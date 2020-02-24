 Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"Система здравоохранения готова принять больных с коронавирусной инфекцией и оказать качественную помощь. У нас есть около 12 тысяч кроватей в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5 тысяч среднего медицинского персонала в инфекционных больницах, у нас есть инфекционные боксы. Учитывая, что они используются на начальных стадиях развития вспышки и эпидемии, в дальнейшем размещение больных в боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения медицинских учреждений", - сказал он.
Количество аппаратов для искусственной вентиляции легких Ляшко не назвал.
"Мы анализировали количество тяжелых случаев, которые возникают у больных с коронавирусной инфекцией. Это в среднем до 20%, из них до 3% требуют реанимационных мер. В Украине сегодня есть возможность оказывать такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях", - отметил Ляшко.
Он утверждает, что с диагностическими тест-системами тоже проблем нет. "В лабораториях есть диагностикумы для проведения исследований в режиме реального времени полимеразной цепочной реакцией. Поэтому в принципе страна готова и будет реагировать на случаи, которые будут выявляться в Украине", - сказал он.
По его словам, на сегодня в Украине нет ни одного случая заражения коронавирусом и первоочередная задача - не допустить попадания это инфекции в страну.
тогда выживем.
иначе - вымрем
https://www.youtube.com/watch?v=AMz7PR9pcCI
Подводные камни коронавируса
если "министр МОЗ" понятия не имеет о простейших вещах во время карантина и шляется туда-сюда из "карантина", с бравадой заявляя что "заболевших - отправят в больницы" - т.е. развозить заразу по местам массового скопления людей) - то на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания.
Не говоря уже о системе дезинфекции стоков и т.п...
Як сам медик заявляю.
Надо просто каждого въезжающего садить на месяц на карантин в изолированное помещение.
Ну и животных всяких, пересекающих границу, тоже на карантин в отдельное помещение.
це не він
Не верьте не единому слову!
Как врач стационара рассказываю:
в больнице уже давно нет бюджетных лекарств. Иногда подкидывают то, что надо им срочно списать, ибо скоро срок годности выйдет. АБСОЛЮТНО ВСЁ ПОКУПАЮТ САМИ ПАЦИЕНТЫ И РОДСТВЕННИКИ!
У них есть 12 к кроватей... Да? Может, конечно, и есть... Особенно где-нить на периферии. Но... Они шо, планируют вышвырнуть других инфекционных больных на улицы?
Далее.
У них есть 2 тыщи врачей и 5 тыщ медсестер. Ну, да... Есть... Может лучше сказать были? Только из нашего стационара за 2019 год уволилось 79!!! медсестер. Врачи выживают только за счет благодарных больных за что им низкий поклон!
Идиоты, вы запустите людей без сменно работать за 2 коп, что ли? А если эти медики заболеют, то тогда пи..дец всем, ибо лечить будет некому, так как у вас нет никакого резерва.
У них есть отделения интенсивной терапии...
Вот уж дебилы натуральные!
Самое большое отделение интенсивной терапии в моем городе (под 2 лимона жителей) на 25 коек. Остальные либо сугубо профильные (неврологии, кардиологии и прочие), либо обслуживают многопрофильные стационары и число интенсивных коек редко переваливает за 10.
О чем вы, козлы, вещаете?!
Если развитый Китай не может серьезно противостоять эпидемии, то шо говорить о нищей стране под названием Украина?
То ли будет далее, когда мудаки запустят свою лжереформу...
У них есть отделения интенсивной терапии...
Вот уж дебилы натуральные!
Самое большое отделение интенсивной терапии в моем городе (под 2 лимона жителей) на 25 коек.
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приблизно така сама ситуація по всій Україні..
резерву-нуль