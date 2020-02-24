 Сценарий Путина, что Запад согласится на новый Мюнхенский сговор, не прошел во многом благодаря Порошенко, - российский историк Зубов

Об этом он заявил в интервью ЛІГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"После Крыма могло быть два сценария. Сценарий, на который рассчитывал Путин, - сценарий успеха. Он предполагал, что значительная часть Украины, все Левобережье и приморские области, будет за теснейшее объединение с Россией. А Западная Украина и правый берег - не главное.

Вторая идея была, что Запад все примет, как он принял Гитлера в 1938 году после Мюнхенского сговора. И третья идея, что он отомстит украинскому народу за свержение Януковича, снос памятников Ленину.

Но Запад проявил твердость. В значительной степени это результат работы вашего бывшего президента Порошенко, который во внешней политике был блестящим президентом. Он слабую страну смог защитить от российской агрессии международными обязательствами. Так направил общественное мнение именно он", - сказал Зубов.

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По мнению историка, Запад понял, что речь идет о втором Мюнхене: "Многим людям на Западе не хотелось портить отношения с Россией, это было экономически невыгодно, но они пошли на санкции, на непризнание Крыма".

"Поскольку за этим делом Путина не последовали новые дела, - он сломался на первом шаге, дальше Крыма и Донбасса дело не пошло. К президентским выборам в России 2018 года наступило разочарование", - отмечает Зубов.

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Напоминаем, российский историка Андрей Зубов был уволен из МГИМО за статью, в которой провел параллели между аншлюсом Австрии нацистской Германией в 1938 году и оккупацией РФ Крыма в 2014.