 На консульском учете в Италии официально находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.
"Информации о заражении коронавируса Covid-19 граждан Украины в Италии не поступало. На консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 граждан Украины", - отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться, а пограничники отработали все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания - на пунктах пропуска есть временные изоляторы.
"Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", - сообщили в Минздраве.
Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку. "Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он.
По состоянию на утро 24 февраля медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. В воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.
Почнуть повертаться..
їй каміння ні до чого
Ну, нашим беспокоится нечего. Если что, им есть куда отступать. Санжары и Скалецкая ждут с распростёртыми объятьями. + целебный градусник на границе.
Более полумиллиона ВООБЩЕ !
И только 15 000 зарегистрировалось?
Это говорит о доверии украинцев к консульству. Видимо оно на проблемы своих граждан регулярно забивает большой ...
Берем перелік передвиборчих претензій Зєлєнскага до Пороха:
1.Скільки можна наживатися на війні?
2.Чому така висока комуналка?
3.Чому не сидять бариги та всякі свинарчуки?
4.Навіщо оточив себе кумами та друзями?
5.Де результати по справам Майдану?
6.Чому Медведчук на свободі?
7.Чому гинуть наші хлопці?
8.Де реформа суду та прокуратури?
9.Чому провалена реформа поліції?
10.Чому зарплата міністрів КабМіну така висока?
11.Чому депутати ВР отримують зарплати в конвертах?
12.Не соромно під час війни відпочивати по курортах?
що не так? все правильно про баригу сказано
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.
Интересно, они все в самолет шахтера поместятся ?
Святой Игнатий Брянчанинов в 19 веке предупреждал, что Россия и ее народ будут главными сторонниками Антихриста на Земле.