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Все про:Бабий Яр (91) Институт нацпамяти (227) Дробович (19)

 Если общественный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович

В данный момент в Бабьем Яру осуществляется только один проект мемориализации, которые реализуется Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.

"Нету пока никаких других концептуально выработанных проектов, кроме того, который осуществляет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". И сейчас заповедник работает над созданием музея. Это музей, в котором будет рассказана история Бабьего Яра - места, где совершен Холокост и где произошла Куреневская трагедия", - сказал он.

По поводу другого государственного проекта мемориализации Бабьего Яра, разработанного учеными НАНУ, Дробович считает, что он может быть реализован, если концепция пройдет открытое обсуждение и будет утверждена:

"Было обсуждение государственной концепции комплексной мемориализации территории Бабьего Яра. Но она не утверждена и сейчас проходит рецензирование. Если она будет отвечать научным стандартам, то она будет утверждена и принята".

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Также Дробович прокомментировал инициативу частного Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который в значительной мере финансируется олигархами Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом, Виктором Пинчуком, Германом Ханом, и по поводу которого часть общественности высказывает опасения, что в нем будет искривлена история в русле российской пропаганды.

"Это вопрос гуманитарной безопасности страны, - считает глава УИНП. - Предыдущая команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", в которой я работал, была одна из лучших с точки зрения менеджмента и идеологии. Очень патриотическая, очень настроена на создание мемориала мирового уровня и обладающая огромным ресурсом. Но почти вся эта команда недавно была отстранена от работы. Сменилось руководство и сейчас директором является Максим Яковер, арт-директором - российский режиссер Илья Хржановский...

Если раньше выработали нарратив и видение, то сейчас новая команда вырабатывает только видение, а судьба проекта неизвестна. Соответственно его перспективы для меня непонятны".

На вопрос, каковы будут действия УИНП, если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" построит свой мемориал, при этом подтвердятся идеологические опасения, глава Института отметил, что в случае нарушения гуманитарной безопасности страны должны подключаться компетентные органы:

"Единственное, что может делать Институт национальной памяти - это давать рекомендации, мобилизовать экспертов, создавать коалиции, которые будут настаивать на высоком качестве объекта. Это очень важно, ведь если качество высказываний с точки зрения художественной или нарративной части не будут соответствовать действительности, то мировые институты не будут иметь с ним дело. Это соответственно получит репутационные последствия. Поэтому наша задача - очень тщательно следить за содержанием. Но никакого идеологического вмешательства - мы же не Россия. Никто не сможет прийти и закрыть этот музей, потому что он кому-то не нравится. А если какие-то вещи будут опасны с точки зрения безопасности, то для этого есть компетентные органы, при наличии необходимых экспертных заключений могут сделать свои организационные выводы".

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Полное интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177566
 
 
 Топ комментарии
 
Чем дальше от 45-го, тем больше ветеранов, и тем громче еврейский плач.
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Если частный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович - Цензор.НЕТ 8391 Borislav Bereza

@UkrBereza

·7 ч

Зеленский уже понял куда попал, перегрузился информацией и обязанностями, устал и делегировал управление страной окружению.
У них нет опыта, компетенций и совести.
Первое и второе можно изменить. Отсутствие третьего невосполнимо. И это приведет к бунту. С ужасными последствиями.
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та не мучайтесь...всі цвинтарі в концесію віддайте представникам хитрого народу...
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та не мучайтесь...всі цвинтарі в концесію віддайте представникам хитрого народу...
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Чому оте зєльоне гівно пише про національні інтереси України? В чому український інтерес? По словам президента Ізраїлю українці більше німців винні у подіях Бабиного яру.
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там давня історія...освоювати кошти рвались рабіновічі,червоненки...
гугли.
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Если частный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович - Цензор.НЕТ 8391 Borislav Bereza

@UkrBereza

·7 ч

Зеленский уже понял куда попал, перегрузился информацией и обязанностями, устал и делегировал управление страной окружению.
У них нет опыта, компетенций и совести.
Первое и второе можно изменить. Отсутствие третьего невосполнимо. И это приведет к бунту. С ужасными последствиями.
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Чем дальше от 45-го, тем больше ветеранов, и тем громче еврейский плач.
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Ага, вытеранов, котором было пять лет до их зачатия на момент начала войны.
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Приватний меморіал, ти здурів Дробович?
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а що ви дивуєтесь...
в нас знову повзуча окупація.
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Тобто в нас вже Холокост на першому плані ...
А те, що в Яру було страчено тисячі українців, то нікого не хвилює.
Їх просто забули.
Про Голодомор тим паче.
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там маланське кгб неміряно замордованих українців прикопало...Є історичні з'йомки німців розкопок в яру
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Ось така вона доля українська - як не Лазарь Каганович, так Володимир Зеленський.
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"Это вопрос гуманитарной безопасности страны, - считает глава УИНП. - Предыдущая команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", в которой я работал, была одна из лучших с точки зрения менеджмента и идеологии. Очень патриотическая, очень настроена на создание мемориала мирового уровня и обладающая огромным ресурсом. Но почти вся эта команда недавно была отстранена от работы. Сменилось руководство и сейчас директором является Максим Яковер, арт-директором - российский режиссер Илья Хржановский...

Источник: https://censor.net.ua/n3177566
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Ніяких приватних меморіалів небуде в Києві... Якщо потрібно,то,й,я докладу зусиль для знищення
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Если....... то ...../Что в переводе означает следующее.В 2016 году основали Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр». Проект частично профинансировали российские бизнесмены Хан и Фридман. Затем в проекте появилось новое руководство, Яковер и российский режиссер Хржановский. В конце февраля 2020 г. Яковер обещает показать детальный план и запустить сбор денег. Сбор денег- Тут и поднялася катавасия большая: передралася вся компания блатная.Вот Дробович и обращается за помощью к украинцам.
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А где мемориал КИЕВЛЯНАМ, жертвам террористических взрывов центра Киева в сентябре 1941 года?
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жертвам РОССИЙСКИХ террористических взрывов центра Киева
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И об этом...Украинцы больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому, - опрос ..ну это уже сигнал,а что власть хотела в годы войны? Даже коррупцию не могут победить Якщо приватний меморіал у Бабиному Яру становитиме загрозу гуманітарній безпеці України, то для цього є компетентні органи, - Дробович - Цензор.НЕТ 2663
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...прекратили бы сумашествие пропагандонское вокруг Яра этого, стебутся уже на вами, хохлы дубоголовые, библейные счетоводы...выпустите ото лучше правдивую, основанную на документах и воспоминаниях очевидцев, историю многотиражную, как и с чего начинался этот Яр.. иначе недалеко то время, когда окажется, что это украинцы по собственной инициативе растреливали жертв тамошних, а с жидов станется, передернуть карту мастера они великие..., уже московская пейсатая мразота, с центральных каналов орет во все глотки пропитые, что именно так и было, да и наши дударики, кудрящки спрятавшие на время в шаровары, не отстает...
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Бабий Яр-это интернациональная братская могила! почему бабий яр приватизируется евреями, как место гибели избранного народа? это не правильно, если там покоятся останки не только по этническому признаку евреев, но и цыган, греков, татар, одним словом ВСЕХ народов и народностей советского союза (военнопленных, гражданских, коммунистов, националистов, партизан, подпольщиков, уголовных, душевнобольных).
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https://war-documentary.info/babi-yar/ в документальных свидетельствах язык цифр а так же имена преступников осуждённых в нюрберге..
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"...В течение 12 лет председатель Всеукраинского еврейского конгресса, народный депутат Украины и гражданин Израиля Вадим/Давид Рабинович обещал построить Мемориал в память о погибших в Бабьем Яру. Для этого он выбил землю у киевской общины. А потом эту землю... продал за 75 млн гривен..."
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