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 Общество
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Все про:Бабий Яр (91) Институт нацпамяти (227) Киев (18604) Дробович (19)

 Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович

Директор Украинского института национальной памяти считает, что сейчас не время для поднятия вопроса о переименовании столичной станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".

Об этом Антон Дробович сказал в интервью Цензор.НЕТ .

"На сегодня это (Бабий Яр - Ред.) название в Киеве уже имеет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и остановка троллейбуса №23 рядом со станцией метро "Дорогожичи". В целом же "Дорогожичи" являются древним киевским топонимом. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий 10 века. Топоним "Бабий Яр" известен с 19 века и тоже является исконно киевским. Никакого конфликта между названиями нет - они являются историческими и присущими местности. Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как забытый или такой, которому угрожают. Они оба являются важной частью памяти киевлян.

Мне кажется, что этот вопрос сейчас не ко времени, по крайней мере до проведения консультаций с общественностью, экспертами-киевоведами и теми немногочисленными жертвами Холокоста, которые до сих пор живы и могут высказать свое мнение. Вместе с тем я поддерживаю быстрое и профессиональное обсуждение темы мемориализации в городском пространстве - это хороший пример общественной дискуссии и привлечение внимания к важным страницам памяти украинского народа", - отметил он.

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Напомним, ранее частная инициатива Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и Благотворительный фонд "Бабий Яр" выступили с предложением о переименовании станции киевского метрополитена "Дорогожичи" в "Бабий Яр", чтобы таким образом напомнить о том, что в Киеве был один из крупнейших пунктов на карте Холокоста. Эта инициатива была принята неоднозначно киевоведами и жителями близлежащих домов.

Полное интервью читайте здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177533
 
 
 Топ комментарии
 
Оставьте историческое название в покое. Впрочем можно и переименовать но прежде Кнесет Израиля признает Голодомор геноцидом украинцев, а уж потом украинцы подумают, переименовывать или нет.
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мне кажется, что он вменяемый.

как он туда попал ?
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Порох-Армия,Мова,Вира
ВIслюк оманский-порноактрисы,на колени,эбонитовая палочка.
=============================
Коленки,зелебобик протри,куйло ковёр не постелет.Не стыда ни совести.
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мне кажется, что он вменяемый.

как он туда попал ?
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А що Тобі порохоботина не подобається? Адекватне рішення на 100%
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Порох-Армия,Мова,Вира
ВIслюк оманский-порноактрисы,на колени,эбонитовая палочка.
=============================
Коленки,зелебобик протри,куйло ковёр не постелет.Не стыда ни совести.
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я так думаю, що в тебе лежача робота, на спині.
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И судя по скулежу лаптеногих-таки есть.Каждый день упоминают.Удивительно-но факт.
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Креститься надо, когда возникают иллюзии. А попал он туда через синагогу, по лицу что-ли не видно.
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а когда будет ко времени?
наверное когда украинцев в правительстве и ВР совсем не останется.... Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 3099
скоро наверное...
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Так це якраз рішення... Скажемо так проукраїнське-що б не переіменовувати
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Оставьте историческое название в покое. Впрочем можно и переименовать но прежде Кнесет Израиля признает Голодомор геноцидом украинцев, а уж потом украинцы подумают, переименовывать или нет.
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Щось мені підказує якщо станцію метро перейменують у "Бабин Яр", то це стане джерелом антисемітських анекдотів.
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Нормальна назва. Нічого комуняцького.
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А давайте Кривий Ріг в Зєлєноград перейменуємо?
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Є й інші варіанти : "Сирецький концтабір" , "Лук"янівський військовий цвинтар".
Скільки ж придурків на світі, Матінко моя .....
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Мне нравится если будет название станции имени Моисея...когда он ходил 40 лет по пустыне,то народ почистился от всего "советского и халявного" и приобрёл сою настоящую Родину,а не родину соседских колоний Московии Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович - Цензор.НЕТ 2635
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Сусанин русский, пусть китайцев водит по Дальнему востоку.
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Мост на Подоле нужно переименовать в мост им.Моисея!))))
Его как раз к 40 летию начала строительства и сдадут в эксплуатацию))))
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Зараз вийде бронєпамперсоносець і скаже: "Яка різниця на якій стнції метро зустрічатися на м. "Дорогожичі" чи на м. "Бабин Яр і яка різниця хто фінансує меморіал в Бабиному Яру: кремлівський олігарх чи Бєня?".

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Это просто какое то издевательство!
ЗЕленые додики!!!
Вашей кинцевой зупинкой по ходу будет БАБИЙ ЯР!
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ДОРОГОЖИЧИ це історична назва і не підлягає зміні!! Така моя думка!!
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