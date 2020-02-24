 Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Ухани: "Чувствуем себя единой командой". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Скалецкая написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет. Мой костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое я не имею права. Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касающиеся разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной", - рассказала министр.
а на самом деле :
впрочем, если вымрет Минздрав, весь Кабмин, Рада и САМ (!!!) ПреЗик, Украина этого не заметит, так что,
"Чума на оба ваших дома !!!" и прапор в руки, пусть ходит, может заразится
«Для размещения возможных пациентов у нас до сих пор было тридцать восемь медицинских учреждений, в основном CHU [университетские больничные центры]. Я решил, по соглашению с премьер-министром, что семьдесят учреждений со штаб-квартирой службы скорой медицинской помощи [САМУ] [будут активированы] завтра, чтобы увеличить наши возможности реагирования в случае необходимости.»
И добавил, общие соображения.
«Мы действуем быстро, мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять эпидемической угрозе (…), и мы принимаем все меры, необходимые для обеспечения безопасности французов», - подчеркнул он, подчеркнув «очень развивающуюся ситуацию».
Скажи ка нам придурок Славик, А что сделало наше правительство в целом, и министр здравоохранения в частности?
скалецкая решила шо очки приравниваюся к скафандру?
Коли зелена нечисть не лізе в протокольний процес :
Триразове харчування, щоденні заміри температури та повна ізоляція від зовнішнього світу - у таких умовах проживають 12 громадян Китаю, які прилетіли до України з відпустки.(Житомир).
- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...
(сподіваюся, фотошоп... прнаймні вікіпедія про таке неподобство не пише, зате згадує, що Сашуня підтримала революційні події у Києві в 2013)
они ж здоровы ?...и карантин один на всех....или таки как бы... все не так однозначно ? ))))
"Если бы у меня была вторая жизнь,
я провела бы ее здесь, в Новых Санжарах"
З.Скалецкая
(с) Будда Гаутама