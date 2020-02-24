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 Общество, Здоровье
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 Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что случаи, когда прибывающие в Украину граждане будут отказываться проходить температурную проверку, будут доведены до общества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3177543
 
 
 Топ комментарии
 
пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"Источник: https://censor.net.ua/n3177543

Я правильно понял товаришЧа Дейнеку...что он дает индульгенцию на любіе действия...в том числе и то что отвезти могут и на кладбище...?? Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3279
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" пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"

Кто там подстрекателей искал? Вот он, держите.
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-Я отказываюсь измерять температуру.
-Мы обнародуем ваш отказ, проходите пожалуйста.
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Папуа Новая Гвинея . Отловить и сожрать ?
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Головне покарання для потенціальних біологічних бомб? Повідомити ромадськість? Як бомбануть, а це вам не Америка. Тут зєбуїнська влада. і пещерна система охорони здоровья.
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От же лять тупорила. Ти. Ти не розумієш, що ВСЯ країна ризикує з-за одного припершого свою дупу в Україну носія вірусу.
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Когда у человека нет чувства юмора , его надо лечить как безнадёжного .
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Удивлён . Тебя читают 11 единомышленников . Випадки відмови громадян, які прибувають в Україну, проходити температурну перевірку будуть розголошені, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 3444
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За таможней лежало тело с дощечкой на груди "Он отказался проходить проверку на вирус!". Не знаю смеяться или плакать, могут и такие же найтись....
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пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"Источник: https://censor.net.ua/n3177543

Я правильно понял товаришЧа Дейнеку...что он дает индульгенцию на любіе действия...в том числе и то что отвезти могут и на кладбище...?? Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3279
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Поясніть будь-ласка цю фразу: "пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят". Тобто, ця влада, яка отримує зарплатню з бюджета перекладає відповідальність на платників податків?
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Не, ответственность на них потом уже суд возложит)))
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хороший подход! правильный...
нехай его лопатами забьют прохожие ...да?
оригинальнейший подход к угрозе массового заражения "чумкой"
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Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он, это он сказал, или редакция прикалывается?
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Президент паРаши путин хло запретил секретным указом коронавирусу COVID-19 распространяться по территории России, Крыма и оккупированного Донбасса.
Сейчас обсуждается вопрос запрета упоминания коронавируса в СМИ.
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В орде свои законы . Мы пытаемся жить по-человеческим .
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беспрецедентные меры!
Мало мальски думающий чел примет в самолете пару таблеток аспирина или другого НПВС и приземлиться в стране назначения с нормальной температурой Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 4406
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это если в самолёте нет сквозняков из окон
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-Я отказываюсь измерять температуру.
-Мы обнародуем ваш отказ, проходите пожалуйста.
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" пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят"

Кто там подстрекателей искал? Вот он, держите.
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Слишком велика популяция человеков , слишком велико давление на экосистему .
Много лишних человеков топчут планету .
Конечно , в Украине народец не заживается , но во многих странах народец в среднем живёт слишком долго , в других странах рождаемость слишком высока , а некоторых стран , таких как Мордор , так лучше бы и небыло вовсе .
Природа разберётся .
Так или иначе , мы все умрём .
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От короновируса умирают в основном старики, в Китае много стариков, свиной грипп, птичий грипп, короновирус - родом из Китая. Совпадение....
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Да конечно стариков умирает больше молодежи меньше но тоже умирают
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Закрыыыть грааницыыы!!! Срочнаааааа!!!
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Вот так и вымрут " активные граждане"!
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А зачем пускать таких людей в страну? И как поможет разглашение такого факта вирусу распространятся?
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"Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко" - Надёжный кордон от вируса. Вирус стой, ать, два! Боже, какое сборище отборных дегенералов...
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Реформа . Доктор Айболит - наша надежда . Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 7730
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Какая к черту температурная проверка если вирус имеет длительный инкубационный период а люди которые боятся чтобы их не завернули или не отправили в резервацию будут сбивать температуру медикаментами
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дейнеко думает, шо совать термометр под хвост принудительно вполне кошерно...
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Да хрен с этим короновирусом, давайте лучше бубочку обсирать!
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"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net..... что за ерунда ?хотел бы напомнить что Карантинные мероприятия также включают охрану территории государства от завоза инфекционных болезней извне..... что прямая обязанность пограничной службы !!! Вы что там нюхаете ?Может хватит заниматься самодурью а будем выполнять должностные инструкции?
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Китайцы уже ж сказали, что данный штамм вируса живет вне организма некоторое время. Так что гастеры и туристы должны голышом проходить контроль, а одежду и деньги утилизировать
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Мне нравится ход твоей мысли .
Причём , контроль они должны проходить через подвалы , замаскированные под душевые .
А с потолка должен сыпаться Циклон-Б .
Так , на всякий случай .
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Якщо рагуль відмовився підставити свого впертого лоба для перевірки температури, то



1. Або він хворий і знає про це. А тому срав на весь народ, привізши віруса на батьківщину.
2. Або він просто вперта й тупа рагуліна, з розряду тих, що чхав на правила дорожнього руху. Тобто, чхав на здоров"я і життя українців.


Таких не можна випускати, бо таки тупуваті хитровани прослизнуть між крапелькми. Таким треба під Борисполем зробити загін, як для худоби, й годувати соломою. Поки не порозумнішають. А як - ні- відправити до ветеринара на кастрацію. Щоб не розмножувалися.
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ахренеть! А нафиг вы вообще нужны тогда? не пускайте человека в страну, что за детсад?
блин , маразм полный
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Спершу Зєля лякав українців евакуйованими громадянами,як вірусологічною зброєю,тепер аваківський парєньок видає дозвіл на переслідування прибулих заробітчан з Італії....
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Жителям столицы Китая Пекина запрещено выходить из домов и квартир.Улицы Пекина пусты
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