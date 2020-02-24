 43,5% украинцев не знают, кто такой Ермак, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля.

Социологи определяли уровень доверия населения Украины к политикам и общественным деятелям. Среди предложенных вариантов ответа был "Не знаю такого".

Согласно данным соцопроса 43,5% опрошенных не знают, кто такой Андрей Ермак.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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