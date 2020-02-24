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 Политика Украины, Общество
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 Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат Украины Лиза Богуцкая высказала свое мнение по поводу распространения коронавируса из Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Богуцкая отметил: "Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает.
1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.
2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередеая революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.
3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.
...
Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".

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Так, комиссия по здравоохранению КНР сообщили 24 февраля о 150 смертях от коронавируса за последние сутки. Это - наибольшее количество летальных случаев, чем когда-либо за один день, отмечает информагентство dpa.

Кроме того, в Южной Корее за сутки умерли еще два человека. Таким образом, количество жертв там возросло до семи человек. Всего в стране зафиксировано 763 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Италии умер уже третий человек, который был заражен коронавируса. Во всех трех случаях речь идет о пожилых людях. Между тем, по состоянию на вечер 23 февраля, в Италии подтверждено уже 152 случая заражения коронавирусом.

Ранее правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи инфицирования. Ограничения коснулись 52 000 человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано более 79 300 случаев заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3177558
 
 
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Ей другое больше подходит. Как-раз по мозгам

Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3411
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Ще одна...Їдь в Китай. В Ухань ! Продемонструй, що ти реально віриш у свою заяву.
Взагалі, зелених потрібно ізольовувати від нормального суспільства.
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А може цей вірус і справді не діє на представників Богообраного народу?
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А на таких? Давид Арахамия признался в разтроении личности:"Ара,Хам и я Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 245
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Пусть возьмет смелого бубочку и облобызают всех эвакуированных в Санжарах. Глядишь и свезет народу.
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Навіщо ізолювати?! Слуги народу повинні служити народу. Нехай усі разом, зі своїми виборцями, зустрічають і опікуються нашими співвітчизниками, яких вони так гордо евакуюють з Китаю.
Це буде на користь і тим, кого вони зустрічають, і зеленим.
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1. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира.Источник: https://censor.net.ua/n3177558

Так вважають московити.

2. Я уверена в том, что мовные (языковые) разногласия выносятся на повестку каждый раз, когда нужна очередеая революция. Эта тема в народе Украиы по-серьезному никого не волнует.Источник: https://censor.net.ua/n3177558

Мене хвилює.

Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук- должны сидеть в тюрьме.Источник: https://censor.net.ua/n3177558

А інші?
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Богуцкая, Скалєцкая, Радуцкій, Комаровскій, Дубінскій....
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Блін. Я їх теж терпіти не можу. То що, в тюрму їх?
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Это же надо так откровенно врать людям в глаза, талант!
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Это приступ зелевируса? Осложнение на мозге😁😁😁
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"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"
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отправьте эту "слугу народа " в китай в качестве волонтера в один из госпиталей, и не впускайте обратно...
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За что ? Бедным китайцам добавить вирус "Коронаробесие" ?
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Він не малорос. Він представник Богообраного народу, вихований в сім'ї радянських інтелігентів, комуністів.
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потрібно його зводити в історичний музей Ющенка.
зайде туди малорос, зохол, сепар, а виходить українець.
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8 октября 2018 года Елизавета Богуцкая стала участником ДТП, в котором под колесами её автомобиля был смертельно травмирован пешеход.
Чому Лізонька не сидить?
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А які в неї мовні протиріччя, щелепу скліщило?
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это наверное ее имел в виду Богдан, когда утверждал что в Раде среди "слуг народа" есть настоящие сумашедшие
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О... Мандатра висвістилась, з запізненим запаленням...
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Не Дня без Мракобесия ,- Если тебя затронет этот как ты Сказала афера Мира , - как бы ты запела и вспомнила всю свою Никчемную Жизнь .Мудаки и Мудахи Рулят , - Хорошо что не для Всех и есть трезвомыслящие.
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Вызывает уважение за смелость высказываний - ведь знает, что будет оплёвана, обгажена и втоптана в грязь.
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два раза прочитал сообщение . так и не понял что связывает короновирус и компанию из П. А. Т. М. ? видать дамочка совсем с катушек слетела Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5083
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Вот тут Остапа и понесло
одно высказывание и интеллект в мозгу не обнаружен

Да печаль Сн группа шариковых по жизни а не от случая и обстоятельствКоронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3323
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В чем то она права.Ну шо-то уж бодьно им не верится.Одно кодло.
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