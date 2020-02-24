EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  10738  44
Все про:Днепр_город (2949) стрельба (2601)

 Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция

В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция", - рассказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, было трое пострадавших - предварительно, у одного из них огнестрельное ранение ног, у другого - шеи. Характер травм третьего пострадавшего пока неизвестно. Для поимки предполагаемых преступников по городу ввели оперативный план "Сирена".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина открыл стрельбу по патрульным в Кропивницком, - МВД. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177572
 
 
 Топ комментарии
 
ось і дев'яності повертаються...
нічєво, хуже нє будєт!
 показать весь комментарий
 
Була б зброя доступною всім.. Подібні речі були б неможливі
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну нормально голосують...тир обходили в детсве стороной...
но есть и позитив - ссыкотнее путиноидам сюда заглядывать.
 показать весь комментарий
 
походу они и полициянтов постреляли?
 показать весь комментарий
 
на 4 секунде, чувак в центре кеппи поправляет, то не полицай с кокардой???
 показать весь комментарий
 
Всё как обычно, меряли линейкой у кого больше.
 показать весь комментарий
 
когда уже огнестрелы в киосках продавать будут???
 показать весь комментарий
 
Була б зброя доступною всім.. Подібні речі були б неможливі
 показать весь комментарий
 
 
Ты уверен? Те кто имеет желание ее носить уже давно это сделали. Сейчас такие травматы, что с близкого растояния в бошку летальный исход.
 показать весь комментарий
 
 
Це питання психології... А не самої х
Зброї..
 показать весь комментарий
 
Давай рівняти крім США(і ще в США в 20 разів більше населення..)ще Молдову Ізраель..
 показать весь комментарий
 
А какое значение имеет количество населения?
 показать весь комментарий
 
хорошо бы...нарушить статистику центра разумкова,голосуя волынами?
 показать весь комментарий
 
ось і дев'яності повертаються...
нічєво, хуже нє будєт!
 показать весь комментарий
 
 
Порохобот Паршивинский уже в Днепре?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы приехали за украинским гражданством по приглашению зебила?
 показать весь комментарий
 
 
А обийцу кожара почему не арестовали..
 показать весь комментарий
 
У него дипломатическая неприкосновенность. Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 567
 показать весь комментарий
 
У нього зріст не співпадає з зростом Антоненка.
І походка не та.
 показать весь комментарий
 
ну яка це перестрілка, це звичайна провокація
 показать весь комментарий
 
 
Есть видео как те кто стреляли скрылись на двух джипах гелентвагенах. Вычислить эту гопоту очень легко по камерам
 показать весь комментарий
 
Полицейские тупо разбежались, нахер мне такая полиция?
 показать весь комментарий
 
 
ну как это нахер такая полиция?а дедушку какого нибудь на москвиче оштрафовать за то шо номер не подсвечивается...
 показать весь комментарий
 
дивно, я гадав тут напишуть що то Зеленський з Богданом розважаються...
 показать весь комментарий
 
 
https://youtu.be/-Nxg_hbodNY
https://youtu.be/Y2ZehhcTK_U

Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4200

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта. Со слов очевидцев, у обочины остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом патрульный экипаж.
Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предварительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу. Известно о троих пострадавших: у двоих ранение ног, у третьего - ранение шеи. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».
Два «Гелика» по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают сотрудники правоохранительных органов, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, что вся информация, указанная выше - предварительная и основа на словах свидетелей инцидента.
 показать весь комментарий
 
 
Люди так уже привыкли к стрельбе, что уже даже не разбегаются, а достают телефоны и начинают снимать на видео.
 показать весь комментарий
 
 
Бачив відео, патрульні стоять як обісрані, перед носом стриляють і бьються. РеХформа вдалась)))) **** Сабаков їде вже геть.
 показать весь комментарий
 
 
патамушта туда идут кататься на приусах с девочками и пить кофе на ОККО....
 показать весь комментарий
 
 
милиция бедная - зарплата маленькая у мразей, потому стоят смотрят
 показать весь комментарий
 
Уявляю який буде єкшн з вестерном в Украіні коли раптом дозволять вільний продаж зброі...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх