 В "обменные списки" внесены все удерживаемые украинцы, включая крымских татар, - зампред президента в АРК Свиридова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили заместители постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова и Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не говорим об обмене, ведь люди - не товар. Мы освобождаем людей, незаконно лишенных свободы, или делаем все возможные действия для освобождения людей, незаконно лишенных свободы в рамках вооруженного конфликта. Однако любая информация об освобождении довольно чувствительна, и любой виток может навредить процессу", - пояснила процесс коммуникации Свиридова.

По ее словам, Представительство президента в АРК тесно сотрудничает с общественными правозащитными организациями, документирует и проверяет кейсы, связанные с политически мотивированными преследованиями и лишениями свободы, а также обсуждает эти вопросы с правоохранительными органами Крыма, проводит расследование и собирает надлежащие доказательства незаконного лишения свободы лиц на временно оккупированных территориях полуострова или в РФ.

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"Все списки людей, о которых говорит правозащитное сообщество, мы сразу передаем в Офис президента, то есть коммуницирован каждый человек, нет исключений, потому что для нас каждый гражданин, который преследуется со стороны РФ, является незаконно преследуемым", - отметила Ташева. Она сообщила, что сейчас украинские власти работают по двум трекам: освобождение лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и освобождение лиц, которые незаконно находятся в Крыму и в России.

В свою очередь, Свиридова заверила, что в списках на освобождение есть все граждане Украины, в частности все незаконно заключенные крымские татары. "Все украинцы и крымские татары есть в списках, которые мы собираем, верифицируем и передаем в Офис президента", - уточнила она.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко 20 февраля заявил, что в Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией. По его словам, до 200 украинцев смогут вернуться домой.