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 Политика Украины
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 На ярмарке в сербском Белграде на стенде РФ разместили символику "Республики Крым", - МИД Украины выразил протест

В Министерство иностранных дел Украины 24 февраля был приглашен посол Сербии в Украине Ацу Йованович.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, ему выразили глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым".

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем.

Посол Сербии признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177552
 
   
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Ну а шо турки думали,это война-или ты дал 3.14.. или тебе.
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А сьогодні расєянци розбомбили позиції турків біля Ідлібу. Є загиблі. Сьогодні вночі і завтра вдень новини будуть цікавими.
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Ну а шо турки думали,это война-или ты дал 3.14.. или тебе.
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А где об этом прочитать? Я нарыл только новость трёхдневный давности.
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Если не можешь плюнуть в лицо, лучше промолчи.
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а сімволіку "крима" з виставки прибрали?
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, ему выразили глубокую обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым". Источник: https://censor.net.ua/n3177552
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наш МЗС прокинулось ?
не вірю своїм очам На ярмарке в сербском Белграде на стенде РФ разместили символику "Республики Крым", - МИД Украины выразил протест - Цензор.НЕТ 1606
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И как протест смачный или так?Дебилы !Вам в лицо срут а вы утираетесь.
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