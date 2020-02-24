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 Рухнувшее из-за ветра дерево смертельно травмировало 69-летнюю женщину в центре Одессы, - полиция

На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

По прогнозам Гидрометцентра, погода с сильными порывами ветра сохранится до конца суток. Призываем граждан к осторожности: держитесь подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности - ограничьте передвижение по улицам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177493
 
 
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Фотографию выложите, реальную дерева которое упало, если плохое было, в тюрьму кто отвечает за состояние насаждений.
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69 лєтняя женщіна визиваєт сразу нєсколько нєпрілічних асоціацій
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была бы помоложе, увернуться, возможно бы смогла.
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