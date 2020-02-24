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Все про:Киев (18604) арест имущества (208) Апелляционный суд (281) Судостроительный завод "Океан" (5)

 Апелляционный суд оставил под арестом имущество завода "Океан"

Киевский апелляционный суд 24 февраля оставил под арестом имущество завода "Океан" и запретил распоряжаться им компаниям "Український Будівельник" и ТД "АННОНА".

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение вынесено в рамках дела о доведении до банкротства и завладении имуществом Николаевского судостроительного завода "Океан".

13 января 2020 года судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец по результатам ходатайства Офиса генпрокурора вынес решение об аресте имущества и запретил распоряжаться и отчуждать имущество компании "Український Будівельник" и ТД "АННОНА".

24 февраля Киевский апелляционный суд оставил решение об аресте имущества завода "Океан" в силе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрады нет, но осадочек остался, - "слуга народа" Арахамия об аресте завода "Океан" в Николаеве

Напомним, в январе 2020 года Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Также читайте: Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177571
 
 
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Имущественный арест не на завод надо накладывать, тем самым создавая проблемы рабочим, а на имущество директоров и соучредителей Океана до выяснения обстоятельств...
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