 Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Богуцкая отметил: "Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает.
1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.
2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередеая революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.
3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.
...
Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".
Так, комиссия по здравоохранению КНР сообщили 24 февраля о 150 смертях от коронавируса за последние сутки. Это - наибольшее количество летальных случаев, чем когда-либо за один день, отмечает информагентство dpa.
Кроме того, в Южной Корее за сутки умерли еще два человека. Таким образом, количество жертв там возросло до семи человек. Всего в стране зафиксировано 763 случая инфицирования коронавирусом.
Напомним, в Италии умер уже третий человек, который был заражен коронавируса. Во всех трех случаях речь идет о пожилых людях. Между тем, по состоянию на вечер 23 февраля, в Италии подтверждено уже 152 случая заражения коронавирусом.
Ранее правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи инфицирования. Ограничения коснулись 52 000 человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.
По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано более 79 300 случаев заражения коронавирусом.
Взагалі, зелених потрібно ізольовувати від нормального суспільства.
Це буде на користь і тим, кого вони зустрічають, і зеленим.
Так вважають московити.
2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередеая революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.Источник: https://censor.net.ua/n3177558
Мене хвилює.
Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.Источник: https://censor.net.ua/n3177558
А інші?
Добавляйте.
она такая и есть
зайде туди малорос, зохол, сепар, а виходить українець.
Чому Лізонька не сидить?
одно высказывание и интеллект в мозгу не обнаружен
Да печаль Сн группа шариковых по жизни а не от случая и обстоятельств