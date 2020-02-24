 Результаты тестов эвакуированных из Ухани ожидаются в среду, - ЦОЗ

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пробы, образцы (взятые у эвакуированных. - Ред.) были доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья. В течение двух дней мы будем их обрабатывать. Ожидаем, что первые результаты будут доступны в среду, и мы их обнародуем", - сказал Кузин.

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По его словам, сегодня состоялась поставка в Украину дополнительных тест-систем для определения коронавируса.

"Это определенная гуманитарная помощь, которую оказывает Всемирная организация здравоохранения разным странам. Сейчас в страну доставлены около 900 комплектов", - сказал Кузин, отметив, что в целом в стране имеется около тысячи таких тест-систем.

По его словам, еще не решено окончательно, когда проводить повторное исследование эвакуированных граждан на наличие коронавируса. "Сейчас решается: либо делать (исследование) раз в три дня, или сделать в конце обсервационного периода", - отметил и.о. директора ЦОЗ.

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Он также отметил, что продлевать срок обсервации МЗ пока не планирует. "Как сегодня сказала министр, это будет зависеть от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Сейчас рекомендации - 14 дней. Если они будут увеличены, то, соответственно, будем принимать решение", - сказал Кузин.