 15 000 украинцев. остальные в европах. и если бы ***** раньше не умер, он бы окончательно и безповоротно рехнулся от такого развития событий ))
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правдивий борщ і стоматологія - це все,що цікавить укроіталійців на батьківщині...
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Реакция Слуг Нечистого на разгорающуюся пандемию:
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.

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Так ось ти який, початок третьої світової...
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15 тыс на учете и еще в разы больше без учета.
Интересно, они все в самолет шахтера поместятся ?
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Валите Путина и Россию скорее, иначе вирус распространится по всему миру.
Святой Игнатий Брянчанинов в 19 веке предупреждал, что Россия и ее народ будут главными сторонниками Антихриста на Земле.
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