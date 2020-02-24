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 Политика Украины, За рубежом
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 В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО над Вислой необходимо, - Дуда

Нельзя сказать, что Российская Федерация - государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы.

В интервью еженедельнику "Sieci" президент Дуда подчеркнул, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы - абсолютный сторонник соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - отметил президент Польши.

Дуда добавил, что России также не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша всегда будет поддерживать возвращение полной территориальной целостности Украины, - Дуда

"Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", - отметил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3177521
 
 
 Топ комментарии
 
Имея дело с РФ, не стоит полагаться на логику.
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Наче бажають ще одного "дива на Віслі".
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Как это 0???
На территории Польши есть американские базы и войска. Страна в НАТО. Они всё делают для своей безопасности.
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Как это 0???
На территории Польши есть американские базы и войска. Страна в НАТО. Они всё делают для своей безопасности.
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вот это неблагодарность! Да уж. Деньгами - помогают, мед.оборудованием и лекарствами помогают, военных - обучают, нелетальным вооружением - помогают. Вы уже совсем того.
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Наибольшая помощь пока для нас - патрулирование неба Украины F-16, лучше F-35 стран НАТО.
В дальнейшем - размещение ЯО США на территории Украины.
Готов предложить для этого свой дачный участок.
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Ага, с нашей властью, через неделю все ядерное оружие окажется в кацапстане.
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Там выше перечислили, чем Польша помогает Украине. А нужно ли в обще помогать стране, которая готова встать раком перед агрессором и выполнять все хотелки кремлядей? Или поляки должны воевать вместо украинцев?
Мы 5 лет сопротивлялись, а теперь постепенно встаем на колени. Да здравствует НеЛох!
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Думаю, русня никогда больше не нападёт на Польшу. Присоединение Польши царями, как и Западной Украины и Западной Беларуси Сралиным - самые большие ошибки империи. И их они больше не повторят.
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Имея дело с РФ, не стоит полагаться на логику.
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не скажи. Как раз таки логика в их действиях есть.
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Логика была и у Сралина, но не всегда то что кажется логичным сейчас, будет логичным в будущем. Например, ему хватило ума в переговорах с Гитлером отказаться от Варшавы (заменив её Литвой), но не хватило ума отказаться от Львова. Он хотел восстановить Украину полностью в составе Совка, и я бы на его месте действовал также, и Вы и все! Но в итоге это оказалось ошибкой для империи, но к счастью не для Украины!
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Афган такая странная часть планеты, что на ней все спотыкались, начиная с британцев и заканчивая (?) американцами
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Так спотыкались те, кто лез, верно? Ото Совку нужно было?
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Нет конечно! Совок в этом списке не исключение
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не совсем верно. ИЗначально Брежнев и большинство членов Политбюро были против интервенции. Однако после кардинального ухудшения ситуации у границ СССР, мнение поменялось. Формально - просьба братского народа Афганистана помочь в строительстве светлого настоящего и бла-бла-бла. На самом деле - превентивное устранение угрозы иностранного военного вмешательства. Не все так просто как кажется на первый взгляд
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что за бред от Киселева? Какая "просьба братского народа Афганистана", если СНАЧАЛА ввели спецназ, он грохнул Амина с детьми (!), привезли Кармаля из ЧССР и он уже ПОТОМ подписал привезенное из Москвы воззвание?
Какое вмешательство? Кому мы нахрен были нужны, если рядом и так уже есть полувраждебный Китай и Иран? Ах да" базы НАТО", ну да, ну да....
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Вы оба правы. Просьб помочь войсками была куча! И да, помогли, грохну просившего помощи...
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нет.
Амин никогда не просил "Брежневвидивайска". Да, были партии просоветского толка после Саурской революции, но на правительственном уровне просьб не было. Если б они просили, зачем бы тогда спецоперация и "туземные эскадрильи" с закрашиванием звезд?
Дружба была и очень реальная. Вся армия на нашей технике, офицеры учились у нас, инженеры. Афганистан поставлял в СССР газ, Союз там много строил.
И все это предали и просрали за один день.
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просьб была куча еще до того как амина грохнули. Так что свою истерику сунь в причинное место. И научись читать БУКОВКИ! "Формально - просьба братского народа Афганистана"
Прежде чем брызгать слюнями историю подучи.
На территории СССР, граничащей с Афганом проживали теже народы , что и в Афгане. После кучи инцидентов на границе, и было принято решение об интервенции с целью остановить гражданскую войну и недопустить ее проникновения на территорию СССР. тот же Таджикистан мог в любой момент полыхнуть. Под иностранным вмешательством окромя разжеванного мной подразумевается также иностранное военное вмешательство на территорию Афгана.
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"В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - приводит слова Апаршина агентство УНИАН.



в мордоре уже даже пердаки не трещат, перегорели
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Наче бажають ще одного "дива на Віслі".
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Я что-то упустил? Русня напала на страны Балтии?
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с языка снял
в условиях российской агрессии против Украины и стран БалтииИсточник: https://censor.net.ua/n3177521

WTF?
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da net.Mozet neverno poniali sto xotel skazat.Tut toze jest NATO vojska i amerikansi takze.Amerikansi glavnoje ix ruskije bojatsia
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Про порушення повітряного простору і територіальних вод мова, напевно.
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В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО на российско украинской границе необходимо,а кто думает по советски,то пусть валят одну из колоний Московии и там любят ватное В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО над Вислой необходимо, - Дуда - Цензор.НЕТ 6160
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С нашим президентом скоро никуда валить не придётся
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а ЗЕленкин не стреляеть ! патроны зеленой пуйловско-гебнявой плесенью съедены......
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а где агрессия против стран Балтии? т.е. на балтию только плохими словечками кидают, и они уже об агресии говорят, а вот на Украину физически напали, то можно и рашку назад в ООн позвать. круто.
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