 Пассажирам, прибывающим из Италии в "Борисполь" и "Жуляны", будут мерить температуру, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник.

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Основной автомобильный поток из Украины в Италию (больше 90%) приходится на пункт пропуска "Тиса", пишет lb.ua.

"Там выполняются нерегулярные рейсы - около 500 микроавтобусов в неделю. Завтра с 8 часов утра там тоже будет обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров с целью предотвращения попадания лиц с признаком коронавируса", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники при этом будут обеспечены медицинскими респираторами с классом защиты не ниже FFP2.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, температурная проверка на других пунктах пропуска будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Железнодорожное соединение между Украиной и Италией отсутствует.

Вместе с тем, по состоянию на вечер 24 февраля в Италии от коронавируса COVID-19 умерли шесть человек, пишет lb.ua. Еще одна жертва - пациентка с онкозаболеванием из Крема, она умерла в больнице Брешии после диагностирования коронавируса 23 февраля. Количество заболевших на севере Италии выросло уже до 219 человек, из них 23 человека находятся в реанимации. Около ста человек госпитализированы с симптомами, еще около 90 лечатся на дому.