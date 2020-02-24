 Случаи отказа прибывающих в Украину граждан проходить температурную проверку будут преданы огласке, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в понедельник.
"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.
Я правильно понял товаришЧа Дейнеку...что он дает индульгенцию на любіе действия...в том числе и то что отвезти могут и на кладбище...??
нехай его лопатами забьют прохожие ...да?
оригинальнейший подход к угрозе массового заражения "чумкой"
Сейчас обсуждается вопрос запрета упоминания коронавируса в СМИ.
Мало мальски думающий чел примет в самолете пару таблеток аспирина или другого НПВС и приземлиться в стране назначения с нормальной температурой
-Мы обнародуем ваш отказ, проходите пожалуйста.
Кто там подстрекателей искал? Вот он, держите.
Много лишних человеков топчут планету .
Конечно , в Украине народец не заживается , но во многих странах народец в среднем живёт слишком долго , в других странах рождаемость слишком высока , а некоторых стран , таких как Мордор , так лучше бы и небыло вовсе .
Природа разберётся .
Так или иначе , мы все умрём .
Причём , контроль они должны проходить через подвалы , замаскированные под душевые .
А с потолка должен сыпаться Циклон-Б .
Так , на всякий случай .
1. Або він хворий і знає про це. А тому срав на весь народ, привізши віруса на батьківщину.
2. Або він просто вперта й тупа рагуліна, з розряду тих, що чхав на правила дорожнього руху. Тобто, чхав на здоров"я і життя українців.
Таких не можна випускати, бо таки тупуваті хитровани прослизнуть між крапелькми. Таким треба під Борисполем зробити загін, як для худоби, й годувати соломою. Поки не порозумнішають. А як - ні- відправити до ветеринара на кастрацію. Щоб не розмножувалися.
блин , маразм полный