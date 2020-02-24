 Сейчас переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" не ко времени, - директор Института Нацпамяти Дробович

Об этом Антон Дробович сказал в интервью Цензор.НЕТ .

"На сегодня это (Бабий Яр - Ред.) название в Киеве уже имеет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и остановка троллейбуса №23 рядом со станцией метро "Дорогожичи". В целом же "Дорогожичи" являются древним киевским топонимом. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий 10 века. Топоним "Бабий Яр" известен с 19 века и тоже является исконно киевским. Никакого конфликта между названиями нет - они являются историческими и присущими местности. Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как забытый или такой, которому угрожают. Они оба являются важной частью памяти киевлян.



Мне кажется, что этот вопрос сейчас не ко времени, по крайней мере до проведения консультаций с общественностью, экспертами-киевоведами и теми немногочисленными жертвами Холокоста, которые до сих пор живы и могут высказать свое мнение. Вместе с тем я поддерживаю быстрое и профессиональное обсуждение темы мемориализации в городском пространстве - это хороший пример общественной дискуссии и привлечение внимания к важным страницам памяти украинского народа", - отметил он.

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Напомним, ранее частная инициатива Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и Благотворительный фонд "Бабий Яр" выступили с предложением о переименовании станции киевского метрополитена "Дорогожичи" в "Бабий Яр", чтобы таким образом напомнить о том, что в Киеве был один из крупнейших пунктов на карте Холокоста. Эта инициатива была принята неоднозначно киевоведами и жителями близлежащих домов.

Полное интервью читайте здесь.

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