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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Госпогранслужба (3640) Италия (974) Дейнеко Сергей (20) COVID-19 (260)

 Пассажирам, прибывающим из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв коронавируса в Италии выросло до 5, в Иране - до 12

Основной автомобильный поток из Украины в Италию (больше 90%) приходится на пункт пропуска "Тиса", пишет lb.ua.

"Там выполняются нерегулярные рейсы - около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники при этом будут обеспечены медицинскими респираторами с классом защиты не ниже FFP2.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, температурная проверка на других пунктах пропуска будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Вместе с тем, по состоянию на вечер 24 февраля в Италии от коронавируса COVID-19 умерли шесть человек, пишет lb.ua. Еще одна жертва - пациентка с онкозаболеванием из Крема, она умерла в больнице Брешии после диагностирования коронавируса 23 февраля. Количество заболевших на севере Италии выросло уже до 219 человек, из них 23 человека находятся в реанимации. Около ста человек госпитализированы с симптомами, еще около 90 лечатся на дому.

Источник: https://censor.net.ua/n3177529
 
 
 Топ комментарии
 
Інкубаційний період при коронавірусній інфекції перебігає без підняття температури та зовнішніх ознак . Так що , ці заходи не забезпечують виключення потрапляння захворювання в країну, а лише імітують бурхливу діяльність
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Авам ещё не говорили, что это до задницы?
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Так ты не дослушал, скарбинки будут давать. И зеленкой лоб в клеточку обмазывать.
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Авам ещё не говорили, что это до задницы?
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Так ты не дослушал, скарбинки будут давать. И зеленкой лоб в клеточку обмазывать.
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Сей час внеочередной тендер проведут. Вот 95 квартал уже готов по 99$ за пузырек отдать, а там ведь все знают какой эффект будет, 73% так сказать горантии.
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почему до задницы? это практически 100% гарантия нераспространения вируса.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
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почему до задницы? это практически 100% гарантия нераспространения вируса.
А кто считает иначе тот шатун и провокатор....
сюрреализм от зеленой недовласти во всей красе млять....
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Ну так они же градусник в задницу и будут вставлять
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Конечно говорили - мерять температуру так и будут , через зад... У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 3511 ( в медецинских кругах ходят слухи , что это 100 % гарантия определения короновируса ....)
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С тем же успехом можно длину члена мерить. Дебилы.
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Вот лично министр здравоохранения и меряет. Анально. Она сможет, она такая.
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Австрия уже перекрыла жд сообщение с Италией, не дожидаясь караула как у нас обычно происходит
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Та зачем, такой серьёзный осмотр... Достаточно намётаного глаза погранца...
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...а на бусиках и поездах?...и разве не нужны тест системы на границах для всех их пересекающих?...
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Через одного...первому ректально...второму орально...третьему опять ректально... У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 3544
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Чему смеёшься, глупец? Рыдать будешь.
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Чему радуешься, юродивый? Будешь рыдать.
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Юродивые избрали эту власть. А ты по-прежнему поц, оскорбляя незнакомого человека.
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_Ты осознаёшь что ты легкомысленный глупец, и потому лепишь дурацкие весёлые смайлики к смертельной пандемии? Осознаёшь? Ты не из зелёного кабмина, не? Те дегенераты так же тупо на надвигающуюся угрозу реагируют.
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Так что мне, рыдать? Как я могу повлиять на ситуацию? Или предлагаешь рвать волосы от отчаяния? Как это может помочь?. Глупцы стенают в безвыходных ситуациях. А мудрецы относятся к ним философски, и даже с юмором, как и положено мудрецам.
Если ты меня причислил к зеленой банде Нелоха Оманского ( чему я не давал повода ) сгоняй в борисполь, пусть сунут тебе термометр куда-нибудь.
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_Но ты можешь подготовиться. Ради себя и своей семьи. Потому что от надвигающегося ******* банда зеленского тебе помогать не будет.
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Можешь быть уверен, я подготовлюсь. Но это не помешает мне смеяться над телодвижениями Зе-коМанды. У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8876
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_Их телодв. квалифицируются как преступная бездеятельность и угроза национальной безопасности! И это - не смешно.
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Ну понимаете ли, я сначала тоже реагировал, как Вы. А потом мне стало пох. Вы осознаете, что они обсираются со всем, за что берутся? А это уже реально смешно. Они не только же с карантином обосрались, но и с переговорами, и с экономикой, и с бюджетом. Они вопили, что будут принимать бюджет на 5 лет, а сами даже на месяц вперед просчитать не могут! Разве не смешно? Ты ожидаешь умных решений от дураков? Так разве бывает? Расслабься и получай удовольствие.
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цікаво, цікаво. Правда дуже хочеться буде від "цікаво" подалі.
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Інкубаційний період при коронавірусній інфекції перебігає без підняття температури та зовнішніх ознак . Так що , ці заходи не забезпечують виключення потрапляння захворювання в країну, а лише імітують бурхливу діяльність
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+ далеко не у всех больных наблюдается повышение температуры, грипп может протекать и в лёгкой форме или иметь ассимптоматическое течение. Да и жаропонижающие препараты ведь никто не отменял : ибупрофен принял и спокойно прошёл проверку.
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Це по перше,а по друге є сотні інших причин підвищення температури...Так що для початку треба заміряти температуру самому Дейнеко...
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румуни ввели карантин 14 днів для прибуваючих з Північної Італії..
у нас зупинились на стадії вимірювання температури на кордоні і спостереження..
Україна не дарма батьківщина славних стрибунів з жердиною..
виду спорту,де можна пропускати висоту..
Стадії загального ношення масок і карантину ми пропускаємо..
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Де ж Ви раніше були, стільки народу в обсервацію набилося, і все даремно?
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идиоты прости господи, будут мерять температуру, а запустить в производство тесты слабо? не кошерно, гендель маленький.
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Є вже українські тести..


Дуже хороші..

для ефективної протидії паніці в Україні У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 5224
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Вот это "успокоили" граждан Украины, а потом обижаются, что никто принимать не хочет, а может карантин им в безлюдном поле где-то в воинской части...
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Цензор, температуру ИЗМЕРЯЮТ, а не "меряют".
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Если обнаружат жар -
Собирайтесь до Санжар!
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Дурики, Италия член ЕС и все прокаженные уже разьехались по всей Европе. Так что все ваши градусники засуньте себе в одно место, тем более можно принять таблетку от повышенной температуры
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Я уже не говорю, что во время инкубационного периода высокая температура не проявляется. Так что теперь гастарбайтеры с ЕС там и остаются. Посмотрим как Западная Украина будет перекрывать дороги чтобы их не пустить, как ето они делали из гастарбайтерами с Китая
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Вот именно что не уверен. Поетому и нужно каждому приезжему из за бугра несмываемую печать на лоб а лучше карантин на месяц
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Напомнило анекдот

Симпатичная медсестра отбирает пробу воды в бассейне. Плавающий рядом отдыхающий эффектно пускает фонтанчик изо рта и игриво спрашивает: - И что это будет? - Общий анализ мочи по санаторию! - меланхолично отвечает медсестра.
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И подорожник ко лбу прикладывайте
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У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко


Було би добре ще ввести перевірку зору..
Не всі бачать успіхи МОЗу у поборенні коронавірусу У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 4359
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К сожалению, эту заразу не удержут. Уж слишком беспечно к ней все относятся...
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А у тих що їздять у дводенні автобусні турчики. міряють?)
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Борислав Берёза: пополнение в рубрике "Нам пишут":

У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 4549

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У пасажирів, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", мірятимуть температуру, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8724
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будут мерить температуру,!!! "ізмєрять" ("вимірювати")! Цензоре, коли ти вже своїх двійочниць відправиш за призначенням та кваліфікацією?!
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У меня всю жизнь от 37.1 до 35.4 (моя нормальная температура)... Они хоть знают, что температура, как и сон, нормальная может быть от 36.3 до 37.4 Сон кстати от 4 до 10 тоже индивидуален. Мне надо 6, так что тоже повезло...
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У пассажиров, прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко



инкубация вируса 24 дня
какая температура счас..

Австрия закрыла жд сообщение с Италией

счас енти туристы с италии разъедутся позаражают полукраины.

в клетку их на 24 дня, пусть посидят, потом мерять температуру.
анализы все сдать сейчас.

а оные температуру..

вроде с апендицитом приехали с италии

дебилы бл



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Не "мерить" а "измерять". Міряють лінійкою )))
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мийте руки і не чхайте один на одного. і посилить зайвий раз вдома анід ходити кудись. і все буде нормально. заразитись легше в великих містах - краще дома сидить у себе.
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Может пусть сначала в Италии и меряют!
и если это не наши граждане просто не пускать в Украину!
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