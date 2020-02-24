 Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова

Об этом он сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, сейчас освобождены лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили.

"Кроме того, при моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания", - отметила Денисова

"Также Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких", - добавила она.

О состоянии здоровья, Денисова сообщила, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе и стоматологическая. Кроме того 11 человек заканчивают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цибли".

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе.

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