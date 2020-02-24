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 Из-за вспышки коронавируса в Италии консульство в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии.

Как передает Цензор.НЕТ, cо ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба консульства.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии А.Фонтаны и министра здравоохранения Италии Р.Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "Прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с Министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Украины могут обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/n3177567
 
 
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Сделайте исключение для Лизы Богуцкой . Она знает истину .
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Зеленский сволочь, что же ты делаешь, там же наши люди немедлнно эвакуировать их в Гондурас, Парашенка за все готов заплатить. Порохоботы, верно я говорю?
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Чому Порошенко має платити за канадців?
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Может быть. Зебилам бред виднее, они в нем живут. Только зачем? Бубочка с погранцами будет их лично по прилету визуально осматривать.


Из-за вспышки коронавируса в Италии консульство в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов - Цензор.НЕТ 9726
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Зелёная банда хочет чтобы украинцы умирали тихо и покорно.
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і як тепер поплакати над могилкою дуче?
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На могилку плешивого педофила поссут не тлько чечены и крымские татары
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