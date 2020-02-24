 Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция", - рассказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, было трое пострадавших - предварительно, у одного из них огнестрельное ранение ног, у другого - шеи. Характер травм третьего пострадавшего пока неизвестно. Для поимки предполагаемых преступников по городу ввели оперативный план "Сирена".
но есть и позитив - ссыкотнее путиноидам сюда заглядывать.
Зброї..
нічєво, хуже нє будєт!
І походка не та.
https://youtu.be/Y2ZehhcTK_U
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта. Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом патрульный экипаж.
Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Известно о троих пострадавших: у двоих ранение ног, у третьего - ранение шеи. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».
Два «Гелика» по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, что вся информация, указанная выше - предварительная и основа на словах свидетелей инцидента.