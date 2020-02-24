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 Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав

Министерство здравоохранения готово к еще одной эвакуации украинцев из Китая в случае, если они изъявят такое желание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, и выясняет, если ли желание и готовы ли они к эвакуации на территорию Украины", - рассказал он.

"Если такое желанием будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", - подчеркнул Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

"Все, кто работает с биологически патогенными агентами, имеют средства индивидуальной защиты и спецодежду, которые сертифицированы согласно соответствующим стандартам. Коронавирус - это гриппоподобное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, поэтому специфика защиты этих работников отвечает уровню защиты и классу патогенности данного возбудителя инфекционного заболевания", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары"

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3177538
 
 
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Просто нет слов, бо если скажу что думаю, точно посадят! Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1687
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Чуваки и чувихи, быстрее заводите себе собачек и выкладывайте в соцсети и Шмарию, чтобы за каждым прислали чартер... Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7284
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Минздрав -- займитесь лечением здесь в Украине Украинского Народа -- мрут как мухи с такими врачами !!! Решили пиарится непонятно на чем идиоты Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8536
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Минздрав -- займитесь лечением здесь в Украине Украинского Народа -- мрут как мухи с такими врачами !!! Решили пиарится непонятно на чем идиоты Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8536
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Просто нет слов, бо если скажу что думаю, точно посадят! Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1687
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Израиль своих граждан из Китая домой не впускает. Предлагаю начать вывозить китайцев из Уханя.
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Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны. Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее. Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
И вишенка на торте - от Скалецкой: "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
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И как говорящую лошать лаврова с его "ДБ" не вспомнить?
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Чуваки и чувихи, быстрее заводите себе собачек и выкладывайте в соцсети и Шмарию, чтобы за каждым прислали чартер...
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Давайте в Обухівський район - хочеться подивитись на середньовікових мешкаців обухова.
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только в Кончезаспу к сиротам обездоленным.
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Как бы не обошлись ети женщины с собачками Украине очень дорого. Особенно когда оказалось что против коронавируса организм не вырабатывает иммунитета а значит и не существует прививок. Выздоравливают, если можно сказать ето выздоровлением только те кто имеет крепкое здоровье. В живых останутся только те кто имеет в отдаленном селе домик со своей землей и пулемет для отбития атак толп зараженных городских
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Кобеля Мишу не забудьте забрать...и его хозяйку сучку Машу...
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Зебіли не можуть з самого початку зробити все нормально, тому створили інцидент в Нових Санжарах.
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ЗЕ-лузеры решили хайпануть напоследок перед Ростовом....
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Когда попрут сотни тысяч наших гастеров из Италии и других стран ЕС, где вирус скорее всего разнесся по всей территории то самолет с десятком туристов из Китая покажется смешным происшедствием
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Луше не надо - и так опозорили Украину на весь мир
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Уже Трамп заявил что эвакуация была ошибкой , а мы с голой жопой все в героев играем?
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Все правильно, окрім дупи, яку ви переплутали із зеленою пикою.
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Ай-я-яй! ну зачем так цинично врать? "Не ставить президента в известность об эвакуации зараженных американцев было большой ошибкой" - представитель Белого Дома.
Оп-па и смысл совсем другой! Готовы к еще одной эвакуации украинцев из Китая, если они изъявят такое желание, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1798
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Президента США Дональда Трампа взбесило решение американских чиновников эвакуировать из Японии граждан, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает The Washington Post.
WP пишет, что первоначально Трампу сказали, что американцы, находившиеся на борту круизного судна, будут возвращены в США на двух самолетах, но пациенты с коронавирусом или с симптомами останутся в Японии.
Тем не менее, Госдепартамент и представители системы здравоохранения США решили эвакуировать зараженных американцев и отправить их на карантин, не сказав об этом президенту, сообщили источники.
Представитель администрации президента рассказал, что Трамп узнал об этом постфактум и пожаловался, что это решение может навредить планам его администрации по сдерживанию вспышки COVID-19.
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граждан, зараженных

ничего не смутило?
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ну не выкручивайся ,я же привел WP, и ..... Трамп заявил что эвакуация была ошибкой де факто том есть, а это именно то что вам не понравилось
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WP пишет, что первоначально Трампу сказали, что американцы, находившиеся на борту круизного судна, будут возвращены в США на двух самолетах, но пациенты с коронавирусом или с симптомами останутся в Японии.
Тем не менее, Госдепартамент и представители системы здравоохранения США решили эвакуировать зараженных американцев и отправить их на карантин, не сказав об этом президенту, сообщили источники.
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Похоже Ляшко уже перекрасился. Кушать то хочется.
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А тем временем нефть потихоньку дешевеет. Сильные мира сего скорее всего что то знают. Если будет перекрытие всех границ и каждая страна будет сама по себе тогда вскроются реальные человеческие ценности и приоритеты. И никому не нужны будут ни биткойны ни айфоны
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я за те,щоб тепер в той регіон,де більше всіх паплюжили сандарівців.
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Коронавирусы разбрасывают с обыкновенного газового баллончика,а ветер делает свое дело.Это вам не свиняче-курячий грыпп.
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Сьогодні обійшов добрий десяток аптек в своєму місті...медичних масок нема! От так зелені мавпи приготувалися до епідемії!!! Давайте всіх звозьте..подихати будемо разом!
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Ты смешной! Я купил домой 5 коробок 250 шт, и 20 на работу 1000шт, на всякий случай-в конце января. С начала февраля толпы из засРашки, чемоданы денег, любое количество, млн, два, десять...У нас делает три станка на всю страну, максимум 50 тыс в сутки вместе взятых, оборудование-китай))) сырье-китай. .
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