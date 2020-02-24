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 С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Песков - с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин;

в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, БПЛА и вооружение БМП. За сутки - 14 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3177548
 
 
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по бубочке не враг, а наши люди...и не нарушил а случайно оступился...
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Дякувати Господу, прийняли таки міри. Тут можна повалити Генштаб - прояви. характер і Бубочку злегка послали після відомого брифінгу. Мабудь Хомчак не хоче все погане на себе брати.
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Не рахується. Це, навіть, на провокацію не тягне, за класифікацією капітулянта
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Пе́ски - посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Название получил от грека по фамилии Пе́ски
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