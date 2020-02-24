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 Шесть сотрудников колонии в Виннице подозреваются в избиении до смерти заключенного, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении шести должностным лицам "Винницкого учреждения исполнения наказаний (№1)" в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств и в убийстве с особой жестокостью ( ч. 3 ст. 365 и п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Шесть сотрудников колонии в Виннице подозреваются в избиении до смерти заключенного, - ГБР 01

По данным следствия, 13 июля 2019 года в месте лишения свободы зафиксирован факт насильственной смерти 59-летнего мужчины, который находился под стражей по решению суда. Установлено, что мужчине были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался.

Шестеро подозреваемых в день преступления находились на службе. Следствием установлено, что работники учреждения завели пострадавшего в отдельное помещение, где нанесли ему не менее 85 ударов, а затем перевели в камеру, где он и умер.

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Шесть сотрудников колонии в Виннице подозреваются в избиении до смерти заключенного, - ГБР 02

Следователи ГБР провели 9 обысков, в ходе которых выявлены средства совершения преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177557
 
 
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вылупки должны отбывать наказание в этой же колонии...
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