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 Группа украинских военных прошла медицинскую реабилитацию в Болгарии, - Минобороны. ФОТО

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыла очередная группа украинских военнослужащих, которые прошли медицинскую реабилитацию в Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Группа украинских военных прошла медицинскую реабилитацию в Болгарии, - Минобороны 01

Реабилитация проходит в больнице "Калероя" - г. Хисар. Срок медицинской реабилитации составляет не более двух недель. Расходы, связанные с прохождением физиотерапии и размещением, обеспечивается болгарской стороной, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием лиц и обеспеченным их питанием на период медицинской реабилитации, обеспечиваются трастовым фондом НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

С начала реализации проекта уже 188 украинских ветеранов прошли такую ​​реабилитацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177528
 
 
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