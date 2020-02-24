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 Политика Украины, Здоровье
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 Результаты тестов эвакуированных из Ухани ожидаются в среду, - ЦОЗ

Результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая граждан ожидаются в среду, 26 февраля.

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пробы, образцы (взятые у эвакуированных. - Ред.) были доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья. В течение двух дней мы будем их обрабатывать. Ожидаем, что первые результаты будут доступны в среду, и мы их обнародуем", - сказал Кузин.

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По его словам, сегодня состоялась поставка в Украину дополнительных тест-систем для определения коронавируса.

"Это определенная гуманитарная помощь, которую оказывает Всемирная организация здравоохранения разным странам. Сейчас в страну доставлены около 900 комплектов", - сказал Кузин, отметив, что в целом в стране имеется около тысячи таких тест-систем.

По его словам, еще не решено окончательно, когда проводить повторное исследование эвакуированных граждан на наличие коронавируса. "Сейчас решается: либо делать (исследование) раз в три дня, или сделать в конце обсервационного периода", - отметил и.о. директора ЦОЗ.

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Он также отметил, что продлевать срок обсервации МЗ пока не планирует. "Как сегодня сказала министр, это будет зависеть от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Сейчас рекомендации - 14 дней. Если они будут увеличены, то, соответственно, будем принимать решение", - сказал Кузин.

Источник: https://censor.net.ua/n3177523
 
 
 Топ комментарии
 
В Китае срок обсервации продлили до 27 дней, у многих зафиксировано повторное заражение вирусом.
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Вам пенсионный фонд не жалко? Ведь они так ждут!
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И это выражение лица еще ДО результатов теста. Боюсь представить каким же оно будет после...
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я бы их до пасхи не выпускал на всякий случай
короновирус еще не изучен до конца, в китае уже по второму кругу начали болеть
возможно эти люди бацилоносители
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Вам пенсионный фонд не жалко? Ведь они так ждут!
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тогда надо и первьі борт собрать. он гуляет себе спокойно по стране.
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это знает только автор вируса, оборонные ведомства Китая не тратят деньги впустую и что они ещё изобрели одному богу известно.
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Протестуйте і міністра - вона там головний розносчик.
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Возникает вопрос ,зачем она полезла цемки делать раньше результатов ? Результаты тестов эвакуированных из Ухани ожидаются в среду, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9332
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В Китае срок обсервации продлили до 27 дней, у многих зафиксировано повторное заражение вирусом.
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Ага... А нам втирают, что они "здоровы" - не имея результатов !!!!
Да и эти результаты - ещё не гарантируют - что они здоровы... Не прошли сроки - проявится болезни... 27 суток !
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Т.е. Скалецкая утверждает, что все здоровы, а результаты анализов будут только 26 февраля? Вот это номер. А как Скалецкая тогда степень здоровости определила? На нюх?
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на приятный вакуум+нежные тёплые руки, блин о чём это я.
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і знов ЦОЗ не казав цього рагульського "із Ухані"
це приписав йому двієчник Пєрєстукін
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