 Пристайко призвал Совет ООН по правам человека уделять больше внимания украинцам в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Пристайко принял участие в работе Сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Глава МИД привлек внимание делегаций к грубым нарушениям прав и основных свобод человека, которые совершает российская оккупационная власть на украинских территориях, закрыв к ним доступ для международных мониторинговых механизмов, и призвал Совет, правозащитные механизмы ООН и международное сообщество в целом активизировать усилия с целью прекращения этих нарушений и освобождения незаконно заключенных оккупационными властями украинцевй", - говорится в сообщении.

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