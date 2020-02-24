 В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие войск НАТО над Вислой необходимо, - Дуда

В интервью еженедельнику "Sieci" президент Дуда подчеркнул, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы - абсолютный сторонник соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - отметил президент Польши.
Дуда добавил, что России также не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.
"Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", - отметил президент.
На территории Польши есть американские базы и войска. Страна в НАТО. Они всё делают для своей безопасности.
В дальнейшем - размещение ЯО США на территории Украины.
Готов предложить для этого свой дачный участок.
Мы 5 лет сопротивлялись, а теперь постепенно встаем на колени. Да здравствует НеЛох!
Какое вмешательство? Кому мы нахрен были нужны, если рядом и так уже есть полувраждебный Китай и Иран? Ах да" базы НАТО", ну да, ну да....
Амин никогда не просил "Брежневвидивайска". Да, были партии просоветского толка после Саурской революции, но на правительственном уровне просьб не было. Если б они просили, зачем бы тогда спецоперация и "туземные эскадрильи" с закрашиванием звезд?
Дружба была и очень реальная. Вся армия на нашей технике, офицеры учились у нас, инженеры. Афганистан поставлял в СССР газ, Союз там много строил.
И все это предали и просрали за один день.
Прежде чем брызгать слюнями историю подучи.
На территории СССР, граничащей с Афганом проживали теже народы , что и в Афгане. После кучи инцидентов на границе, и было принято решение об интервенции с целью остановить гражданскую войну и недопустить ее проникновения на территорию СССР. тот же Таджикистан мог в любой момент полыхнуть. Под иностранным вмешательством окромя разжеванного мной подразумевается также иностранное военное вмешательство на территорию Афгана.
в мордоре уже даже пердаки не трещат, перегорели
в условиях российской агрессии против Украины и стран БалтииИсточник: https://censor.net.ua/n3177521
WTF?