 Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны, - глава УИНП Дробович

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович, комментируя случай, когда за ношение футболки с советским гербом был задержан мужчина.

"В законе достаточно четко прописаны эти категории. Этот вопрос общей правовой грамотности. Кейсов, когда эту норму закона нарушали, за 5 лет буквально несколько случаев наберется. Более того. Активисты, которые присылают из регионов запросы, часто спрашивают, когда начнутся посадки недобросовестных представителей местного самоуправления, которые не выполняют закон? Однако мы за это не отвечаем. УИНП, в отличие от польского Института нацпамяти, не имеет следственных функций.



У нас очень либеральная история - сейчас эта статья редко применяется. Но я хотел бы напомнить представителям местного самоуправления, нарушающих статью закона: это только до тех пор, пока не найдется решительного прокурора или упорных граждан, которые доведут дело до конца. В Украине очень много других проблем, в частности связанных с войной и несовершенным правосудием, так и эта статья не очень часто применяется. Но она имеет потенциал, чтобы быть использованной, и нарушителям закона стоит об этом помнить", - отметил он.

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Также Дробович высказал свое мнение по поводу недавних случаев когда на официальных похоронных мероприятиях присутствовали люди в форме дивизии Ваффен-СС "Галичина". В частности, такой случай был на похоронах последнего дивизионщика:



"Институт сейчас готовит позицию по кейсу о похоронах дивизионщика. В таких случаях, мне кажется, правоохранительные органы должны быть просто бескомпромиссны. Люди, которые приходят в форме СС со свастикой на мероприятия, должны быть задержаны. При этом на том мероприятии присутствовали официальные представители области и города. Если представители власти видят человека в форме дивизии Ваффен-СС - это дурной тон даже стоять рядом. Это надругательство над памятью о миллионах убитых людей в Украине и по всему миру. Кто бы ни имел какой-то сентимент к дивизии Ваффен-СС "Галичина", она не была воплощением хороших сил. Это было военное подразделение нацистской Германии. Читаешь текст их присяги - и не возникает никаких сомнений, кто хороший, а кто плохой. Если закон не будет работать в таких случаях, я готов инициировать нормативно-правовые акты о запрете публичного ношения формы тоталитарных режимов, как это сделала недавно Латвия. Но перед этим мы все же проведем консультации с сообществами реконструкторов и попробуем договориться, чтобы это было сознательное и добровольное решение".

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Полное интервью читайте здесь.