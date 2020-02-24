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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Госпогранслужба (3640) Италия (974) Дейнеко Сергей (20) COVID-19 (260)

 У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник.

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Основной автомобильный поток из Украины в Италию (больше 90%) приходится на пункт пропуска "Тиса", пишет lb.ua.

"Там выполняются нерегулярные рейсы - около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники при этом будут обеспечены медицинскими респираторами с классом защиты не ниже FFP2.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, температурная проверка на других пунктах пропуска будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Вместе с тем, по состоянию на вечер 24 февраля в Италии от коронавируса COVID-19 умерли шесть человек, пишет lb.ua. Еще одна жертва - пациентка с онкозаболеванием из Крема, она умерла в больнице Брешии после диагностирования коронавируса 23 февраля. Количество заболевших на севере Италии выросло уже до 219 человек, из них 23 человека находятся в реанимации. Около ста человек госпитализированы с симптомами, еще около 90 лечатся на дому.

Источник: https://censor.net.ua/n3177529
 
 
 Топ комментарии
 
Авам ещё не говорили, что это до задницы?
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Так ты не дослушал, скарбинки будут давать. И зеленкой лоб в клеточку обмазывать.
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Авам ещё не говорили, что это до задницы?
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Так ты не дослушал, скарбинки будут давать. И зеленкой лоб в клеточку обмазывать.
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Сей час внеочередной тендер проведут. Вот 95 квартал уже готов по 99$ за пузырек отдать, а там ведь все знают какой эффект будет, 73% так сказать горантии.
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почему до задницы? это практически 100% гарантия нераспространения вируса.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
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почему до задницы? это практически 100% гарантия нераспространения вируса.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
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Ну так они же градусник в задницу и будут вставлять
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Вот лично министр здравоохранения и меряет. Анально. Она сможет, она такая.
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Австрия уже перекрыла жд сообщение с Италией, не дожидаясь караула как у нас обычно происходит
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Та зачем, такой серьёзный осмотр... Достаточно намётаного глаза погранца...
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...а на бусиках и поездах?...и разве не нужны тест системы на границах для всех их пересекающих?...
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Через одного...первому ректально...второму орально...третьему опять ректально... У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3544
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Чему смеёшься, глупец? Рыдать будешь.
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Чему радуешься, юродивый? Будешь рыдать.
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цікаво, цікаво. Правда дуже хочеться буде від "цікаво" подалі.
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Інкубаційний період при коронавірусній інфекції перебігає без підняття температури та зовнішніх ознак . Так що , ці заходи не забезпечують виключення потрапляння захворювання в країну, а лише імітують бурхливу діяльність
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+ далеко не у всех больных наблюдается повышение температуры, грипп может протекать и в лёгкой форме или иметь ассимптоматическое течение. Да и жаропонижающие препараты ведь никто не отменял : ибупрофен принял и спокойно прошёл проверку.
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идиоты прости господи, будут мерять температуру, а запустить в производство тесты слабо? не кошерно, гендель маленький.
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Вот это "успокоили" граждан Украины, а потом обижаются, что никто принимать не хочет, а может карантин им в безлюдном поле где-то в воинской части...
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Цензор, температуру ИЗМЕРЯЮТ, а не "меряют".
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Если обнаружат жар -
Собирайтесь до Санжар!
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Дурики, Италия член ЕС и все прокаженные уже разьехались по всей Европе. Так что все ваши градусники засуньте себе в одно место, тем более можно принять таблетку от повышенной температуры
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Я уже не говорю, что во время инкубационного периода высокая температура не проявляется. Так что теперь гастарбайтеры с ЕС там и остаются. Посмотрим как Западная Украина будет перекрывать дороги чтобы их не пустить, как ето они делали из гастарбайтерами с Китая
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Напомнило анекдот

Симпатичная медсестра отбирает пробу воды в бассейне. Плавающий рядом отдыхающий эффектно пускает фонтанчик изо рта и игриво спрашивает: - И что это будет? - Общий анализ мочи по санаторию! - меланхолично отвечает медсестра.
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