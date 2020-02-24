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 Политика Украины, Общество
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Все про:Институт нацпамяти (227) СС Галичина (29) СССР (710) декоммунизация (486) Дробович (19)

 Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны, - глава УИНП Дробович

В законе об уголовной ответственности за пропаганду и распространение символики тоталитарных режимов четко прописан запрет на ношение формы и одежды с нацистской или советской символикой.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович, комментируя случай, когда за ношение футболки с советским гербом был задержан мужчина.

"В законе достаточно четко прописаны эти категории. Этот вопрос общей правовой грамотности. Кейсов, когда эту норму закона нарушали, за 5 лет буквально несколько случаев наберется. Более того. Активисты, которые присылают из регионов запросы, часто спрашивают, когда начнутся посадки недобросовестных представителей местного самоуправления, которые не выполняют закон? Однако мы за это не отвечаем. УИНП, в отличие от польского Института нацпамяти, не имеет следственных функций.

У нас очень либеральная история - сейчас эта статья редко применяется. Но я хотел бы напомнить представителям местного самоуправления, нарушающих статью закона: это только до тех пор, пока не найдется решительного прокурора или упорных граждан, которые доведут дело до конца. В Украине очень много других проблем, в частности связанных с войной и несовершенным правосудием, так и эта статья не очень часто применяется. Но она имеет потенциал, чтобы быть использованной, и нарушителям закона стоит об этом помнить", - отметил он.

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Также Дробович высказал свое мнение по поводу недавних случаев когда на официальных похоронных мероприятиях присутствовали люди в форме дивизии Ваффен-СС "Галичина". В частности, такой случай был на похоронах последнего дивизионщика:

"Институт сейчас готовит позицию по кейсу о похоронах дивизионщика. В таких случаях, мне кажется, правоохранительные органы должны быть просто бескомпромиссны. Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны. При этом на том мероприятии присутствовали официальные представители области и города. Если представители власти видят человека в форме дивизии Ваффен-СС - это дурной тон даже стоять рядом. Это надругательство над памятью о миллионах убитых людей в Украине и по всему миру. Кто бы ни имел какой-то сентимент к дивизии Ваффен-СС "Галичина", она не была воплощением хороших сил. Это было военное подразделение нацистской Германии. Читаешь текст их присяги - и не возникает никаких сомнений, кто хороший, а кто плохой. Если закон не будет работать в таких случаях, я готов инициировать нормативно-правовые акты о запрете публичного ношения формы тоталитарных режимов, как это сделала недавно Латвия. Но перед этим мы все же проведем консультации с сообществами реконструкторов и попробуем договориться, чтобы это было сознательное и добровольное решение".

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Полное интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177506
 
 
 Топ комментарии
 
згоден,але тоді затримувати потрібно людей із комуняцкою символікою!!!
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хто він взагалі такий ? який стосунок має до історії України ?
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І на формі свастика була? Хотілось би поглянути на фото.
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что то сегодня слишком много Дробовича
больше поговорить не о чем?
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А от них хто ходить з ТРИЗУБОМ, на щиру , але поки що таємну думку цього палітічєского українця потрібно як мінімум років на ...надцять - в тюрягу, в Тюрягу!!!!
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І на формі свастика була? Хотілось би поглянути на фото.
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На рукаві мав би бути орел зі свастикою.
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ну жириновский говорил шо по Киеву ходят в костюмах Штирлица надо верить Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 6204
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https://youtu.be/RoRQGbQbyFs

Ось "відеодоказ" слів жиріка)))
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згоден,але тоді затримувати потрібно людей із комуняцкою символікою!!!
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За поздравление с 23 февраля, за жопу брать по полной)
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Нині самий страшний гріх - єврея назвати євреєм. Німця- без проблем можна назвати німцем. А от єврея?
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Нині самий страшний гріх - єврея назвати євреєм./ Это преувеличение.Дробович Антон Едуардович ,керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», етнічний єврей.- ЗЕголова УІНП про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв.15.12.2019
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хто він взагалі такий ? який стосунок має до історії України ?
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а такая...
не якесь одоробло буде писати хто поганий, а хто хороший.
Галичина захищалась від червної чуми і ні на кого не нападала.
Вони жертви. І не ти, ні зелене чмо не будуть паплюжити їхню пам'ять.
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Офигеть!
У тебя проблемы даже серьёзней, чем я думал!))
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Хто хороший, а хто поганий будеш визначати ти?
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Вот именно. В Западной Украине Дивизия СС Галичина - истинные герои Украины. В отличие от ватников-красноармейцев.
При Порошенко таких вопросов не задавали.
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Перепрошую, це яким дятлом треба бути, щоб використовувати таке палево?
******* праві рухи використовують масу символіки, стилізованої так, що воно зрозуміло, про що усе оце - але за законом не придовбаєшся.
Є багато варіянтів стилізованого свастя, не кажучи вже про кельтські хрести та іншу символіку.
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То дрібничка - варто почитати все інтерв'ю цього хохла.
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Оно тупое как валенок ,а кино ,а театр ,тоже хватай и суди ,эти мероприятия своего рода карнавалы а карнавал есть карнавал а так этому полудурку надо поменьше Вата ТВ смотреть ... Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны, - глава УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 8379
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Своих родньіх, краснозвездньіх, зеленьіе трогать не собираются.
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А совкодрочерів коли почнуть затримувати???
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і коли поприбирають зірки з надгробних плит ?
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А якже тоді бути з савєцькими ахвіцерами та прапорами (це таке звання було в совдепії,якщо що)? Ну з тими,які все своє життя прослужили в савєцькій армії,досі святкують 23 лютого якесь там своє свято,і з задоволенням дістають з шафи свої трачені міллю мундири,та з гордістю їх носять?
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лол, еще одна жертва пропаганды. историю фотки знаешь?
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Они и без этой фотки шакалята.
Она НИЧЕГО не меняет.
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историю фотографии знаешь?
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Это фото 2009 года со съемок фильма. называется Дау. Гордон играет комбрига НКВД
Шуфрич - наркома, Добкин - секретаря Харьковского горкома.
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Бандерівці критикують створення дивізії "Галичина"
Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 3029
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Более 80,000 добровольцев-патриотов Галичины записалось в Дивизию СС Галичина.
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Головною символікою тоталітарних режимів є російська "мова". ВСЕ російськомовне ЗАВЖДИ було джерелом тоталітаризму та людиноненависницької ідеології. Саме російськомовні знищили десятки мільйонів українців. Будь яке розповсюдження, чи виправдання російськомовності має каратися найвищою мірою покарання.
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вот это жесть Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 1694
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Это проукраинское мнение истинных Патриотов с Западной Украины.
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Демонтировать щит СССР у Родины-матери дорого и опасно - Дробович


Доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова,
Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр",
який профінансований російськими олігархами.
і який, між тим, був і є альтернативним до того, який ми втілювали за участю української держави, тобто Мінкультури та Інституту нацпам'яті. Пробачте, але я не вірю в якісь благочинні цілі російських "грошових мішків", а тим більше в такій чутливій темі української історії, як Бабин Яр, - каже В'ятрович.

Громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, один із співзасновників Руху опору капітуляції (РОК) Йосип Зісельс також звернув увагу на те, що Антон Дробович працював з російськими олігархами.
"Дробович дотичний до проекту, започаткованого російськими бізнесменами Фрідманом, Ханом і Фуксом - музей "Бабин Яр".
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Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны, - глава УИНП Дробович

Люди, які приходять у формі СС зі свастикою на заходи, мають бути затримані, - глава УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 2125
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Интересно, почему главой УИНП поставили Дробовича, а не Рабиновича?
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