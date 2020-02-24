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 За рубежом, Здоровье
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Все про:Афганистан (219) Бахрейн (15) Иран (896) Италия (974) Кувейт (26) COVID-19 (260)

 Количество жертв коронавируса в Италии выросло до 5, в Иране - до 12

В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса, в больнице скончался 88-летний мужчина, проживавший в регионе Ломбардия.

Об этом сообщает "Европейская правда" передает Цензор.НЕТ.

По официальным данным, 219 человек инфицированы коронавирусом в Италии. В эти данные включаются, в том числе, умершие и пациенты, которые выздоровели и были выписаны.

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Ранее сегодня утром появилась информация о смерти 84-летнего мужчины в Бергамо. Пожилые люди наиболее подвержены заражению новым коронавирусом.

"Давайте подождем, чтобы увидеть результаты принятых вчера мер, которые внесут свой вклад в замедление и остановку. Никто не думал, что распространение было таким агрессивным", - сказал президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.

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Вместе с тем, выросло количество жертв коронавируса и в Иране. Представитель иранского Минздрава Ирадж Хариричи опроверг заявления депутата и заверил, что по состоянию на понедельник от заражения вирусом в Иране скончались 12 человек. При этом он сообщил, что на данный момент выявлен 61 зараженный. Еще 900 человек с подозрениями на заражение проходят соответствующую проверку, пишет Интерфакс-Украина.

Кроме того, первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне. Пациент, госпитализированный с признаками заражения, недавно прибыл из Ирана.

У троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.

Также сообщается о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3177500
 
 
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сейчас обязательно вылезет какой-нибудь поп из РПЦ, и объяснит распространение короновируса "Карой за грехи перед Христом, и только РПЦ имеет вечный абонемент на продажу духовных услуг"..
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А я вірю відомому ютуберу доктору Комаровскому, котрий каже що нічого страшного в тому вірусі нема.
Тим більше, доктор Комаровскій представник нації, відомої своєю чесністю, як і Зєлєнскій, Дубінскій, Скалєцкая!
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Розповсюдження вірусу агресивне.
А наші припхали китайців в країну, ще і дивуються, чому люди запанікували.
Ну не ідійоти ?
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кстати, этот чувак в желтой футболочке угробил всё население своей планеты мутировавшим гриппом
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Щось то воно якось вже стрьомно починає бути ... це вже майже в мене в городі. Тре тікати в Украіну
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Ахаха а в Україні там всьо гуд??? Ніяких вірусів нема і не буде.
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Власть меняется! Пошли извиняться перед санжаровцами.
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А скільки в Китаї,та і на.уй воно кому потрібне?
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