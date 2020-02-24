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Все про:зарплата (2026) Укроборонпром (858) Абромавичус (463)

 "Укроборонпрому" удалось погасить задолженность по зарплате на 8 из 43 предприятий, - Абромавичус

По состоянию на конец февраля ГК "Укроборонпром" удалось погасить задолженность по зарплате на 8 из 43 проблемных предприятий-участников Концерна.

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс по итогам 150 дней работы в должности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК.

По словам Абромавичуса, долг перед работниками определенных предприятий, накапливался годами и в состав Концерна такие активы попали уже "с безнадежной задолженностью по заработной плате".

Чтобы решить этот вопрос, руководство Укроборонпрома разработало и начало воплощать комплексную программу по финансовому оздоровлению предприятий. Впрочем, Абромавичус констатирует, что полностью решить проблему с задолженностью по зарплате и финансово оздоровить десятки заводов оборонной отрасли невозможно без участия Кабинета Министров Украины.

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Сейчас ГК "Укроборонпром" подал в Министерство экономики законопроект о списании безнадежной задолженности в размере 4,4 млрд грн. В Концерне рассчитывают, что это поможет, в частности, "Заводу им. Малышева", Харьковскому авиационному заводу, казенному заводу "Звезда" и другим выйти из тяжелого положения.

Источник: https://censor.net.ua/n3177549
 
 
 Топ комментарии
 
8 из 43, вот это достижение. Да на оборонных предприятиях ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ.
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Это уже зеленые дебилы "накерували" за 9 месяцев. Аж счетная палата сегодня встала "на уши" из-за их тупого вранья.
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8 из 43, вот это достижение. Да на оборонных предприятиях ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ.
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скоро не будет, узбагойся
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Предприятий или работников? Одним дали, а на других только выросло. У шахтеров госшахт за октябрь-январь долги выросли на 1.1 млрд.грн.
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да это просто крайне возмутительно!
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никрена себе папередники накерувалы
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Это уже зеленые дебилы "накерували" за 9 месяцев. Аж счетная палата сегодня встала "на уши" из-за их тупого вранья.
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как всегда дальше заголовка не читало?
долг перед работниками определенных предприятий, накапливался годами и в состав Концерна такие активы попали уже "с безнадежной задолженностью по заработной плате"
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Ну, может он имел в виду - сначала создать задолженность, а потом ее погасить
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вот это достижение !
Себе то Абромявичус не забыл выписать зарплату в сотни тыс грн ни в одном месяце ?
(как и 10 своим заместителям а также совету директоров )
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На 8 с 43 за полгода через 3 года остальным выплатят , а этих 8 задолжают и все с начала.
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