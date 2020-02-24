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 Политика Украины
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Все про:Новиков (182) Порошенко (17998) Рябошапка Руслан (287) ГБР (984)

 Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР

Команда адвокатов пятого президента, народного депутата Петра Порошенко подала жалобы в Киевский апелляционный суд, Высший совет правосудия и заявления о преступлении в Офис Генпрокурора по поводу двух определений Печерского суда о принудительном приводе Порошенко в ГБР на допрос в качестве свидетеля.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Ближе к вечеру в пятницу, когда все казенные учреждения уже закрылись, в интернет слили фото двух определений Печерского суда о принудительном приводе Петра Порошенко в ДБР на допрос в качестве свидетеля по двум уголовным делам, на 28 февраля и на 6 марта. И все выходные на разные лады это обсуждалось как большая новость в разных российских и пророссийских медиа. Сегодня с утра команда адвокатов Порошенко подала по поводу этих решений жалобы в Киевский апелляционный суд, Высшую раду правосудия и заявления о преступлении в Офис Генпрокурора", - сообщил адвокат.

"Что с этими решениями не так? Почти всё (традиционно для ДБР не тот суд, Печерский вместо Шевченковского; ходатайство подано следователем, не имеющим полномочий; ложные сведения об уклонении Порошенко от явки по вызовами и др.) Но для понимания механики как это координировали и проводили через суды, самое важное – это нарушение новой, принятой в декабре 2019 года статьи 482-прим-два КПК. Она принималась в рамках перехода к новой модели депутатского индемнитета, и предусматривает, что судебное решение о принудительном приводе депутата на допрос принимается судьей а) по ходатайству следователя, согласованному лично генпрокурором или его и.о., и б) только в присутствии самого депутата, которого должны заблаговременно известить о заседании", - отметил Новиков.

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"В данном случае генпрокурор Рябошапка согласовал оба ходатайства. И он, и следователи, подавшие их в ОГПУ на согласование, разумеется, отдавали себе отчёт, что Порошенко депутат, а не частное лицо, иначе эта часть процедуры просто не была бы нужна. Но в ходатайствах поданных в Печерский суд и в решениях следственных судей Вовка и Константиновой упоминания о депутатском статусе Порошенко нет. И никто его не извещал. Следователи сделали вид, что как бы забыли, а судьи – что как бы не знали, что речь идёт о народном депутате. Мы ожидаем, что именно так они будут объясняться в ВРП. И понятно, чего такие объяснения стоят. Это политически мотивированные взаимно согласованные судебные решения в рамках уголовного производства. Сейчас нам гораздо проще доказать это, чем раньше. Основная ошибка наших оппонентов, которые координировали эти решения, это как раз их синхронность. Можно как-то пробовать объяснить, что в одном случае судья замотался, недопонял ситуацию, что-то перепутал без злого умысла. Два раза, двое судей одновременно, по одному сценарию и с одинаковыми ошибками и опечатками ("професiйно" вместо "професiйну", "провадження" вместо "провадженнях") – так не бывает. Это уже вполне явно маркирует преступный сговор, причём участвовали в этом сговоре с полным понимаем, что подготовляются и выносятся неправосудный судебные акты и судьи, и следователи, и их координаторы с четвёртого (или какого?) этажа. Генпрокурор может пробовать отговориться, хотя контекст ситуации прозрачно намекает, что он тоже был в курсе", - резюмировал Новиков.

Ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Фейсбуке решение Печерского райсуда Киева о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос 28 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3177530
 
   
 Топ комментарии
 
Порох трахал, трахает и будет трахать зележопых уродов!
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с мешком на башке пороха надо доставить..а перед этим за волосы вытащить..
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Крысы кремля,на что вы надеетесь? Доказать не доказуемое?Стадо баранов Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 815 Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 815
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Порох трахал, трахает и будет трахать зележопых уродов!
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с мешком на башке пороха надо доставить..а перед этим за волосы вытащить..
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та не - просто у дяди работы нет, тока в Ольгино и можно подзашибить хоть пару копеек.
а в Ольгино за другое не платят.
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Не нужно орать о своей любви к Потроху, люби его молча, тихонько.
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А тебе паяльник в жопу вставить и включить. И ты сразу поумнеешь, а заодно признаешся, что убил Кенеди.
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трахалку диабет сожрал, он уже лет 15 нащупать не может, при его заболевании
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ходят обязательно, а не игнорят 30 раз кряду. в противном случае привод и уютная камера
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ну, тебя ж он таки трахнул? - иначе чего б ты обижался
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Та там не зєстадо. За цим шістки *****.

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Пороха ни жалко , потому , что когда нужно было ломать все это дерьмо он с ними сюсюкал.
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Потім, як щось, то звалити все на жінку в декреті...
Ну, ***** ж казало, «Ми будєм наступать за спинами людєй і дєтєй. Попробуйтє стрєлять!»
А тут, вєрниє учєнікі...
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Небожитель не хочет как обычные смертные ходить в ГБР на допросы, вот так зрелище. Коза тоже не хотела на базар-повели
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ну так его как козу, нет он же мужччина- как козла в ГБР отведут
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не паникуйте! еще ни кого не посадили. это вас зебилов опять отвлекают от провала в экономике и ухудшению жизни.
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Дятел, не надоедай своим клише.
Если в голове опилки, нефиг их здесь вытрушивать.
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Крысы кремля,на что вы надеетесь? Доказать не доказуемое?Стадо баранов Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 815 Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 815
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правильно- парашенка- агент кремля лолита, все сделал, чтобы украину уничтожить- сдал территории,80% населения за чертой нищеты- а приближенные свинярчуки и остальная банда мародерствовали
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потому- что парашенка партнера не посадил-
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петя петров 67******, а ти даволєн отступлєнієм ВСУ по пріказу Зєлєнскаво?
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Шоу для бидля. В статті чітко сказано- ;в качестве свидетеля.;
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Зебіли, я вам по секрету скажу- Порошенка посадять лише після того як ви передасте свої землі Коломойському за символічну плату в 10 копійок за гектар.
Так що шикуйтеся в чергу.
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может и не посадят- но гадина заслужила четвертования
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здесь у многих зебилов нет мозгов, и скорее всего не было!
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И так задалбывают человека, имеющего опыт, хороших адвокатов и возможность предавать огласке неправомочные действия прокуратуры.
А теперь представьте себе, что зеленые суды могут сделать с обычным человеком у которого нет таких возможностей как у Порошенко. Посадят по любому обвинению и хрен что им противопоставишь.
Хуже не будет! (с)
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Шо такоє? Как єто возможно? "Нєправомерніє судєбніє акти" в "рехформірованних" Пеценіх судах??? Нє можєт біть!!!
Обратите внимание, кто у Пеци "в защитниках"- гебнявый засланец Новиков. Есть ещё вопросы? Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 3275
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А шо такоє, удівляєшся пачєму нє Портнов?
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А чё удивляцца? Шо партнов, шо новиков- одного поля ягоды. Первого Пеця за свою каденцию посадить не удосужился, или хотя бы засудить так, шоб он в Украину- не ногой! А второго вааще "украинским патриётом" сделал, хотя он весьма спорный персонаж. Одним словом- ахент Лолита! Чему удивляться-то? Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 8730
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Вопросы есть. Допустим, суд "Петин" и неправильный (хотя вообще-то судебная реформа не была завершена). Но почему беззаконие творит ГБР? (по которому слуги народа недавно голосовали специальный закон, + туда назначен человек Зеленского)
Незаконных решений требует первое лицо, или власть зеленых - просто ширма, за которой удобно обтяпывать свои делишки персонажам вроде Портнова?
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допустим если янелох посадит порошенко сегодня, то завтра он сядет сам круговорот в природе.
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О, зара почнеться! Свідки секти "Посадки Пороха" імені Портнова будуть радіти та репетувати, що так і треба тому баризі та мародеру, а кляті порохоботи будуть їх питать шо вкрав Порох, чому дірка в бюджеті, якщо Порох вже майже рік не краде і куди дівається те, що Порох вже не краде Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР - Цензор.НЕТ 7055
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а кстати почему ты и я так хреново стали жить при янелохе? кстати еще и года не прошло!
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ну и где радостные вопли, что порошенко принудительно приведут на допрос?
сами зебилы придумали еханый закон по которому депутата нельзя привлечь к ответственности! слава зебилам и тем кто их выбрал!
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