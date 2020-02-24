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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1820) Центр Разумкова (107) Ермак Андрей (121) Офис Президента (267)

 43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова

Более 40% украинцев не знают, кто такой Андрей Ермак - новоназначенный глава Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля.

Социологи определяли уровень доверия населения Украины к политикам и общественным деятелям. Среди предложенных вариантов ответа был "Не знаю такого".

Согласно данным соцопроса 43,5% опрошенных не знают, кто такой Андрей Ермак.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду"

43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177518
 
 
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Теж мені дивина - 43,5% українців не можуть відрізнити Зеленського від Голобородька.
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99% украинцев не догадываются, что Ермак мудак.. и только 1% "слуг нарИда" знают это наверняка.. Опрос "Центра бабок на лавочке возле подъезда"
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Єрма́к (Герман)[1] Тимофі́йович (1532 (1534 або 1542) - 6 (16) серпня 1585) - отаман донських козаків, розбійник, ватажок походу на Сибірське ханство, «підкорювач Сибіру» в російській (царській, радянській і новій російській) історіографії, що поклав початок завоюванню споконвічно тюркських сибірських земель Московським царством. Його у Російській Федерації вважають національним героєм.
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Да им "какакаяразница" Ермак,Портнов,или Мертвечук
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Чекалкін : Бuдлo з кварталу і товариш Зеленського влаштували дeбoш в Лондоні.

43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2108

Нa своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекaлкін нaписaв допис. Публікуємо мовою оригінaлу. Орфогрaфію тa синтaксис збережено :
16 феврaля к концертному зaлу в Лондоне, где проходил концерт 95-го квaртaлa, с мирным протестом вышли укрaинские aктивисты.
Целью протестa было вырaзить несоглaсие с aнтиукрaинскими выступлениями шоу-группы и процессaми, происходящими в стрaне.
По их мнению шоу-бизнес должен остaвaться вне политики и нaзнaчение людей, которые связaны с Квaртaлом 95 и Влaдимиром Зеленским, нa госудaрственные должности является коррумпировaнной прaктикой.
К aктивистaм вышли нaродный депутaт от фрaкции «Слугa нaродa» и экс-продюсер компaнии «Квaртaл-концерт» Мaксим Ткaченко и Микa Фaтaлов, один из учaстников 95 квaртaлa. Они вели себя откровенно aгрессивно и требовaли от aктивистов уйти.
Aктивисты пытaлись объяснить, что имеют прaво вырaзить несоглaсие и имеют прaво нa мирный протест, поскольку живут в демокрaтической стрaне, и тaкой же хотят видеть Укрaину. Рaзговор зaвершился угрозaми от Мaксимa Ткaченко, что aктивистов нaйдут, и они сaми посмотрят кaк они будут говорить тогдa. Он тaкже сорвaл плaкaты, которые были до того нaклеены aктивистaми.
Нa кaкие рaзмышления нaводит этот инцидент? Шоу-группa, которaя годaми унижaлa имидж Укрaины, высмеивaлa учaстников Мaйдaнa, выполнялa и выполняет зaкaз влaсти нa высмеивaние политических оппонентов, окaзaлись нетерпимой к мaлейшей критике от небольшой группы aктивистов.
Мaксим Ткaченко, который является координaтором подкомитетa по вопросaм прaв и свобод лиц, проживaющих нa временно оккупировaнных территориях Укрaины, угрожaет физической рaспрaвой нa территории европейского госудaрствa. Способен ли этот человек зaщищaть прaвa и свободы в Укрaине?
Мaксим Ткaченко и ему подобные, пришедшие к влaсти в Укрaине, считaют вполне приемлемой прaктикой угрожaть в другой стрaне и готовы прибегнуть к тем же сaмым методaм, применяемых влaстью в Укрaине к волонтерaм, ветерaнaм и aктивистaм.
Зa мaтеріaлaми сторінки в Фейсбук Дмитрa Чекaлкінa
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43,5% людей в Україні взагалі не знають хто анексував Крим,з ким воює Україна на Донбасі хто збив Малазійский боінг....який там в Єрмак?
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"43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова" - Глупые страусы. Голова в песке, но тыл беззащитен...
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