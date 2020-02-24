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 Общество
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Все про:Денисова (571) жилье (678) пленные (826) Офис Президента (267)

 Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опровергает появившуюся информацию о том, что судьбой освобожденных 29 декабря 2019 из плена граждан Украины никто не занимается.

Об этом он сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Денисовой, сейчас освобождены лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили.

"Кроме того, при моем содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания", - отметила Денисова

"Также Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких", - добавила она.

О состоянии здоровья, Денисова сообщила, что всем освобожденным предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе и стоматологическая. Кроме того 11 человек заканчивают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цибли".

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе.

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Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177507
 
 
 Топ комментарии
 
квартирами потрібно військових забезпечувати.
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Меня новость про покупку квартир удивила, это шо за бред? У нас больше 1 мил. переселенцев и все нуждаются, купим всем квартиры? Желательно в Киеве? В центре? Военные с инвалидностью от войны годами стоят в очереди, семьи живут в сьемных хатах, может им помочь в первую очередь?
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че ох-ели? бомбилам лугандонским квартиры покупать.
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о це статті Бутусова на Цензорі Ви так почали перейматись долею? Читають виявляється ці зелені бовдури Цензор
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квартирами потрібно військових забезпечувати.
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Меня новость про покупку квартир удивила, это шо за бред? У нас больше 1 мил. переселенцев и все нуждаются, купим всем квартиры? Желательно в Киеве? В центре? Военные с инвалидностью от войны годами стоят в очереди, семьи живут в сьемных хатах, может им помочь в первую очередь?
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У нас кроме переселенцев еще миллионы простых людей живущих в селах и райцентрах годами живут на сьемных хатах в Польше, Москве, Питере или Киеве. Пусть и их правительство обеспечит жильем в городах миллионниках где есть работа и выше зарплаты.
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Давайте откровенно, послк УССР квартиры бесплатно получили еденицы из простого народа и тысячи из власти.
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Тогда не стоит заниматься выборочной раздачей, нужно выделить всем миллионам граждан квартиры, потянем? Чинуш нужно проверять и наказывать, если этим никто не занимается, значит система прогнила (давно уже прогнила), это корупция, и все же, что это за лотерея?
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че ох-ели? бомбилам лугандонским квартиры покупать.
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Самое грустно, что єто происходит в реальности(
Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова - Цензор.НЕТ 2063
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Зебилы кроме, как хуже сделать больше ничего не могут. Про удочку, умственно отсталые фанатики говноквартала, никогда не слышали. Даже если и слышали, то не поняли...
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Так і думав, що вони піклуються про нас (сарказм звичайно)
Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных в результате обмена 29 декабря украинцев, - Денисова - Цензор.НЕТ 7125
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А як вони пройшли перевірку СБУ, чи всі там дійсно були заручниками чи половина з них заслані козачки рюсскаго міра, типу гаді савченко. Не забули ще, мої співчутлливі земляки з короткою памятю? Що на це скаже СБУ, як ними проведена робота чи є офіційний звіт. Чи як завжди в країні дурнів і так сойдет....
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При последнем обмене список не проверялся, просто подмахнули список, предаставленный орками. Поэтому на всех сайтах на обмен публикуют списки на 27-32 человека, т.к. остальные х.з. кто и что они в этом списке делают. 5 человек тупо просто отказались от обмена.
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Что они творят. Так скоро украинцы начнут массово сдаваться в плен ради квартир. " Не был в плену- не человек, бери ипотеку"))
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На Донбассе пусть покупают им квартиры.
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КАЖДОМУ ДОНЕЦКОМУ ТАКСИСТУ ПО ТРИ КВАРТИРЫ В КИЕВЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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за чей счет? если за деньги 95-го квартала, то пусть платят, я не возражаю.
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Та ні, вони свої грошишики по офшорам ховають.
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І що обов'язково в Києві ,до речі більшість з тих звільнених невідомо хто вони і за що були засуджені.
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Це називається повзучий рюсскій мір. Ці переселенці 100% не знають української мови, і гаванят на рассейском, патамушта какая разніца. І тягнуть далі в Україну все своє малороскоє гімно.
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А какая разница? (с) Гроші не з власної кишені. Ветеранам АТО ні квартир ні ділянок, а недолугим таксистам в Мордор - квартири?
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Госсобственность "приватезировали",нет государственных программ по застройке,никто ни за что не отвечает,а теперь покупают за счёт налогоплательщиков по рыночным ценам.Гениально.
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А той бабке, которую взяли в Луганске, когда она туда покупать квартиру поехала, тоже квартира положена? А таксистам которые через линию разграничения возили? Придурки, я некоторых таких перевозчиков знаю. Некоторые из них покупали квартиры в Харькове, Киеве, Днепре после года подобной работы. Это при том, что они делились на блокпостах и с сепарами и с нашими. А эти, видать, просто сильно жадными оказались - делиться не захотели. Вы не понимаете? У них были деньги на выезд, но они предпочли жить там. А теперь им нужно помощь оказывать? Вы в своем уме?
Я знаю людей, у которых несколько домов разбомбили, у которых квартиры забрали, которые выезжали даже без личных вещей без копейки в кармане! Может лучше им помочь, если уж Вам на армию насрать? Чем эти бабки и таксисты лучше?
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Я был, в батальоне разведчик. А он, писаришка штабной... За Родину я был ответчик... А он спал с МОЕЮ женой))))))))))
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Убили меня на рассвете, и дали квартиру в гробу,
а писаришке квартиру в столице,
,за то что он был в плену...
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надо срочно в плен сдаваться, я тружусь сутками на пролет, что бы в свое время купить квартиру семье, а теперь детям, меньшей доне еще не купил, а мне уже 49 лет, потом внуки..., а этим донбасятам за непонятные заслуги выкотят квартиру на блюдочке с золотой каемочкой.., дауны зеленые сьездите по регионам тысячи инвалидов АТО ютяться по углам без работы и жилья - скоты 95 ордена дыбилизма.
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Уверен, никто не останется равнодушным.
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І тим, хто знущався над українцями, також будемо квартири за наші гроші? Ми ж такі гуманні. Ми їм і квартири, і безкоштовну медичну допомогу. І все ми їм винні. А що роботу не можуть знайти? Чи не дуже хочеться?
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