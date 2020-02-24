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Все про:зарплата (2026) работа (440) Центр занятости (30)

 Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные специалисты, работающие с инструментом, - Государственный центр занятости

Работодатели готовы платить достойную зарплату квалифицированным рабочим. На некоторых позициях предлагают более 25 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, передает Цензор.НЕТ.

Работодателями в январе 2020 года подано в базу службы занятости 68 тысяч вакансий. По видам экономической деятельности наибольшее количество предложений работы принадлежало: перерабатывающей промышленности (18,5%), торговле и ремонту транспортных средств (15,7%), транспорта (11, 3%), государственному управлению (8,0%), образованию (7,8%)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что неизменной остается тенденция высокого спроса среди работодателей на квалифицированных рабочих.

Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные специалисты, работающие с инструментом, - Государственный центр занятости 01

"По профессиональным группам наибольший спрос среди работодателей имели рабочие с инструментом (22,4%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты", - добавили в центре занятости.

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Средняя заработная плата по вакансиям по состоянию на 1 февраля составила 6724 грн. В то же время есть предложения работы с заработной платой свыше 20 тысяч гривен.

Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные специалисты, работающие с инструментом, - Государственный центр занятости 02

Профессии, по которым размер заработной платы является наибольшим: техник-оператор электронного оборудования – 29 500; помощник руководителя производственного подразделения – 25 000; забойщик на отбойных молотках – 24 723; инженер по управлению воздушным движением – 23 480; сварщик – 22 669.

Источник: https://censor.net.ua/n3177495
 
 
 Топ комментарии
 
А танцоры и пианисты как жо?
Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 18
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За такое повышение зп скорее надо благодарить Польшу, нежели нашу власть.
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Боюсь, щоб слуги не набігли до інструменту?
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А головне, що інструмент завжди при ньому!
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квалифицированные рабочие с инструментом Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 5880


а вообще-то, єто полный крах єкономики ! Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные рабочие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 4953
все равно что работодатели ищут рабочего с заводом, ну, или на крайний случай со станком
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Зато даже заграницей некоторые уникумы востребованы!
Наибольший спрос среди работодателей имеют квалифицированные специалисты, работающие с инструментом, - Государственный центр занятости - Цензор.НЕТ 2791
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За такое повышение зп скорее надо благодарить Польшу, нежели нашу власть.
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К слову, мне как раз в тяпницу добавил деньжат работодатель к зарплате, так что зер гут.
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Міністерство цифрової трансформації... надсилати в друкованому вигляді... в запакованому конверті...

Регочу немов шибеник.
Д - діджиталізація Найбільший попит серед роботодавців мають кваліфіковані фахівці, які працюють з інструментом, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 4760
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Це якщо Кива втратить мандат, то без роботи не залишиться.
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порохоботы увидели в этой новости сугубо свой ежедневный HER ...
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Вот мне просто интересно сколько тебе убогому лет, что ты тут эти картинки "малюеш" …?
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Який нафіг HER, грамотєй? Струк - це не HER (її), це HIS (його)!
Бо інакше це якийсь трансгендер!
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Забойщик со своим отбойным молотком и компрессором? В своё время на "Марион" - строительная компания в Донецке. Всем строителям по 100 грн. в месяц доплачивали за свой электроинструмент (болгарки, перфораторы, дрели)
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6 724 в середньому - при цих цінах та "вартості" життя - це узаконене рабство....- непогано нео- феодали в Україні влаштувались...
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