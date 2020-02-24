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 Политика Украины
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Все про:Зубов (15) Порошенко (17998) Путин (25437)

 Сценарий Путина, что Запад согласится на новый Мюнхенский сговор, не прошел во многом благодаря Порошенко, - российский историк Зубов

Российский историк Андрей Зубов считает, что оккупируя Крым президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на жесткие санкции со стороны западных стран.

Об этом он заявил в интервью ЛІГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"После Крыма могло быть два сценария. Сценарий, на который рассчитывал Путин, - сценарий успеха. Он предполагал, что значительная часть Украины, все Левобережье и приморские области, будет за теснейшее объединение с Россией. А Западная Украина и правый берег - не главное. 

Вторая идея была, что Запад все примет, как он принял Гитлера в 1938 году после Мюнхенского сговора. И третья идея, что он отомстит украинскому народу за свержение Януковича, снос памятников Ленину. 

Но Запад проявил твердость. В значительной степени это результат работы вашего бывшего президента Порошенко, который во внешней политике был блестящим президентом. Он слабую страну смог защитить от российской агрессии международными обязательствами. Так направил общественное мнение именно он", - сказал Зубов.

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По мнению историка, Запад понял, что речь идет о втором Мюнхене: "Многим людям на Западе не хотелось портить отношения с Россией, это было экономически невыгодно, но они пошли на санкции, на непризнание Крыма".

"Поскольку за этим делом Путина не последовали новые дела, - он сломался на первом шаге, дальше Крыма и Донбасса дело не пошло. К президентским выборам в России 2018 года наступило разочарование", - отмечает Зубов.

Читайте также: "Сирия - второе большое поражение Путина после Украины", - российский профессор Зубов

Напоминаем, российский историка Андрей Зубов был уволен из МГИМО за статью, в которой провел параллели между аншлюсом Австрии нацистской Германией в 1938 году и оккупацией РФ Крыма в 2014.

Источник: https://censor.net.ua/n3177563
 
   
 Топ комментарии
 
такий не зручний цей Зубов (дай бог здоров'ячка!) для зегебні!
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И с какого момента мнение касабов стало столь важно?После рассказа о распятом мальчике и снегирях?
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російські історики хвалять Петра - дрібниця а приємно )
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російські історики хвалять Петра - дрібниця а приємно )
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российский историка Андрей Зубов был уволен из МГИМО за статью, в которой провел параллели между аншлюсом Австрии нацистской Германией в 1938 году и оккупацией РФ Крыма в 2014. Источник: https://censor.net.ua/n3177563
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такий не зручний цей Зубов (дай бог здоров'ячка!) для зегебні!
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место работы твоего кумира :Росси́йский правосла́вный университе́т свято́го Иоа́нна Богосло́ва[1][2] - высшее учебное заведение Русской православной церкви[3]. Университет имеет лицензию[4] и государственную аккредитацию[5].
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Как это вяжется с УПЦ? Расскажи мне, дятел?
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И с какого момента мнение касабов стало столь важно?После рассказа о распятом мальчике и снегирях?
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Мнение "Лахты" тут уважением не пользуется...
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Мнение сои из методичек мне вообще неинтересно.
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ооо!.. свидетель "секты методичек сои".. наконец-то я тебя встретил, а то все иеговисты и зебилы..
придешь на путч 1 марта?!
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Какой ещё путч?У тебя проблемы с кишечником что ли?Отстань, я респиратор на работе оставил.
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каждый год 1 марта мы с друзьями проводим "порохоботский путч" на Майдане в Киеве..
Приходи к нам!.. становись порохоботом!
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А шо саме буде 1 березня? Мо палитимуть опудало прип@здента?
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он пытался нас убедить , что клоун - это диагноз .
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скрєпи відомо чого: вашої гебешної гамнаімперії
гебня, брудні копита геть від професора!
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Гуня, ты б хоть погуглил что это за прахфэссор. Мало ли, вдруг окажется что пяток лет назад он орал Крымнаш! так, что окна у соседей ходили ходуном?
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ви такі смішні, гебняві, коли думаєте, що найрозумніші
ви такі ж самі тупі, як ваше ***** і вся ваша гамнаімперія
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Я так понимаю, ты тут самая умная стюардесса на форуме?К слову, самыми умными себя считают как раз дураки, а психи клятвенно уверяют окружающих, что они здоровы. Так что....
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ну що ж, тобі вдалося удавати експерта з психіатрії
тупого експерта з психіатрії
до речі, тобі вже час портупеї прасувати
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И третья идея, что он отомстит украинскому народу за свержение Януковича, снос памятников Ленину.


Да, уверен что вовку ***** это волновало в первую очередь. Особенно памятники ленину.
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Расейские историки никогда не лгут, верьте им! Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов - Цензор.НЕТ 9088
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Порошенко - 5 А, младший, наш будущий президент.
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А кем был тот самый Порошенко на Мюнхенской встрече? Часом не "бывшим", встречавшимся с бывшими в корридорах?
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Он хоть и бывший, но пользуется уважением в мире. Не то, что ваше зелёное недоразумение.
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Для некоторых он до сих пор президент, прикинь степень их дебильности и мы с ними живём рядом
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Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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Спас Украину! Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© Порохатый Шоколатье спас Украину. Из шкафа спас! От прямо из шкафа взял и спас. Никто не спас, а он спас. Из шкафа!
Ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Стока многа Тошнотворного Порош(ен)ка за раз не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
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Палиш чисто мухомори , чи додаєш блідої поганки ? Не грайся з цим , бо палата №6 чекає.
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коллективный путен со свинособаками пришёл туда, где ему позволили местные жители. порох его мог остановить только некачественными конфетами липецкой фабрики.
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если быть точным, то Мюнхенский сговор (спецоперация МИД РФ и ФСБ) сорвалась благодаря Порошенко и "Атлантическому Совету" (США)..
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Шрек , а насчет "Минского сговора" что скажешь ?
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Восхищаюсь трудолюбием творческого коллектива Цензора.
Это надо постараться - найти на просторах интернета хоть какую похвалу Петру, хоть из РФ, хоть от частного лица...
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Віктар, русскіє уже карти РФ с Бєларусской областью рісуют, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борешься.
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Полукацап, ты уже полгода одно и тоже мне пишешь.
Нешта яны доуга тыя карты малююць...
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Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.

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О, соевые в эйфории, что их идола нахвалил кацапский винторог.
Очень примечательно!
Если что, пишите, отпринтую и вышлю всем соевым футболки с надписью "расия"
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«Премьер Хорватии, президент Литвы, генсек НАТО, премьер Канады, министр обороны Германии» и так далее. А Порохатый Шоколатье кто(?) - вонючка. Как и где он с ними встречался(?) - из писсуаров выныривал?
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Сам путин сказал что Парашенка самый лучший президент! Украинцы, слушайтесь путина, ему нет смысла врать! Порохоботы, верно я говорю?
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Слова российского профессора против фактов (Иловайск , ДАП, Дебальцево, артскладьі, обвал гривньі и т.п.) - слабоватьі будут. Черного кобеля не отмоешь добела...
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У всех президент поменялся, а у зебилов - нет. Только и разговоров, что о Порохе Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов - Цензор.НЕТ 8013
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
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почему, почему....

мудрый нарид у нас....

Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов - Цензор.НЕТ 4662
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Так и есть . Со внешней политикой Порошенко справился блестяще .!! У х.йла небыло шансов . Поэтому кремль его и записал во враги паРаши , под номером - 1 . И поэтому он им и не даёт покоя до сих пор . Сценарій Путіна, що Захід погодиться на нову Мюнхенську змову, не пройшов багато в чому завдяки Порошенкові, - російський історик Зубов - Цензор.НЕТ 1051 .
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