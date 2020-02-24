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 Общество, Здоровье
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 Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав

В Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом и первоочередная задача - не допустить попадания это инфекции в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Система здравоохранения готова принять больных с коронавирусной инфекцией и оказать качественную помощь. У нас есть около 12 тысяч кроватей в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5 тысяч среднего медицинского персонала в инфекционных больницах, у нас есть инфекционные боксы. Учитывая, что они используются на начальных стадиях развития вспышки и эпидемии, в дальнейшем размещение больных в боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения медицинских учреждений", - сказал он.

Количество аппаратов для искусственной вентиляции легких Ляшко не назвал.

"Мы анализировали количество тяжелых случаев, которые возникают у больных с коронавирусной инфекцией. Это в среднем до 20%, из них до 3% требуют реанимационных мер. В Украине сегодня есть возможность оказывать такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях", - отметил Ляшко.

Он утверждает, что с диагностическими тест-системами тоже проблем нет. "В лабораториях есть диагностикумы для проведения исследований в режиме реального времени полимеразной цепочной реакцией. Поэтому в принципе страна готова и будет реагировать на случаи, которые будут выявляться в Украине", - сказал он.

По его словам, на сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом и первоочередная задача - не допустить попадания это инфекции в страну.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177525
 
 
 Топ комментарии
 
У меня вчера была температура 39. Я не приписан к семейному врачу, позвонил мне сказали есть дежурные врачи приезжайте, приехал в Центральную Поликлинику Деснянского района на Николая Закревского 81/1. На меня посмотрели как на идиота. Сказали у нас нету дежурного врача и договор с Вами заключать не будем, едьте на Высоцкого, приехал туда. Ой вы не наш пациент и у нас очередь большая Вам на Теодора Драйзера 19. Приехал на Драйзера. И вы не поверите мне действительно сказали 107 кабинет, и отсидев очередь с 20 человек меня принял врач. Вопрос будь я зараженным кроновирусом. Сколько человек я б заразил в Деснянськом районе Киева? Готовы к кроновирусу?
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честно меня берут смутные сомнения в Ваших заверениях Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 485
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честно меня берут смутные сомнения в Ваших заверениях
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обездвижте Дуру-Министерку !!!!!!!!!!

тогда выживем.
иначе - вымрем
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Толку еще обездвиживать. Она и так ничего не решает. Вон, её поставили в известность, что что оставляют в карантине - так она даже тут возразить побоялась. Просто пыталась тихонько удрать. Это же не министр, это дырка на месте министра.
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мапет-шоу от зебилов:
https://www.youtube.com/watch?v=AMz7PR9pcCI

Подводные камни коронавируса
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Система здравоохранения развалится, как только зеленые будут вынуждены провести тесты, и факт заражения коронавирусом побоятся или не смогут скрыть.
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Блин чем больше Минздрав брешет тем сильнее понимание что никто неготов -- не дай Бог єтот вирус будет у нас . В принципе события в Санжарах показали так называемую готовность --дальше будет веселее !!!
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он УЖЕ в Украине...
если "министр МОЗ" понятия не имеет о простейших вещах во время карантина и шляется туда-сюда из "карантина", с бравадой заявляя что "заболевших - отправят в больницы" - т.е. развозить заразу по местам массового скопления людей) - то на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания.
Не говоря уже о системе дезинфекции стоков и т.п...
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Та легко.

Надо просто каждого въезжающего садить на месяц на карантин в изолированное помещение.

Ну и животных всяких, пересекающих границу, тоже на карантин в отдельное помещение.
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Моргти тоже ведь входят в систему здравоохранения.
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Угу, готова. Даже маску медицинскую невозможно купить. Система здравоохранения готова рассыпаться, как только факт проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны перестанут скрывать.
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У мене таке пердчуття, що накаркають. Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3625
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вирус то ерунда, вот клоун поглядел в шоколадный глаз ***** и увидел там мир.
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Уже Закарпатье забеспокоилось, если хлынут из Италии.
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а я і дивлюсь: якось Бахмєть'єв підозріло примружився
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я тоже готов, вчера купил две банки спирта и упаковку мыла.
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согласен с тобой, не понятно чем всё это закончится.
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Будет паника. Многие медики сбегут первыми. Лучше без этого...
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паніки небуде,звісно здриснуть першими...лишаться потенційні суїцидники
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"Минздрав готов к коронавирусу "-заявила министр Скалецкая запертая на карантине .))
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Вибачте за мій французький, але хєр готова. Відсутні засоби індивідуального захисту медперсоналу, апарати штучного дихання, належно не підготовлені і забезпечені необхідними обладнанням і матеріалами лікувальні заклади, вірусологічні лабораторії. Не проведено навчання медперсоналу та його резерву на випадок виникнення спалаху. Не налагоджена співпраця з суміжними відомствами та службами ...
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Апарати ШВЛ є. 450 штук. Скалєцкая сама сказала.
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как раз на ВР а мы думали они думают о нас Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6491
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Кількість пацієнтів в зоні всплеску,й загальна кількість всього,того ,що потрібно - 1,3,5 досотен,або тисяч
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У меня вчера была температура 39. Я не приписан к семейному врачу, позвонил мне сказали есть дежурные врачи приезжайте, приехал в Центральную Поликлинику Деснянского района на Николая Закревского 81/1. На меня посмотрели как на идиота. Сказали у нас нету дежурного врача и договор с Вами заключать не будем, едьте на Высоцкого, приехал туда. Ой вы не наш пациент и у нас очередь большая Вам на Теодора Драйзера 19. Приехал на Драйзера. И вы не поверите мне действительно сказали 107 кабинет, и отсидев очередь с 20 человек меня принял врач. Вопрос будь я зараженным кроновирусом. Сколько человек я б заразил в Деснянськом районе Киева? Готовы к кроновирусу?
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Китайці вже виявили, що інкубаційний період доходить до 27 діб, а тут талдичять все про два тижні... Вони у гуглі забанені, якщо вже прямих зв'язків з китайськими лікарями не налагодили???
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ничего нет- ни медицины ни средств для лечения
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Тому міністерка сховалася від відповідальності в Санджарах?
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Якщо коронавірус не дай Боже проникне , то зелена влада най Швидко збірає РЕЧІ і тікає на Фіг, бо гніву народу не буде межі. Бо саме зелені ,своїм непрофесійнім підходом до проблеми ,будуть винні в невинних смертях українців, від коронавірусу . То ваш кінець зелень погана , послухайте що говорять прості українські люди .
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уже богдашу отправили бронировать острова и мне кажется я не пошутил, просто так положить на это рыбное место просто глупо.
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Тут чихнуть страшно, до залечат до смерти, о они готовы))
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прості шмарклі вилікувати проблемно,а тут невідома зараза поцимбалам...ню-ню
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Если ваша готовность выражается в большом целлофановом пакете и яме 1,5х2м, то шутка не удалась
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Ну вот точно накаркают коновалы скороспелые----тем что вроде нет у нас такого. Самое хреновое тут то, что есть у нас эти коновалы!
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Якщо коновали є,то,й, є - чого нема...
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_Независимо от чьего-либо карканья реальность и уже неизбежность пандемии не исчезнет, как и не возникнет. Вирус с такими характеристиками удержать от распространения просто не-ВОЗ-мож-но! Увы.
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как может быть готово те, чего давно нет? какая система?
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система ля-ля-кання й збору грошви на боротьбу з пацієнтами.Як з онкологією...
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Цікаво,як,вони, собі,це,уявляють Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1767 - готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину - - Співи фанфар,заствка,вихід конферансьє,аплодисменти публіки,..й шаркаючою походкою вповзає на коштурах - вірус Вірус - ви мене,виявили ...
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о чем втирает этот дебил?!
Не верьте не единому слову!
Как врач стационара рассказываю:
в больнице уже давно нет бюджетных лекарств. Иногда подкидывают то, что надо им срочно списать, ибо скоро срок годности выйдет. АБСОЛЮТНО ВСЁ ПОКУПАЮТ САМИ ПАЦИЕНТЫ И РОДСТВЕННИКИ!
У них есть 12 к кроватей... Да? Может, конечно, и есть... Особенно где-нить на периферии. Но... Они шо, планируют вышвырнуть других инфекционных больных на улицы?
Далее.
У них есть 2 тыщи врачей и 5 тыщ медсестер. Ну, да... Есть... Может лучше сказать были? Только из нашего стационара за 2019 год уволилось 79!!! медсестер. Врачи выживают только за счет благодарных больных за что им низкий поклон!
Идиоты, вы запустите людей без сменно работать за 2 коп, что ли? А если эти медики заболеют, то тогда пи..дец всем, ибо лечить будет некому, так как у вас нет никакого резерва.
У них есть отделения интенсивной терапии...
Вот уж дебилы натуральные!
Самое большое отделение интенсивной терапии в моем городе (под 2 лимона жителей) на 25 коек. Остальные либо сугубо профильные (неврологии, кардиологии и прочие), либо обслуживают многопрофильные стационары и число интенсивных коек редко переваливает за 10.
О чем вы, козлы, вещаете?!
Если развитый Китай не может серьезно противостоять эпидемии, то шо говорить о нищей стране под названием Украина?
То ли будет далее, когда мудаки запустят свою лжереформу...
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если эти медики заболеют, то тогда пи..дец всем, ибо лечить будет некому, так как у вас нет никакого резерва.
У них есть отделения интенсивной терапии...
Вот уж дебилы натуральные!

Самое большое отделение интенсивной терапии в моем городе (под 2 лимона жителей) на 25 коек.

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приблизно така сама ситуація по всій Україні..
резерву-нуль


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першочергове завдання - не допустити потрапляння цієї інфекції в країну.
Система охорони здоров'я готова до можливого проникнення коронавірусної інфекції в Україну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4508
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