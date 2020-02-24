 Путешествие памятника Щорсу в Каховку стало бы прекрасным перформансом, - глава УИНП Дробович о создании музея советских монументов

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.

"Я уверен, что из этого кейса можно сделать очень успешную историю, которая для многих станет хорошим примером. При правильной работе с пространством, создание музейного или специального монументального пространства - это же будет туристический магнит. Это сотни, а может и тысячи рабочих мест.



В Украине уже есть несколько музеев, где собираются памятники, стелы, доски советской эпохи. Один - в Спадщанском лесу под Путивлем. Второй - в Одесской области в селе Фрумушка-Нова. Я уже попросил наших декоммунизаторов добавить этот информационный блок во все письма, которые мы рассылаем по декоммунизации, чтобы на местах видели, в какое музейное пространство можно осторожно переправлять демонтированные памятники. Мы немного усилим работу с такими заведениями, чтобы это был не просто парк советского периода, а чтобы это были места, где рассказывается, кем были эти лица и сколько крови у них на руках и на усах", - отметил он..



При этом Дробович уверил, что без решения каховской громады ничего делать не буду:

"В марте проведем там специальный семинар по креативной декоммунизации. Херсонская областная государственная администрация и глава ОГА Юрий Гусев поддержали инициативу, если каховчан будут "за" и будет разработана хорошая концепция, то они готовы сделать все для создания музея. С министерством тоже полное понимание и сотрудничество. И тогда в конце лета первые знаковые памятники приедут в Каховку и усилят этот ансамбль".

Читайте также: Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович

На вопрос, могут ли в Каховку быть перемещены памятник Щорсу из Киева или монумент Ленину из Харькова, Дробович не исключил такого развития событий.



"Путешествие Щорса в Каховку стало бы прекрасным перформансом. Если это будет соответствовать концепции каховского музея, то все возможно. Это надо проработать с общинами. Насколько я помню, в отношении Щорса есть решение местной власти в Киеве. Осталось дело только за Министерством культуры. То есть Щорс может переехать в Каховку. Но опять же, это должно быть сделано разумно и работать на усиление идеи декоммунизации", - уточнил глава УИНП.

Читайте также: Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны, - глава УИНП Дробович

Напомним,в январе стало известно, что Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать коммунистический памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области. Местные власти выступили потив этого.

В своем разъяснении Дробович отметил, что еще в далеком 2015 году местная власть должна была провести слушания и консультации с горожанами, художниками, экспертами и всеми желающими, организовать все процедуры, которые считала нужным, и принять решение о судьбе тачанки, однаок этого сделано не было. Поэтому тачанка подлежит сносу, либо на ее сонове необходимо создать музей.

Полное интервью читайте здесь.