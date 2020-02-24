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 Политика Украины, Общество
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 Путешествие памятника Щорсу в Каховку стало бы прекрасным перформансом, - глава УИНП Дробович о создании музея советских монументов

В Каховке по решению громады могут создать музейное или монументальное пространство памятников и скульптур советского периода, куда могут свозить экспонаты со всей Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.

"Я уверен, что из этого кейса можно сделать очень успешную историю, которая для многих станет хорошим примером. При правильной работе с пространством, создание музейного или специального монументального пространства - это же будет туристический магнит. Это сотни, а может и тысячи рабочих мест.

В Украине уже есть несколько музеев, где собираются памятники, стелы, доски советской эпохи. Один - в Спадщанском лесу под Путивлем. Второй - в Одесской области в селе Фрумушка-Нова. Я уже попросил наших декоммунизаторов добавить этот информационный блок во все письма, которые мы рассылаем по декоммунизации, чтобы на местах видели, в какое музейное пространство можно осторожно переправлять демонтированные памятники. Мы немного усилим работу с такими заведениями, чтобы это был не просто парк советского периода, а чтобы это были места, где рассказывается, кем были эти лица и сколько крови у них на руках и на усах", - отметил он..

При этом Дробович уверил, что без решения каховской громады ничего делать не буду:

"В марте проведем там специальный семинар по креативной декоммунизации. Херсонская областная государственная администрация и глава ОГА Юрий Гусев поддержали инициативу, если каховчан будут "за" и будет разработана хорошая концепция, то они готовы сделать все для создания музея. С министерством тоже полное понимание и сотрудничество. И тогда в конце лета первые знаковые памятники приедут в Каховку и усилят этот ансамбль".

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На вопрос, могут ли в Каховку быть перемещены памятник Щорсу из Киева или монумент Ленину из Харькова, Дробович не исключил такого развития событий.

"Путешествие Щорса в Каховку стало бы прекрасным перформансом. Если это будет соответствовать концепции каховского музея, то все возможно. Это надо проработать с общинами. Насколько я помню, в отношении Щорса есть решение местной власти в Киеве. Осталось дело только за Министерством культуры. То есть Щорс может переехать в Каховку. Но опять же, это должно быть сделано разумно и работать на усиление идеи декоммунизации", - уточнил глава УИНП.

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Напомним,в январе стало известно, что Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать коммунистический памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области. Местные власти выступили потив этого.

В своем разъяснении Дробович отметил, что еще в далеком 2015 году местная власть должна была провести слушания и консультации с горожанами, художниками, экспертами и всеми желающими, организовать все процедуры, которые считала нужным, и принять решение о судьбе тачанки, однаок этого сделано не было. Поэтому тачанка подлежит сносу, либо на ее сонове необходимо создать музей.

Полное интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177513
 
 
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Кому нужны советские глыбы бетона? Ты бы отреставрировал хоть один старинный дворец или замок, которые разрушенные стоят по всей Украине. Деятели хреновы.
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вот это будет шоу, когда КАМЕННЫЙ ЩОРС в Каховку поскачет
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Пебилы сами сделали свой выбор. Деньги же не пахнут. Ну-ну.
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Путешествие Зеленского в Ростов было бы еще лучшим хэппинингом
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Неплохо каховчане придумали чтобы тачанку не сносить
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да там ничего и ломать не надо
одному шишак на буденовке болгаркой срезать
а второму вместо фуражки папаху надеть
и будет памятник великому украинцу
Нестору Ивановичу Махно
псы. ***** Шуфрича оказывается в честь него назвали, а такое гавно получилось(
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из этого кейса можно сделать очень успешную историю Источник: https://censor.net.ua/n3177513
семинар по креативной декоммунизации Источник: https://censor.net.ua/n3177513
Путешествие Щорса в Каховку стало бы прекрасным перформансом Источник: https://censor.net.ua/n3177513

а може просто будеш домагатися виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

без показухи, без шоу, без креативу та перфомансів можна просто дотримуватись законодавства?
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без ЗЕльоных фишечек не интересно:

"Весь мир театр, а люди в нем ЗЕлохи !" Путешествие памятника Щорсу в Каховку стало бы прекрасным перформансом, - глава УИНП Дробович о создании музея советских монументов - Цензор.НЕТ 2907
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Отрезанная плешивая башка Х@йла на пике - вот где реальный перфоменс был бы
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