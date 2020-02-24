 С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Песков - с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин;

в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, БПЛА и вооружение БМП. За сутки - 14 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС