 Если общественный мемориал в Бабьем Яру будет представлять угрозу гуманитарной безопасности Украины, то для этого есть компетентные органы, - Дробович

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.

"Нету пока никаких других концептуально выработанных проектов, кроме того, который осуществляет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". И сейчас заповедник работает над созданием музея. Это музей, в котором будет рассказана история Бабьего Яра - места, где совершен Холокост и где произошла Куреневская трагедия", - сказал он.

По поводу другого государственного проекта мемориализации Бабьего Яра, разработанного учеными НАНУ, Дробович считает, что он может быть реализован, если концепция пройдет открытое обсуждение и будет утверждена:



"Было обсуждение государственной концепции комплексной мемориализации территории Бабьего Яра. Но она не утверждена и сейчас проходит рецензирование. Если она будет отвечать научным стандартам, то она будет утверждена и принята".

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Также Дробович прокомментировал инициативу частного Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который в значительной мере финансируется олигархами Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом, Виктором Пинчуком, Германом Ханом, и по поводу которого часть общественности высказывает опасения, что в нем будет искривлена история в русле российской пропаганды.



"Это вопрос гуманитарной безопасности страны, - считает глава УИНП. - Предыдущая команда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", в которой я работал, была одна из лучших с точки зрения менеджмента и идеологии. Очень патриотическая, очень настроена на создание мемориала мирового уровня и обладающая огромным ресурсом. Но почти вся эта команда недавно была отстранена от работы. Сменилось руководство и сейчас директором является Максим Яковер, арт-директором - российский режиссер Илья Хржановский...



Если раньше выработали нарратив и видение, то сейчас новая команда вырабатывает только видение, а судьба проекта неизвестна. Соответственно его перспективы для меня непонятны".

На вопрос, каковы будут действия УИНП, если Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" построит свой мемориал, при этом подтвердятся идеологические опасения, глава Института отметил, что в случае нарушения гуманитарной безопасности страны должны подключаться компетентные органы:



"Единственное, что может делать Институт национальной памяти - это давать рекомендации, мобилизовать экспертов, создавать коалиции, которые будут настаивать на высоком качестве объекта. Это очень важно, ведь если качество высказываний с точки зрения художественной или нарративной части не будут соответствовать действительности, то мировые институты не будут иметь с ним дело. Это соответственно получит репутационные последствия. Поэтому наша задача - очень тщательно следить за содержанием. Но никакого идеологического вмешательства - мы же не Россия. Никто не сможет прийти и закрыть этот музей, потому что он кому-то не нравится. А если какие-то вещи будут опасны с точки зрения безопасности, то для этого есть компетентные органы, при наличии необходимых экспертных заключений могут сделать свои организационные выводы".

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