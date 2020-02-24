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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1820) Центр Разумкова (107) Ермак Андрей (121) Офис Президента (267)

 43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова

Более 40% украинцев не знают, кто такой Андрей Ермак - новоназначенный глава Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля.

Социологи определяли уровень доверия населения Украины к политикам и общественным деятелям. Среди предложенных вариантов ответа был "Не знаю такого".

Согласно данным соцопроса 43,5% опрошенных не знают, кто такой Андрей Ермак.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду"

43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177518
 
 
 Топ комментарии
 
Теж мені дивина - 43,5% українців не можуть відрізнити Зеленського від Голобородька.
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Чекалкін : Бuдлo з кварталу і товариш Зеленського влаштували дeбoш в Лондоні.

43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2108

Нa своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекaлкін нaписaв допис. Публікуємо мовою оригінaлу. Орфогрaфію тa синтaксис збережено :
16 феврaля к концертному зaлу в Лондоне, где проходил концерт 95-го квaртaлa, с мирным протестом вышли укрaинские aктивисты.
Целью протестa было вырaзить несоглaсие с aнтиукрaинскими выступлениями шоу-группы и процессaми, происходящими в стрaне.
По их мнению шоу-бизнес должен остaвaться вне политики и нaзнaчение людей, которые связaны с Квaртaлом 95 и Влaдимиром Зеленским, нa госудaрственные должности является коррумпировaнной прaктикой.
К aктивистaм вышли нaродный депутaт от фрaкции «Слугa нaродa» и экс-продюсер компaнии «Квaртaл-концерт» Мaксим Ткaченко и Микa Фaтaлов, один из учaстников 95 квaртaлa. Они вели себя откровенно aгрессивно и требовaли от aктивистов уйти.
Aктивисты пытaлись объяснить, что имеют прaво вырaзить несоглaсие и имеют прaво нa мирный протест, поскольку живут в демокрaтической стрaне, и тaкой же хотят видеть Укрaину. Рaзговор зaвершился угрозaми от Мaксимa Ткaченко, что aктивистов нaйдут, и они сaми посмотрят кaк они будут говорить тогдa. Он тaкже сорвaл плaкaты, которые были до того нaклеены aктивистaми.
Нa кaкие рaзмышления нaводит этот инцидент? Шоу-группa, которaя годaми унижaлa имидж Укрaины, высмеивaлa учaстников Мaйдaнa, выполнялa и выполняет зaкaз влaсти нa высмеивaние политических оппонентов, окaзaлись нетерпимой к мaлейшей критике от небольшой группы aктивистов.
Мaксим Ткaченко, который является координaтором подкомитетa по вопросaм прaв и свобод лиц, проживaющих нa временно оккупировaнных территориях Укрaины, угрожaет физической рaспрaвой нa территории европейского госудaрствa. Способен ли этот человек зaщищaть прaвa и свободы в Укрaине?
Мaксим Ткaченко и ему подобные, пришедшие к влaсти в Укрaине, считaют вполне приемлемой прaктикой угрожaть в другой стрaне и готовы прибегнуть к тем же сaмым методaм, применяемых влaстью в Укрaине к волонтерaм, ветерaнaм и aктивистaм.
Зa мaтеріaлaми сторінки в Фейсбук Дмитрa Чекaлкінa
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говорят, шпион какой-то.
Ишак тока таких и берет на службу.
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Человек и пароход. Его бы в Сибирь, земли осваивать как его тезку
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Поменяли дурака
на Андрея дЕрмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила,
Никакой нет разницы!
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Один - козу, а другого - казьол (цап).
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Теж мені дивина - 43,5% українців не можуть відрізнити Зеленського від Голобородька.
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Ермак в ОПУ находится в состоянии глухого отчуждения. Набранный Богданом коллектив ему просто не подчиняется. Зеленский после атаки на Золотое понял, что Ермак для России никто и уже судя по всему жалеет о решении сменить Богдана. Не сложились у Ермака и отношения с Шефиром, который настучал Зеленскому о контактах Ермака и Кличко.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Чесно кажучи - мені навіть не цікаво хто там у тому болоті головна жаба, бо огидно.
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кстати, 73% от 62% = 45%.. т.е. те самые 43% практически... зебилы и тут отличились))
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От тому і видно, що брехня. Серед моїх знайомих, які його підтримували, залишилися одиниці, які ще його виправдовують. І це лише питання декількох зашкварів, щоб і ці прийшли до тями. Ну і читати, що Порошенка підтримуж 4 відсотки - смішно. Я б повірив 24, але не 4. 😁
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ПЁС в другой партии
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99% украинцев не догадываются, что Ермак мудак.. и только 1% "слуг нарИда" знают это наверняка.. Опрос "Центра бабок на лавочке возле подъезда"
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Єрма́к (Герман)[1] Тимофі́йович (1532 (1534 або 1542) - 6 (16) серпня 1585) - отаман донських козаків, розбійник, ватажок походу на Сибірське ханство, «підкорювач Сибіру» в російській (царській, радянській і новій російській) історіографії, що поклав початок завоюванню споконвічно тюркських сибірських земель Московським царством. Його у Російській Федерації вважають національним героєм.
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А таким нам его рисуют сейчас Сегодняшним-то художникам виднее
43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 357
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а ти сам там був, чи тобі Дубінський розповів ?
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Да им "какакаяразница" Ермак,Портнов,или Мертвечук
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Абсурд в другом, что делает Медвечук в ВР? это провал за 29 лет, у СБУ нет данных о враге кремлевской мразе Медвечуке, за которые его можно закрыть? Откуда деньги на каналы? В коррупции не замешан.?! Не поверю в это. Дог. чисто.

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Чекалкін : Бuдлo з кварталу і товариш Зеленського влаштували дeбoш в Лондоні.

43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2108

Нa своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекaлкін нaписaв допис. Публікуємо мовою оригінaлу. Орфогрaфію тa синтaксис збережено :
16 феврaля к концертному зaлу в Лондоне, где проходил концерт 95-го квaртaлa, с мирным протестом вышли укрaинские aктивисты.
Целью протестa было вырaзить несоглaсие с aнтиукрaинскими выступлениями шоу-группы и процессaми, происходящими в стрaне.
По их мнению шоу-бизнес должен остaвaться вне политики и нaзнaчение людей, которые связaны с Квaртaлом 95 и Влaдимиром Зеленским, нa госудaрственные должности является коррумпировaнной прaктикой.
К aктивистaм вышли нaродный депутaт от фрaкции «Слугa нaродa» и экс-продюсер компaнии «Квaртaл-концерт» Мaксим Ткaченко и Микa Фaтaлов, один из учaстников 95 квaртaлa. Они вели себя откровенно aгрессивно и требовaли от aктивистов уйти.
Aктивисты пытaлись объяснить, что имеют прaво вырaзить несоглaсие и имеют прaво нa мирный протест, поскольку живут в демокрaтической стрaне, и тaкой же хотят видеть Укрaину. Рaзговор зaвершился угрозaми от Мaксимa Ткaченко, что aктивистов нaйдут, и они сaми посмотрят кaк они будут говорить тогдa. Он тaкже сорвaл плaкaты, которые были до того нaклеены aктивистaми.
Нa кaкие рaзмышления нaводит этот инцидент? Шоу-группa, которaя годaми унижaлa имидж Укрaины, высмеивaлa учaстников Мaйдaнa, выполнялa и выполняет зaкaз влaсти нa высмеивaние политических оппонентов, окaзaлись нетерпимой к мaлейшей критике от небольшой группы aктивистов.
Мaксим Ткaченко, который является координaтором подкомитетa по вопросaм прaв и свобод лиц, проживaющих нa временно оккупировaнных территориях Укрaины, угрожaет физической рaспрaвой нa территории европейского госудaрствa. Способен ли этот человек зaщищaть прaвa и свободы в Укрaине?
Мaксим Ткaченко и ему подобные, пришедшие к влaсти в Укрaине, считaют вполне приемлемой прaктикой угрожaть в другой стрaне и готовы прибегнуть к тем же сaмым методaм, применяемых влaстью в Укрaине к волонтерaм, ветерaнaм и aктивистaм.
Зa мaтеріaлaми сторінки в Фейсбук Дмитрa Чекaлкінa
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43,5% людей в Україні взагалі не знають хто анексував Крим,з ким воює Україна на Донбасі хто збив Малазійский боінг....який там в Єрмак?
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"43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова" - Глупые страусы. Голова в песке, но тыл беззащитен...
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Ермак. Из Испании в Золотое.

Многие украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами протестующими против отступления украинской армии с украинской земли. Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны продемонстрированная Зеленским уже широко освещалась и в общем получила уже негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации. Но нас как всегда интересуют детали. Ибо главное - мелочи. В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.

Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Его движения в украинской политике мы освещали в Хронике. Это именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу (см. 11.09.2019 г. Хроники). Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по "чувствительным и деликатным вопросам". Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам, самородок, талант, но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?
Переговоры с Джулиани вылились в обвал украино-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе, Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - "качаю сколько хочу и когда хочу".
Собственно результат "чувствительных и деликатных" действий Ермака на международной арене просто катастрофичен для Украины.Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.

Результат мы видели все. Но есть детали.
Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности. Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, "ты", "я не лох" и тому подобное.
Кроме Ермака, других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается. Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные Ермаком после встречи "К сожалению, но эти люди были настроены на негатив". Классический психологический прием смешивания причины и следствия.
Мы всегда были сторонниками классики, классики говорили "Ищите кому выгодно" , так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России. Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск падение которого может вобоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо объект манипуляций - президент Украины жалок и ничтожен. И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.
Ермак личность света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть "близким к президенту человеком". Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.
Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но... Родина требует

Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.

Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?

Только не нужно кричать ! Не будите СБУ ..

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"Русские в Лондоне, ёпта!" (с) (Цитата з відео)

43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 453
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а шо там ещё анус Коломойского придумал ?
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Они все там мудаки.

Мудаки - особая категория особей мужского пола, профессионально имитирующие отношения, которые вначале создает сладкую иллюзию, а затем её медленно и уверенно разбивает. Они могут быть красивыми, умными, галантными, внимательными, или наоборот, недалекими, грубыми и циничными, но всегда остаются всё теми же скользкими жабами, под оболочкой прекрасного принца иди уверенного в себе брутального мачо.
Главная отличительная черта мудаков - они играют втемную. Имитируя отношения, которых нет, мудак планомерно наматывает на ваши уши гнилую лапшу, которую потом долго придется отскребать, иногда отрывая с мясом, когда мудака уже след простынет. Самое интересное, мудаки прекрасно понимают, чего на самом деле стоят их слова, но упрямо продолжают орудовать макаронными изделиями для своей выгоды, даже если у вас уже появились сомнения.
Мудак - человек слова, а не дела. Когда у вас проблемы, он обязательно скажет что-то вроде: «Ты всегда можешь на меня рассчитывать»! Но стоит действительно попросить о чем то, у мудака окажутся другие планы, или он будет слишком занят, и соблаговолит помочь, только если ради этого не придется сильно напрягаться.
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Ермак был двоешником в КГИМо , потом работал при киноиндустрии ,параллельно помощником Савлоховского Тедеева, Сейчас это совко-руссодрочер .но который в отл от Богдана ублажает Зеленского и не перечит .
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Було б краще і не знати оце одоробло.
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CommanderX



Начальник Государственной таможенной службы Украины Макс Нефедов начал личные проверки магазинов торгующих импортом. Ещё раз акцентирую ваше внимание - это не сумасшедший, это начальник таможни страны

43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 6121
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А это спикер Британии идёт на работу.

43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 300
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хм??для тебя может и таможник страны??но как по мне то таки сумасшедший!!(или умалишенный)как кому удобно. 43,5% українців не знають, хто такий Єрмак, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8448
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тебя пучат шортики? может тьі скрьітьій Г?
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оно после ночного загула забыло брюки надеть..
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Новый кукловод Моники , на этот раз от фсб.
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Точніше, кукловвод
(тьху, гомосятина!)
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********* тут довольно печальные. Если за Монику неизвестно, то Ермак совершенно точно плотно сидит на крючке у *****. И в Украине он курирует все, от международных дел до стратегии на Донбассе.
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шота подозрительно похожий процент избирателей Зеленского и тех кто не знают кто в команде у Зеленского 43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3211 одним словом- зебилы 43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3211
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Гы!!всё что можно понять!!так то что ,,разумков"наконец ,,уразумел"что с зелебобов много не поимееш!!и решил через ,,заказные опросы"бабло подымать!!(так как через статью ,,опрос разумкова"оценил то, то!! то, это??)похоже на то что уже в очереди на ,,вылет"из обоймы стоит. 43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1379 43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1840
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Кремлевский смотрящий, предатель... чьо там знать?
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"43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова"

Конечно не знают, я в зоопарке тоже не могу различить обезьян в вольере - стадо, есть стадо!
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Обалдеть "новость"!
А сколько людей вообще знали о главе аппарата президента при Порошенко, Яныке, Юще, Кучме? Было хоть 10% таких от всего населения Украины?
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Так думаю, 98% не знают, кто такой Ермак. Центр Разумкова опрашивает только депутатов слуг народа.
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это что то меняет ? Они что ли его назначали или снимать будут ? 43,5% українців не знають, хто такий Єрмак, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8751
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Вот к этому "приложил" ручку прямой агент фсб при президенте Украины- ермак. Он имеет четкое задание "додавить" кловуна оманского до полной сдачи интересов Украины рашке. Его куратор в кремле- приславутый козак, который сменил суркова на посту куратора дел в Украине, с ним ермак сотрудничает уже очень давно, начал еще до Майдана. Имеем падаль, которая отстаивает интересы кремля на высшем уровне в нашей стране

Зеленский говорит, что случившийся бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так.
Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств.
Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаба Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту.
Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов.
Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю.
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а шо воно поганого зробило шо би ми його знали та любили?
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Идиотский опрос, а почему кто то должен знать какого то Ермака?
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Я не знаю хто такий єрмак...
я не знаю що таке ОП
А НАХЕРА ВОНО МЕНІ ?
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Тю! А що там знати?! Звичайний російський шпигун він, це давно всі знають! 43,5% українців не знають, хто такий Єрмак, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4427
Сам в шоці
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Можна їх привітати з цим.... навіщо знати людям, хто такий Єрмак...
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Обов'язки насяльника Адміністрації - олівці, блокноти ( паперові), мінеральна вода і автівки до під'їзду. Навіщо засерати свою голову запам'ятовуванням прізвища цих шісток? Цого звуть свистом або "ей, чєловєк!"
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Голова офісу президента - саме той, хто може найбільше впливати на дії керівника держави. В існуючій Конституції цей чиновник є фактично другим по впливовості після президента.
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