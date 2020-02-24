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 Глава штаба "самообороны Севастополя" Росляков объявлен в розыск, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении главе штаба так называемой "самообороны Севастополя" Олегу Рослякову, а также объявила его в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в течение февраля-марта 2014 года, был руководителем штаба "Самообороны Севастополя".

Подозреваемый, осуществлял личный отбор кандидатов в состав незаконного вооруженного формирования и координировал действия бойцов. Был инициатором создания пеших патрулей и самовольно построенных блок-постов на территории г. Севастополь, на которых бойцы "Самообороны Севастополя" осуществляли проверку документов местных жителей, проводили обыски автомобилей и осуществляли задержание граждан, несогласных с оккупацией полуострова. Таже он принимал участие и отдавал приказы, во время захвата 20 марта 2014 противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащего Военно-морским силам Украины.

В настоящее время, подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.

Ему сообщено о подозрении по по ч. 5 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Отметим, глава так называемой "Самообороны Севастополя" Олег Росляков возглавил незаконное вооруженное формирование с первых дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четырем оккупационным "прокурорам" сообщено о подозрении в преследовании участников проукраинского митинга в Крыму в феврале 2014 года, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3177501
 
 
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Это все равно что объявить Бетельгейзе собственностью Мукачевской астрофизической лаборатории. КПД тот же.
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и зарплаты у них мукачевские
а скорее всего поболее с учетом командировочных
полиция крыма у нас тоже есть получается?
премия Дарвина реально существует? или только в Украине?
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Про премию дарвина не совсем понял, но в остальном, согласен, очередные дармоеды на казенный кошт имитируют бурную и очень полезную деятельность. А тому Рослякову всё это до лямпочки.
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Зачем добавлять фото с замазанными рожами?
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чем кстати закончился суд об обвинении Аксёнова в госизмене?
заочно расстрелять из гавнемёта?
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